Le rythme donne la mesure du trafic : plus de 36 livraisons par jour en moyenne.
Pendant moins de deux mois, une organisation aurait multiplié les rotations de drone au-dessus de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône pour faire parvenir des stupéfiants à l’intérieur de l’établissement.
Les investigations du groupe local anti-stupéfiants de Trévoux et de la section de recherches de Lyon ont finalement conduit à une opération d’envergure le 4 août.
Trois suspects arrêtés en plein trafic
Le dispositif, renforcé notamment par des équipes cynophiles, a permis d’interpeller cinq personnes, dont trois en flagrant délit.
Les gendarmes ont également saisi le matériel qui aurait servi à alimenter cette véritable logistique aérienne : un drone accompagné de 18 batteries, mais aussi un véhicule.
Environ 500 grammes de cannabis et 6 000 euros en espèces ont par ailleurs été découverts.
Un mineur parmi les mis en cause
Les cinq suspects ont été présentés au parquet à l’issue de leur garde à vue.
Trois ont été placés en détention provisoire et un quatrième sous contrôle judiciaire. Le cinquième, mineur, a été envoyé dans un centre éducatif fermé. Ils doivent être jugés prochainement.
L’enquête aura ainsi mis au jour un système qui, par son volume et sa fréquence, dépassait largement le simple largage occasionnel de colis au-dessus des murs de la prison.
Ce serait un bon moyen pour les gardiens de s’entraîner au tir sur cible mouvante.Signaler Répondre
Notre président veut faire la guerre aux russes et on est pas capable d’arrêter des drones lançés par des racailles...Signaler Répondre
Soit une moyenne de 36 livraisons par jour pendant 51 jours ....Signaler Répondre
Il n'y a que moi qui trouve ces chiffres bizarres ?
Ou alors les fonctionnaires de police et de la justice sont tombés bien bas .....
Et ils font rentrer des armes aussi ?Signaler Répondre
Je rajoute le Cannabis avec le Maroc !Signaler Répondre
Merci ExP 👍
AH, ah, ah , ah !!! j'adore vous voir en PLS au travers vos commentaires délicieux, le amis !!!Signaler Répondre
La prison passé un temps c'était le Club Med avec par exemple des courses de karting, aujourd'hui c'est le Mexique avec trafic de stupéfiants et argent sale...Signaler Répondre
Il faut donc 1850 infractions pour détecter le problème...quel pays dégénèré !Signaler Répondre
corruption ??Signaler Répondre
Il doit y avoir des complices dans toutes les institutions bien rémunérer, pour en arriver là.Signaler Répondre
Mais la même phrase va revenir: un Manque de Moyens
A un moment donné,il va quand même falloir que le ministre de la justice demande une commission d enquête pour expliquer toutes les décisions ultra clémentes du tribunal de Villefranche et le fonctionnement de la prison en interne car ce n est pas la première fois que les livraisons sont régulièrement révélées .Signaler Répondre
Quand le maire de Villefranche va se bouger le fion est travailler a la sécurité de la villeSignaler Répondre
Non lui il préfère donner au fcvb
Pauvre pays dirigé par des trous (parlement, sénat, conseil constitutionnel) du c.l : des brouilleurs de drones pour une rencontre de football, mais les prisons passoires avec téléphones portables, drogues, trafics en tous genres...Signaler Répondre
lorsque je vois comment Sarkozy a été traité en prison comme une star qui rentre sur une scène de musique on comprend bien comment son géré les prisonsSignaler Répondre
il faut 51 jours ? lamentable 👎Signaler Répondre
Ils sont vraiment doués les flics a Villefranche 👌👌👌Signaler Répondre
Détends toi un peu et ça passera !Signaler Répondre
et oui comme cela les credules regardent ailleurs ! et en attendant c est lesstremedroite qui pose probleme ! pauvre france a croire qu'il manque une case a tous le FrancaisSignaler Répondre
Amazon doit être vraiment dégouté, y a un marché important de livraison de colis qui leur a échappé.Signaler Répondre
et pas que ! malhureusement toute la France est concerné ! quelle misere! et les gens sont tellement betes qu il voteront encore pour la continuité en 2027 !Signaler Répondre
A Villefranche,il y a très longtemps que les clients ne respectent plus les institutions, contrairement à nous .Signaler Répondre
C’était Open BarSignaler Répondre
Villefranche c'est vraiment le paradis pour la racaille !Signaler Répondre
A ce niveau de trafic, il y a forcément des complicités en interne.1850 livraisons en 51 jours est possible quand on ne veut pas voir.Signaler Répondre
Des drones ? Ah, c'est sûrement les russes... La Russie est notre seul et unique danger ! Ceux qui ne le pensent pas sont des complotistes et d'extrême droite. Il faut tous les expulser comme Federova !Signaler Répondre
Moi Macron, moi intelligent. Toi pas Macron, toi pas intelligent !