Pourquoi Grégory Doucet part trois jours aux Pays-Bas avec son adjoint aux Relations internationales

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, prend la direction des Pays-Bas.

L’édile écologiste participera de lundi à mercredi à la conférence annuelle et au Sommet des maires du réseau EUROCITIES, organisés cette année à Utrecht, une ville avec laquelle Lyon partage plusieurs ambitions autour de la transition écologique et de l’adaptation climatique.

Créé en 1986, notamment à l’initiative de Lyon, Barcelone, Birmingham, Francfort, Milan et Rotterdam, le réseau EUROCITIES fédère aujourd’hui plus de 200 grandes villes européennes, représentant 150 millions d’habitants.

Pour la municipalité lyonnaise, ce déplacement doit permettre de valoriser les politiques locales en matière de transition écologique et de justice sociale, tout en renforçant les liens avec d’autres métropoles européennes confrontées à des enjeux similaires.

Au cours du sommet, Grégory Doucet doit intervenir lors d’une session consacrée au rôle des villes face au changement climatique, intitulée "Cities driving climate action in a shifting Europe", autour de la mise en œuvre des politiques climatiques dans un contexte européen mouvant.

Le maire lyonnais prendra également la parole lors du Sommet des maires d’EUROCITIES, centré sur la défense de la démocratie locale et la solidarité entre villes européennes, dans un contexte marqué par les conflits internationaux et les atteintes à certaines libertés locales.

Le déplacement comportera aussi une séquence plus diplomatique. Puisque Grégory Doucet doit se rendre à La Haye pour rencontrer Nicolas Guillou, afin d’échanger sur les défis de la justice internationale et du multilatéralisme, dans un contexte géopolitique international tendu. Une rencontre avec un juge de la Cour internationale de justice est également envisagée autour des questions de justice climatique.

Le maire sera accompagné dans ce déplacement par Christophe Jacquemain, son nouvel adjoint aux Relations internationales et européennes.