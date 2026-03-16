Bruno Bernard "prêt à abandonner la Métropole de Lyon à la droite" ? LFI menace de se maintenir au 2e tour

Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, Florestant Groult regrette un "blocage inadmissible d’une partie de la majorité sortante". "La droite réactionnaire est aux portes du pouvoir à la Métropole de Lyon. La seule façon d’empêcher la fin de la régie publique de l’eau, la fin de l’encadrement des loyers et tant d’autres reculs sociaux est de faire front pour battre la droite. De plus, un exécutif dirigé par la droite causera des dégâts sociaux et financiers qui s’étendront bien au-delà de leur mandat de 7 ans. Les alliés locaux des écologistes et notamment le Parti Socialiste de Hélène Geoffroy semblent préférer des postures politiciennes plutôt que l’amélioration concrète de la vie des habitantes et des habitants de la métropole de Lyon", peut-on lire dans ce communiqué signé par les candidats des listes Faire mieux pour la Métropole de Lyon.

"La France Insoumise condamne cette position dangereuse du PS qui fait le jeu de la droite de Jean Michel Aulas, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron et Véronique Sarselli. Nous regrettons également la position des Écologistes et notamment de Bruno Bernard qui est prêt à abandonner la Métropole à la droite pour les intérêts politiciens de Mme Geoffroy", écrivent-ils.

Et LFI de menacer de se maintenir dans toutes les circonscriptions où elle est qualifiée "afin de garantir une représentation démocratique de ses électeurs".

Ce désaccord pourrait permettre à Véronique Sarselli, la candidate Grand Cœur Lyonnais, de tirer son épingle du jeu et à la droite de récupérer la Métropole de Lyon dimanche soir.