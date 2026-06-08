Pourquoi Grégory Doucet part trois jours aux Pays-Bas avec son adjoint aux Relations internationales

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, prend la direction des Pays-Bas.
L’édile écologiste participera de lundi à mercredi à la conférence annuelle et au Sommet des maires du réseau EUROCITIES, organisés cette année à Utrecht, une ville avec laquelle Lyon partage plusieurs ambitions autour de la transition écologique et de l’adaptation climatique.
Créé en 1986, notamment à l’initiative de Lyon, Barcelone, Birmingham, Francfort, Milan et Rotterdam, le réseau EUROCITIES fédère aujourd’hui plus de 200 grandes villes européennes, représentant 150 millions d’habitants.
Pour la municipalité lyonnaise, ce déplacement doit permettre de valoriser les politiques locales en matière de transition écologique et de justice sociale, tout en renforçant les liens avec d’autres métropoles européennes confrontées à des enjeux similaires.
Au cours du sommet, Grégory Doucet doit intervenir lors d’une session consacrée au rôle des villes face au changement climatique, intitulée "Cities driving climate action in a shifting Europe", autour de la mise en œuvre des politiques climatiques dans un contexte européen mouvant.
Le maire lyonnais prendra également la parole lors du Sommet des maires d’EUROCITIES, centré sur la défense de la démocratie locale et la solidarité entre villes européennes, dans un contexte marqué par les conflits internationaux et les atteintes à certaines libertés locales.
Le déplacement comportera aussi une séquence plus diplomatique. Puisque Grégory Doucet doit se rendre à La Haye pour rencontrer Nicolas Guillou, afin d’échanger sur les défis de la justice internationale et du multilatéralisme, dans un contexte géopolitique international tendu. Une rencontre avec un juge de la Cour internationale de justice est également envisagée autour des questions de justice climatique.
Le maire sera accompagné dans ce déplacement par Christophe Jacquemain, son nouvel adjoint aux Relations internationales et européennes.
Si il pouvait le gardeSignaler Répondre
Et toi tu prends bien ta bagnole pour faire 200 mètres pour acheter ton painSignaler Répondre
Il va pouvoir aller fumer dans les Coffee Shop.Signaler Répondre
non en vélo surement non MRS doucetSignaler Répondre
je pensais en véloSignaler Répondre
Il faut bien qu'il justifie sa majoration de note des frais de 200 % non ?Signaler Répondre
Après les augmentation d'indemnités, les voyages organisés a notre charge ...Signaler Répondre
Il y va en train j'espère??Signaler Répondre
Et qui c'est qui paye ?C'est bibi pardiSignaler Répondre
Tout ça pour faire la tournée des cofees en bicyclette
et véro reste à la maisonSignaler Répondre
Il va parler de justice internationale ? Non mais c'es lunaire. Il est juste maire...pas 1er ministre ou chef d'Etat...il va nous revenir avec la tête comme une pastèque 🍉Signaler Répondre
Je rejoins GAD, j'attendais à ce que vous citiez son mode de déplacement "vertueux" avec son équipe de zozos !Signaler Répondre
Déplacement en avion ? En train ? ...Signaler Répondre
Il y va en vélo à assistance électrique ?Signaler Répondre