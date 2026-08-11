Faits Divers

Villeurbanne : un homme incarcéré après avoir embrassé de force un bébé dans un parc

Villeurbanne : un homme incarcéré après avoir embrassé de force un bébé dans un parc
Le suspect a attaqué le bébé dans un parc villeurbannais et sera jugé en octobre pour ces faits - DR

Un homme de 32 ans doit être jugé début octobre après une scène survenue vendredi soir au parc Édouard-Glissant, à Villeurbanne. Il est soupçonné d’avoir embrassé de force sur la bouche un enfant âgé d’un an.

La scène a été suffisamment inquiétante pour qu’un témoin donne immédiatement l’alerte.

Vendredi soir, dans le parc Édouard-Glissant à Villeurbanne, un homme de nationalité algérienne se serait approché d’un bébé d’un an avant de l’embrasser de force sur la bouche.

Les policiers sont rapidement intervenus dans cet espace situé au sud du quartier de Croix-Luizet et ont interpellé le suspect sur place.

Un procès prévu début octobre

Placé en garde à vue, le trentenaire aurait reconnu les faits au cours de son audition. Il a ensuite été présenté dimanche à un magistrat du parquet de Lyon.

Dans l’attente de son jugement, programmé au début du mois d’octobre, le suspect a été placé en détention provisoire.

Les faits sont poursuivis sous la qualification d’agression sexuelle présumée.

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11 commentaires
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Calahann le 11/08/2026 à 14:34

Il va enfin pouvoir goûter les lèvres de ses co détenus à moins qu'il se fasse casser la bouche.
Un vrai tordu.

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Pourriture le 11/08/2026 à 14:04

Et dire qu'y a un paquet de pourritures qui serait capable de le défendre

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Solidarité 69 le 11/08/2026 à 13:55

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
EELV-LFI s'indignent que les médias fassent mention de la nationalité du résistant séducteur.

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Oui mais ... le 11/08/2026 à 13:37
Ex Précisions a écrit le 11/08/2026 à 12h23

Il faut le mettre tout nu dans l'enclos des gorilles de Saint Martin la Plaine, ça le calmera.

C'est pas sympa pour les gorilles ils méritent mieux, ils sont gentils eux ..

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le pompon le 11/08/2026 à 13:04

C'est le pompon à Villeurbanne on les a toutes !

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Dz69 le 11/08/2026 à 12:55

En détention provisoire.
Enfin on voit que les choses commencent a changer.
Sans l'affaire Lyannah, il serait même pas allé en gardav.
Par contre, j'aimerais comprendre comment a t il pu le faire à un enfant de 1an?? Les parents?? Comment l'enfant d'1an à pu se retrouver seul?? Même a la maison c'est difficile de le laisser seul!!
Enfin bref, qu'il ramasse le max et point barre.

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Jacques20 le 11/08/2026 à 12:52

Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens à notre époque ?

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Obsdu9 le 11/08/2026 à 12:52

Encore un taré en liberté !

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moi le 11/08/2026 à 12:48
Ex Précisions a écrit le 11/08/2026 à 12h23

Il faut le mettre tout nu dans l'enclos des gorilles de Saint Martin la Plaine, ça le calmera.

pauvres bêtes...

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Ex Précisions le 11/08/2026 à 12:23

Il faut le mettre tout nu dans l'enclos des gorilles de Saint Martin la Plaine, ça le calmera.

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Terrible le 11/08/2026 à 12:12

Bien sur et comme toujours pb psychiatrique. Une évidence que les pervers, les violeurs, les agresseurs de tt poils ne sont pas sain d’esprit.

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