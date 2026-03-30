Grégory Doucet et Bruno Bernard font appel après leur défaite contre Lyon People

Jean-Michel Aulas n'a pas le monopole de l'appel formulé contre un média lyonnais. Grégory Doucet et Bruno Bernard ont attendu l'issue des urnes avant de décider de traîner à nouveau Lyon People devant les tribunaux.
L’affaire opposant le maire de Lyon et l'ancien président de la Métropole au mensuel lyonnais trouve son origine dans une plainte pour diffamation, suite à un article consacré à un accident mortel impliquant deux jeunes en trottinette sur l’avenue Félix-Faure. Les élus avaient assigné Marc Engelhard, directeur de la rédaction, ainsi que Nicolas Winckler, directeur de la publication du magazine, car le titre de l'article indiquait que les écologistes avaient la mort des deux jeunes "sur la conscience", le journal pointant du doigt les travaux réalisés dans la zone de l'accident.
En première instance, la justice avait prononcé la relaxe des deux responsables de Lyon People, rejetant l’ensemble des demandes des parties civiles. Le tribunal avait également condamné Grégory Doucet et Bruno Bernard à verser solidairement 1500 euros chacun aux deux prévenus.
Cependant, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont engagé une nouvelle étape judiciaire en contestant le jugement rendu le 17 mars dernier par la chambre de la presse du tribunal correctionnel de Lyon. L’information a été confirmée par l’avocat du média Lyon People.
Selon nos confrères, défendus dans ce dossier par Jean-Pierre Stouls, cette relaxe constituait une victoire judiciaire notable pour le média, qui rappelle n’avoir jamais été poursuivi pour diffamation en vingt-cinq ans d’existence.
L’appel engagé par les deux élus écologistes ouvre désormais une nouvelle phase dans ce litige.
" PEOPLE" , un terme à bannir de notre langue française .Signaler Répondre
Procédures payées par le contribuable ou s'ils ont un minimum de dignité avec leurs indemnités payées elles aussi par le contribuable ?Signaler Répondre
Greg et ses groupies se rtrouvent avec un coneil municipal à 50% dans l'opposition et un budget ridicule : 4 fois inferieur à ceux de la métropole et de la région dans l'opposition. Plus dur sera le mandat pour apprendre à ramer!Signaler Répondre
Bernard n’est plus rienSignaler Répondre
Degagé avec une force que même lui ne l’imaginait pas. Il pourra remercier Bagnon
La ville est responsable car la police municipale ne verbalisé pratiquement aucune infractions. Il y a un laxisme sous prétexte de mobilité écologique qui est un facteur qui engendre des blessures et malheureusement de la mortalité.Signaler Répondre
y’a que la vérité qui fâcheSignaler Répondre
En photo, les duetteiste tirent sur la chasse d'eau !Signaler Répondre
Depuis longtemps l'un des duettistes devait monté sur la selle éjectable. Reste le dogmatique avec un budget communal ridicule ! Va falloir mendier auprès de la métropole et de larégion !Signaler Répondre
La politique des doucet et bernard est assassine, 2 utilisateurs daltoniens de trottinettes en sont morts. A force de faire les fous et d'être inconscients, voilà ce qui arrive. Nul n'est au-dessus des lois, nul est au-dessus du Code de la Route.Signaler Répondre
J’espère que maintenant il paiera lui même son avocatSignaler Répondre
Le Bernard n'a plus que ça à faire, ça l'occupe...Signaler Répondre
et pourquoi ne pas l’avoir fait avant, juste après le jugement, étonnant vous ne trouvez pas ? la peur de la défaite peut être ? ça a marché pour un, mais pas pour l’autre.Signaler Répondre
Il avait demander 20 000 € au journal pour renflouer ses caisses personnel.Signaler Répondre
Ses copains, les juges rouges, n'ont pas eu de pitié pour lui.
et partout!commence à conteste les fondements et les principes republicains ,c est la fin de la democratie..tant qu à faire autant partir à terme sur un coup d etat façon 18 brumaire...avec l avenement d un bomaparte..mais j en cherche un equivalent vainement de cette trempe..et surtout un organisateur,tant c est le debut du bordel et de l anarchieSignaler Répondre
ces pauvres zecolos ils ne sont jamais responsables de leurs décisions politiques. Ce parti est une déliquescence intellectuelle.Signaler Répondre
Depuis sa défaite le millionnaire BB à besoin de sous?Signaler Répondre
Les autocrates ne supportent pas la critique....Signaler Répondre
Oui, cet article est faux. Ce n' est pas 2, mais bien plus :) :)Signaler Répondre