La scène a été suffisamment inquiétante pour qu’un témoin donne immédiatement l’alerte.

Vendredi soir, dans le parc Édouard-Glissant à Villeurbanne, un homme de nationalité algérienne se serait approché d’un bébé d’un an avant de l’embrasser de force sur la bouche.

Les policiers sont rapidement intervenus dans cet espace situé au sud du quartier de Croix-Luizet et ont interpellé le suspect sur place.

Un procès prévu début octobre

Placé en garde à vue, le trentenaire aurait reconnu les faits au cours de son audition. Il a ensuite été présenté dimanche à un magistrat du parquet de Lyon.

Dans l’attente de son jugement, programmé au début du mois d’octobre, le suspect a été placé en détention provisoire.

Les faits sont poursuivis sous la qualification d’agression sexuelle présumée.