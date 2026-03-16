Politique

Bruno Bernard "prêt à abandonner la Métropole de Lyon à la droite" ? LFI menace de se maintenir au 2e tour

Bruno Bernard "prêt à abandonner la Métropole de Lyon à la droite" ? LFI menace de se maintenir au 2e tour
Bruno Bernard "prêt à abandonner la Métropole de Lyon à la droite" ? LFI menace de se maintenir au 2e tour - Lyon Mag

Contrairement à la Ville de Lyon où une alliance a été annoncée entre Grégory Doucet et LFI pour le second tour des municipales, le parti d’extrême-gauche menace de se maintenir aux élections métropolitaines.

Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, Florestant Groult regrette un "blocage inadmissible d’une partie de la majorité sortante". "La droite réactionnaire est aux portes du pouvoir à la Métropole de Lyon. La seule façon d’empêcher la fin de la régie publique de l’eau, la fin de l’encadrement des loyers et tant d’autres reculs sociaux est de faire front pour battre la droite. De plus, un exécutif dirigé par la droite causera des dégâts sociaux et financiers qui s’étendront bien au-delà de leur mandat de 7 ans. Les alliés locaux des écologistes et notamment le Parti Socialiste de Hélène Geoffroy semblent préférer des postures politiciennes plutôt que l’amélioration concrète de la vie des habitantes et des habitants de la métropole de Lyon", peut-on lire dans ce communiqué signé par les candidats des listes Faire mieux pour la Métropole de Lyon.

"La France Insoumise condamne cette position dangereuse du PS qui fait le jeu de la droite de Jean Michel Aulas, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron et Véronique Sarselli. Nous regrettons également la position des Écologistes et notamment de Bruno Bernard qui est prêt à abandonner la Métropole à la droite pour les intérêts politiciens de Mme Geoffroy", écrivent-ils.

Et LFI de menacer de se maintenir dans toutes les circonscriptions où elle est qualifiée "afin de garantir une représentation démocratique de ses électeurs".

Ce désaccord pourrait permettre à Véronique Sarselli, la candidate Grand Cœur Lyonnais, de tirer son épingle du jeu et à la droite de récupérer la Métropole de Lyon dimanche soir.

Tags :

LFI

métropolitaines 2026

Bruno Bernard

Florestan Groult

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
a côté le 16/03/2026 à 19:28
Pitié a écrit le 16/03/2026 à 17h36

Pitié, pas Aulas ( c'est tout comme) à Decines, il déjà fait assez de dégâts.

Aulas ne se présente pas à la Métropole

Signaler Répondre
avatar
Nouvelle le 16/03/2026 à 19:27
Pitié a écrit le 16/03/2026 à 17h36

Pitié, pas Aulas ( c'est tout comme) à Decines, il déjà fait assez de dégâts.

Ah bon? Il a été Maire de Decines?!?

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 16/03/2026 à 19:20
alec69 a écrit le 16/03/2026 à 18h28

C'est parce que la situation est très compliquée pour Hélène Geoffroy.
Sur la ville de vaulx en velin elle est alliée avec la droite contre LFI et les communistes. Elle est en tête du premier tour avec seulement 189 voix d'avance.
Sur la métropole ou elle est tête de liste de Bruno Bernard elle est associée aux écologistes. Mais sur la liste LFI concurente à la sienne, il y a Lahmar, Marion et des communistes donc des personnes qui seront dans l"opposition municipale si elle l'emporte ou c'est elle qui sera dans l'opposition si elle perd. Donc fusionner avec LFI pour les métropolitaines risquent de lui retirer des électeurs et lui faire perdre la ville. Situation compliquée.

Pour faire un parallèle avec une ville proche, ne pensez-vous pas que l'alliance avec LFI va faire perdre des voix à M. Doucet ?

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 16/03/2026 à 19:20

LFI 🤮

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 16/03/2026 à 19:17

C'est marrant d'entendre Florestan évoquer la régie publique de l'eau. Il y est partie prenante. Et malgré quelques mètres cubes gratuits, le prix réel des mètres cubes suivants n'a cessé d'augmenter ces dernières années. LFI, ils ont un don pour transformer la réalité de leurs échecs en peur collective. Et toujours sans être précis.

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 16/03/2026 à 19:13

Arrêtez de revendiquer l'encadrement des loyers. Tout le monde sait que c'est une farce. (majoration du loyer possible sans justification + surmajoration pour prestations supplémentaires). Sinon on trouverait des studios à 2 ou 300 € dans Lyon. Cela n'existe pas. La vraie vie, ce n est pas un prospectus A4 imprimé aux frais de l'état ( votre programme ). La réalité vous rattrape.

Signaler Répondre
avatar
Sasuffit le 16/03/2026 à 18:33

Est ce que LFI va chanter " Nous sommes tous des enfants de Gaza" comme l'ont fait leurs amis de Saint Denis hier soir en cas de victoire ?

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 16/03/2026 à 18:28
Moliere en est mort a écrit le 16/03/2026 à 17h44

Les cries d'orfraie c'est a cause de la maire de Vaulx en Velin qui refuse toute alliance avec LFI.

Pas seulement a l'échelon municipal ou vraisemblablement Vaulx en Velin va peux être basculer a droite. Mais c'est surtout son refus a l'échelon métropolitain de vouloir pactiser avec le diable qui est en cause.

C'est parce que la situation est très compliquée pour Hélène Geoffroy.
Sur la ville de vaulx en velin elle est alliée avec la droite contre LFI et les communistes. Elle est en tête du premier tour avec seulement 189 voix d'avance.
Sur la métropole ou elle est tête de liste de Bruno Bernard elle est associée aux écologistes. Mais sur la liste LFI concurente à la sienne, il y a Lahmar, Marion et des communistes donc des personnes qui seront dans l"opposition municipale si elle l'emporte ou c'est elle qui sera dans l'opposition si elle perd. Donc fusionner avec LFI pour les métropolitaines risquent de lui retirer des électeurs et lui faire perdre la ville. Situation compliquée.

Signaler Répondre
avatar
Satanas le 16/03/2026 à 18:12

A non pas eux ! Bruno Bernard un peu d'honneur. Vous gagnerez sans eux.

Signaler Répondre
avatar
Lionel le Gone le 16/03/2026 à 18:02
Histoire drole a écrit le 16/03/2026 à 17h18

C est l histoire de:
LFI qui va faire alliance avec le PS.
ou
LFI qui va faire alliance avec les Verts .

Mais qui peut encore croire cela ?

Le petit jeu de Doucet pour être réélu. Il serait prêt à vendre son âme au diable lui.

Signaler Répondre
avatar
Kook le 16/03/2026 à 17:53

Et voilà, LFI toujours dans la menace.

Signaler Répondre
avatar
Moliere en est mort le 16/03/2026 à 17:44

Les cries d'orfraie c'est a cause de la maire de Vaulx en Velin qui refuse toute alliance avec LFI.

Pas seulement a l'échelon municipal ou vraisemblablement Vaulx en Velin va peux être basculer a droite. Mais c'est surtout son refus a l'échelon métropolitain de vouloir pactiser avec le diable qui est en cause.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 16/03/2026 à 17:43

"Et LFI de menacer de se maintenir dans toutes les circonscriptions où elle est qualifiée"

Peut être espèrent-ils un accord similaire à celui déjà obtenu pour la Commune de LYON ?

Signaler Répondre
avatar
Lul le 16/03/2026 à 17:41
le gone de Lyon a écrit le 16/03/2026 à 17h17

Floresthan Groult est déjà l’adjoint de Bernard! Honte à Bernard personne ne le savait !

Ceux qui suivent l'actualité politique, la vraie, le savent parfaitement.
Ceux qui donnent des avis au doigt mouillé chaque 6 ans ne le savaient peut-être pas.

Signaler Répondre
avatar
Pitié le 16/03/2026 à 17:36

Pitié, pas Aulas ( c'est tout comme) à Decines, il déjà fait assez de dégâts.

Signaler Répondre
avatar
Du cinéma le 16/03/2026 à 17:34

L'accord est déjà validé ...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/03/2026 à 17:22

"Le PS qui fait le jeu de la droite", mais le PS est de droite non ?
Les années Mitterrand ça fait longtemps que c'est terminé et enterré ;-)

Signaler Répondre
avatar
ToutsaufLFI.... le 16/03/2026 à 17:21

Représentation démocratique par LFI....!!!
Ce ne serait pas un abus de langage...?
Un parti qui ne pratique pas le vote interne nous parle de démocratie🤪🤪🤪

Signaler Répondre
avatar
Histoire drole le 16/03/2026 à 17:18

C est l histoire de:
LFI qui va faire alliance avec le PS.
ou
LFI qui va faire alliance avec les Verts .

Mais qui peut encore croire cela ?

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 16/03/2026 à 17:17

Floresthan Groult est déjà l’adjoint de Bernard! Honte à Bernard personne ne le savait !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.