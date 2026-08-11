La scène a été suffisamment inquiétante pour qu’un témoin donne immédiatement l’alerte.
Vendredi soir, dans le parc Édouard-Glissant à Villeurbanne, un homme de nationalité algérienne se serait approché d’un bébé d’un an avant de l’embrasser de force sur la bouche.
Les policiers sont rapidement intervenus dans cet espace situé au sud du quartier de Croix-Luizet et ont interpellé le suspect sur place.
Un procès prévu début octobre
Placé en garde à vue, le trentenaire aurait reconnu les faits au cours de son audition. Il a ensuite été présenté dimanche à un magistrat du parquet de Lyon.
Dans l’attente de son jugement, programmé au début du mois d’octobre, le suspect a été placé en détention provisoire.
Les faits sont poursuivis sous la qualification d’agression sexuelle présumée.
Il va enfin pouvoir goûter les lèvres de ses co détenus à moins qu'il se fasse casser la bouche.Signaler Répondre
Un vrai tordu.
Et dire qu'y a un paquet de pourritures qui serait capable de le défendreSignaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
EELV-LFI s'indignent que les médias fassent mention de la nationalité du résistant séducteur.
C'est pas sympa pour les gorilles ils méritent mieux, ils sont gentils eux ..Signaler Répondre
C'est le pompon à Villeurbanne on les a toutes !Signaler Répondre
En détention provisoire.Signaler Répondre
Enfin on voit que les choses commencent a changer.
Sans l'affaire Lyannah, il serait même pas allé en gardav.
Par contre, j'aimerais comprendre comment a t il pu le faire à un enfant de 1an?? Les parents?? Comment l'enfant d'1an à pu se retrouver seul?? Même a la maison c'est difficile de le laisser seul!!
Enfin bref, qu'il ramasse le max et point barre.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens à notre époque ?Signaler Répondre
Encore un taré en liberté !Signaler Répondre
pauvres bêtes...Signaler Répondre
Il faut le mettre tout nu dans l'enclos des gorilles de Saint Martin la Plaine, ça le calmera.Signaler Répondre
Bien sur et comme toujours pb psychiatrique. Une évidence que les pervers, les violeurs, les agresseurs de tt poils ne sont pas sain d’esprit.Signaler Répondre