Villefranche-sur-Saône : une fuite de gaz entraîne l’évacuation totale d’une rue

Ce samedi 13 septembre, une fuite de gaz a provoqué l’évacuation temporaire de la rue Joannès Sabot à Villefranche-sur-Saône.

Vers 11 heures, une conduite a été accidentellement endommagée lors de travaux dans une maison. Rapidement mobilisés, 25 sapeurs-pompiers ont mis en place un périmètre de sécurité d’une cinquantaine de mètres et procédé à l’évacuation des habitants.

Le gaz a été coupé vers 13 heures, permettant aux riverains de regagner leur domicile. Les équipes de GRDF ont ensuite pris le relais pour effectuer les réparations nécessaires.