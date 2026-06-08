Politique

Pourquoi Grégory Doucet part trois jours aux Pays-Bas avec son adjoint aux Relations internationales

Pourquoi Grégory Doucet part trois jours aux Pays-Bas avec son adjoint aux Relations internationales

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, se rend aux Pays-Bas ce lundi et jusqu'au 10 juin pour participer à la conférence annuelle du réseau EUROCITIES à Utrecht. Au programme : climat, démocratie locale, coopération entre grandes villes européennes et un passage à La Haye autour des enjeux de justice internationale.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, prend la direction des Pays-Bas.

L’édile écologiste participera de lundi à mercredi à la conférence annuelle et au Sommet des maires du réseau EUROCITIES, organisés cette année à Utrecht, une ville avec laquelle Lyon partage plusieurs ambitions autour de la transition écologique et de l’adaptation climatique.

Créé en 1986, notamment à l’initiative de Lyon, Barcelone, Birmingham, Francfort, Milan et Rotterdam, le réseau EUROCITIES fédère aujourd’hui plus de 200 grandes villes européennes, représentant 150 millions d’habitants.

Pour la municipalité lyonnaise, ce déplacement doit permettre de valoriser les politiques locales en matière de transition écologique et de justice sociale, tout en renforçant les liens avec d’autres métropoles européennes confrontées à des enjeux similaires.

Au cours du sommet, Grégory Doucet doit intervenir lors d’une session consacrée au rôle des villes face au changement climatique, intitulée "Cities driving climate action in a shifting Europe", autour de la mise en œuvre des politiques climatiques dans un contexte européen mouvant.

Le maire lyonnais prendra également la parole lors du Sommet des maires d’EUROCITIES, centré sur la défense de la démocratie locale et la solidarité entre villes européennes, dans un contexte marqué par les conflits internationaux et les atteintes à certaines libertés locales.

Le déplacement comportera aussi une séquence plus diplomatique. Puisque Grégory Doucet doit se rendre à La Haye pour rencontrer Nicolas Guillou, afin d’échanger sur les défis de la justice internationale et du multilatéralisme, dans un contexte géopolitique international tendu. Une rencontre avec un juge de la Cour internationale de justice est également envisagée autour des questions de justice climatique.  

Le maire sera accompagné dans ce déplacement par Christophe Jacquemain, son nouvel adjoint aux Relations internationales et européennes.

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Grégory Doucet

13 commentaires
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Aladin le 08/06/2026 à 12:02

Si il pouvait le garde

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Coc le 08/06/2026 à 11:48
GAD a écrit le 08/06/2026 à 11h10

Il y va en vélo à assistance électrique ?

Et toi tu prends bien ta bagnole pour faire 200 mètres pour acheter ton pain

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Rob le 08/06/2026 à 11:48

Il va pouvoir aller fumer dans les Coffee Shop.

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nanard le 08/06/2026 à 11:39

non en vélo surement non MRS doucet

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hollande le 08/06/2026 à 11:36
CO2 a écrit le 08/06/2026 à 11h33

Il y va en train j'espère??

je pensais en vélo

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Chris6969699 le 08/06/2026 à 11:34

Il faut bien qu'il justifie sa majoration de note des frais de 200 % non ?

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GARBO le 08/06/2026 à 11:34

Après les augmentation d'indemnités, les voyages organisés a notre charge ...

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CO2 le 08/06/2026 à 11:33

Il y va en train j'espère??

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Gabin69 le 08/06/2026 à 11:32

Et qui c'est qui paye ?C'est bibi pardi
Tout ça pour faire la tournée des cofees en bicyclette

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ahhah le 08/06/2026 à 11:29

et véro reste à la maison

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Bribri2 le 08/06/2026 à 11:23

Il va parler de justice internationale ? Non mais c'es lunaire. Il est juste maire...pas 1er ministre ou chef d'Etat...il va nous revenir avec la tête comme une pastèque 🍉

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BROSSET le 08/06/2026 à 11:22

Je rejoins GAD, j'attendais à ce que vous citiez son mode de déplacement "vertueux" avec son équipe de zozos !

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Bianca le 08/06/2026 à 11:22

Déplacement en avion ? En train ? ...

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GAD le 08/06/2026 à 11:10

Il y va en vélo à assistance électrique ?

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