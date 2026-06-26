Fin de l'encadrement des loyers ? Lyon et Villeurbanne s’opposent frontalement à la Métropole

La volonté affichée de la nouvelle majorité métropolitaine de mettre fin à l’encadrement des loyers suscite une vive réaction.

Dans un communiqué commun, Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael contestent la décision annoncée par la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, qui souhaite supprimer ce dispositif en vigueur depuis le 1er novembre 2021 à Lyon et Villeurbanne.

Les deux maires concernés estiment que les arguments avancés pour justifier cette suppression ne reposent pas sur les résultats observés. Ils qualifient la position de Véronique Sarselli de "choix idéologique" et rappellent que l’encadrement des loyers a permis de limiter la hausse des prix.

Les édiles écologiste et socialiste s’appuient sur plusieurs chiffres pour défendre le dispositif. Ils indiquent que 818 486 euros de loyers indûment perçus ont été restitués aux locataires dans la Métropole de Lyon, dont environ 200 000 euros à Villeurbanne.

Ils citent également le rapport Chapelle-Fack, commandé par le gouvernement, selon lequel les locataires des villes ayant mis en place l’encadrement économisent en moyenne 500 euros par an, voire jusqu’à 800 euros à Paris, tandis que les loyers y seraient 2 à 4 % moins élevés que dans les villes comparables.

Les deux maires reconnaissent que l’encadrement des loyers n’a pas vocation à augmenter l’offre de logements.

Selon eux, son objectif est avant tout de rendre les loyers "raisonnables et accessibles" et aucun rapport ne démontrerait un lien direct entre ce dispositif et une baisse de la construction de logements.

Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael saluent enfin l’hypothèse évoquée par le gouvernement de prolonger de deux ans l’expérimentation de l’encadrement des loyers. Ils appellent les parlementaires à soutenir "la liberté des maires" de maintenir ce dispositif dans leurs communes et estiment que le logement "ne doit pas être un bien spéculatif", mais "un bien de première nécessité".

Qui pourra finalement trancher sur le maintien ou non de l'encadrement des loyers entre Véronique Sarselli et les deux maires de Lyon et Villeurbanne ? Réponse d'ici cet automne.