JO 2030 : Lyon officiellement considérée pour accueillir le hockey sur glace, Grégory Doucet "se tient disponible"

Et si une partie des Jeux olympiques d’hiver 2030 se jouait à Lyon ? Le COJOP Alpes Françaises 2030 a annoncé ce mardi 28 avril étudier de nouvelles options pour l’accueil des épreuves de hockey sur glace, en élargissant ses recherches à d’autres grandes métropoles.

Jusqu’ici, le projet reposait principalement sur un pôle glace à Nice. Mais les différentes hypothèses étudiées, notamment l’installation de patinoires temporaires, se heurtent à des contraintes importantes.

"Les analyses […] ont mis en évidence les limites de ces options, notamment au regard de leur coût très élevé", indique le COJOP.

Face à ces difficultés, les organisateurs privilégient désormais une autre piste : s’appuyer sur des infrastructures déjà existantes, capables d’accueillir au moins 10 000 spectateurs.

Dans ce cadre, Lyon et Paris sont explicitement évoquées comme des villes susceptibles d’accueillir certaines épreuves, notamment les matchs de hockey masculin.

Le président du COJOP, Edgar Grospiron, assume ce changement de stratégie : "Les analyses conduites nous amènent à nous tourner vers des équipements existants, plus adaptés et plus sobres".

Le dossier reste toutefois en cours. Les conclusions de ces études doivent être présentées le 11 mai, avant une validation attendue par le Comité international olympique fin juin.

Si aucune décision n’est encore actée, cette piste ouvre la porte à une implication directe de Lyon dans l’organisation des Jeux, bien au-delà des territoires alpins initialement prévus.

De quoi ravir Grégory Doucet, qui s'est fendu d'une vidéo sur ses réseaux sociaux pour l'occasion. Selon l'entourage du maire écologiste de Lyon, la nouvelle a été apprise "avec intérêt" ce mardi par l'intéressé. "L’ambition de sobriété est partagée par Grégory Doucet qui se tient disponible pour mettre au service de l’organisation les deux patinoires existantes de la ville (Charlemagne et Baraban ndlr), mais aussi d’autres sites lyonnais comme la Halle Tony Garnier qui peuvent accueillir des entrainements et des épreuves", nous glisse-t-on.

"La Ville de Lyon sait accueillir de grands évènements sportifs populaires tant sur l’organisation des épreuves que sur l’accueil des équipes et du public en faisant vivre l’évènement dans les rues de la ville", conclut-on du côté de la place de la Comédie.