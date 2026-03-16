Bruno Bernard "prêt à abandonner la Métropole de Lyon à la droite" ? LFI menace de se maintenir au 2e tour

Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, Florestant Groult regrette un "blocage inadmissible d’une partie de la majorité sortante". "La droite réactionnaire est aux portes du pouvoir à la Métropole de Lyon. La seule façon d’empêcher la fin de la régie publique de l’eau, la fin de l’encadrement des loyers et tant d’autres reculs sociaux est de faire front pour battre la droite. De plus, un exécutif dirigé par la droite causera des dégâts sociaux et financiers qui s’étendront bien au-delà de leur mandat de 7 ans. Les alliés locaux des écologistes et notamment le Parti Socialiste de Hélène Geoffroy semblent préférer des postures politiciennes plutôt que l’amélioration concrète de la vie des habitantes et des habitants de la métropole de Lyon", peut-on lire dans ce communiqué signé par les candidats des listes Faire mieux pour la Métropole de Lyon.
"La France Insoumise condamne cette position dangereuse du PS qui fait le jeu de la droite de Jean Michel Aulas, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron et Véronique Sarselli. Nous regrettons également la position des Écologistes et notamment de Bruno Bernard qui est prêt à abandonner la Métropole à la droite pour les intérêts politiciens de Mme Geoffroy", écrivent-ils.
Et LFI de menacer de se maintenir dans toutes les circonscriptions où elle est qualifiée "afin de garantir une représentation démocratique de ses électeurs".
Ce désaccord pourrait permettre à Véronique Sarselli, la candidate Grand Cœur Lyonnais, de tirer son épingle du jeu et à la droite de récupérer la Métropole de Lyon dimanche soir.
Aulas ne se présente pas à la MétropoleSignaler Répondre
Ah bon? Il a été Maire de Decines?!?Signaler Répondre
Pour faire un parallèle avec une ville proche, ne pensez-vous pas que l'alliance avec LFI va faire perdre des voix à M. Doucet ?Signaler Répondre
LFI 🤮Signaler Répondre
C'est marrant d'entendre Florestan évoquer la régie publique de l'eau. Il y est partie prenante. Et malgré quelques mètres cubes gratuits, le prix réel des mètres cubes suivants n'a cessé d'augmenter ces dernières années. LFI, ils ont un don pour transformer la réalité de leurs échecs en peur collective. Et toujours sans être précis.Signaler Répondre
Arrêtez de revendiquer l'encadrement des loyers. Tout le monde sait que c'est une farce. (majoration du loyer possible sans justification + surmajoration pour prestations supplémentaires). Sinon on trouverait des studios à 2 ou 300 € dans Lyon. Cela n'existe pas. La vraie vie, ce n est pas un prospectus A4 imprimé aux frais de l'état ( votre programme ). La réalité vous rattrape.Signaler Répondre
Est ce que LFI va chanter " Nous sommes tous des enfants de Gaza" comme l'ont fait leurs amis de Saint Denis hier soir en cas de victoire ?Signaler Répondre
C'est parce que la situation est très compliquée pour Hélène Geoffroy.Signaler Répondre
Sur la ville de vaulx en velin elle est alliée avec la droite contre LFI et les communistes. Elle est en tête du premier tour avec seulement 189 voix d'avance.
Sur la métropole ou elle est tête de liste de Bruno Bernard elle est associée aux écologistes. Mais sur la liste LFI concurente à la sienne, il y a Lahmar, Marion et des communistes donc des personnes qui seront dans l"opposition municipale si elle l'emporte ou c'est elle qui sera dans l'opposition si elle perd. Donc fusionner avec LFI pour les métropolitaines risquent de lui retirer des électeurs et lui faire perdre la ville. Situation compliquée.
A non pas eux ! Bruno Bernard un peu d'honneur. Vous gagnerez sans eux.Signaler Répondre
Le petit jeu de Doucet pour être réélu. Il serait prêt à vendre son âme au diable lui.Signaler Répondre
Et voilà, LFI toujours dans la menace.Signaler Répondre
Les cries d'orfraie c'est a cause de la maire de Vaulx en Velin qui refuse toute alliance avec LFI.Signaler Répondre
Pas seulement a l'échelon municipal ou vraisemblablement Vaulx en Velin va peux être basculer a droite. Mais c'est surtout son refus a l'échelon métropolitain de vouloir pactiser avec le diable qui est en cause.
"Et LFI de menacer de se maintenir dans toutes les circonscriptions où elle est qualifiée"Signaler Répondre
Peut être espèrent-ils un accord similaire à celui déjà obtenu pour la Commune de LYON ?
Ceux qui suivent l'actualité politique, la vraie, le savent parfaitement.Signaler Répondre
Ceux qui donnent des avis au doigt mouillé chaque 6 ans ne le savaient peut-être pas.
Pitié, pas Aulas ( c'est tout comme) à Decines, il déjà fait assez de dégâts.Signaler Répondre
L'accord est déjà validé ...Signaler Répondre
"Le PS qui fait le jeu de la droite", mais le PS est de droite non ?Signaler Répondre
Les années Mitterrand ça fait longtemps que c'est terminé et enterré ;-)
Représentation démocratique par LFI....!!!Signaler Répondre
Ce ne serait pas un abus de langage...?
Un parti qui ne pratique pas le vote interne nous parle de démocratie🤪🤪🤪
C est l histoire de:Signaler Répondre
LFI qui va faire alliance avec le PS.
ou
LFI qui va faire alliance avec les Verts .
Mais qui peut encore croire cela ?
Floresthan Groult est déjà l’adjoint de Bernard! Honte à Bernard personne ne le savait !Signaler Répondre