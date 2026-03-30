Grégory Doucet et Bruno Bernard font appel après leur défaite contre Lyon People

Jean-Michel Aulas n'a pas le monopole de l'appel formulé contre un média lyonnais. Grégory Doucet et Bruno Bernard ont attendu l'issue des urnes avant de décider de traîner à nouveau Lyon People devant les tribunaux.

L’affaire opposant le maire de Lyon et l'ancien président de la Métropole au mensuel lyonnais trouve son origine dans une plainte pour diffamation, suite à un article consacré à un accident mortel impliquant deux jeunes en trottinette sur l’avenue Félix-Faure. Les élus avaient assigné Marc Engelhard, directeur de la rédaction, ainsi que Nicolas Winckler, directeur de la publication du magazine, car le titre de l'article indiquait que les écologistes avaient la mort des deux jeunes "sur la conscience", le journal pointant du doigt les travaux réalisés dans la zone de l'accident.

En première instance, la justice avait prononcé la relaxe des deux responsables de Lyon People, rejetant l’ensemble des demandes des parties civiles. Le tribunal avait également condamné Grégory Doucet et Bruno Bernard à verser solidairement 1500 euros chacun aux deux prévenus.

Cependant, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont engagé une nouvelle étape judiciaire en contestant le jugement rendu le 17 mars dernier par la chambre de la presse du tribunal correctionnel de Lyon. L’information a été confirmée par l’avocat du média Lyon People.

Selon nos confrères, défendus dans ce dossier par Jean-Pierre Stouls, cette relaxe constituait une victoire judiciaire notable pour le média, qui rappelle n’avoir jamais été poursuivi pour diffamation en vingt-cinq ans d’existence.

L’appel engagé par les deux élus écologistes ouvre désormais une nouvelle phase dans ce litige.