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Villefranche-sur-Saône : 1850 livraisons par drone en 51 jours, un trafic démantelé à la prison

Villefranche-sur-Saône : 1850 livraisons par drone en 51 jours, un trafic démantelé à la prison
"Une véritable logistique aérienne" : le matériel découvert aurait servi à faire entrer des stupéfiants dans la prison. — DR Gendarmerie

Près de 1 850 livraisons de stupéfiants auraient été effectuées par drone en seulement 51 jours à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône. La gendarmerie annonce ce mardi avoir démantelé une organisation particulièrement structurée, avec cinq interpellations à la clé.

Le rythme donne la mesure du trafic : plus de 36 livraisons par jour en moyenne.

Pendant moins de deux mois, une organisation aurait multiplié les rotations de drone au-dessus de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône pour faire parvenir des stupéfiants à l’intérieur de l’établissement.

Les investigations du groupe local anti-stupéfiants de Trévoux et de la section de recherches de Lyon ont finalement conduit à une opération d’envergure le 4 août.

Trois suspects arrêtés en plein trafic

Le dispositif, renforcé notamment par des équipes cynophiles, a permis d’interpeller cinq personnes, dont trois en flagrant délit.

Les gendarmes ont également saisi le matériel qui aurait servi à alimenter cette véritable logistique aérienne : un drone accompagné de 18 batteries, mais aussi un véhicule.

Environ 500 grammes de cannabis et 6 000 euros en espèces ont par ailleurs été découverts.

Un mineur parmi les mis en cause

Les cinq suspects ont été présentés au parquet à l’issue de leur garde à vue.

Trois ont été placés en détention provisoire et un quatrième sous contrôle judiciaire. Le cinquième, mineur, a été envoyé dans un centre éducatif fermé. Ils doivent être jugés prochainement.

L’enquête aura ainsi mis au jour un système qui, par son volume et sa fréquence, dépassait largement le simple largage occasionnel de colis au-dessus des murs de la prison.

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Villefranche-sur-Saône

maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône

25 commentaires
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Gsxs le 11/08/2026 à 21:40

Ce serait un bon moyen pour les gardiens de s’entraîner au tir sur cible mouvante.

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Cherchez l’erreur le 11/08/2026 à 21:19

Notre président veut faire la guerre aux russes et on est pas capable d’arrêter des drones lançés par des racailles...

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lolotoooôooo le 11/08/2026 à 20:54

Soit une moyenne de 36 livraisons par jour pendant 51 jours ....

Il n'y a que moi qui trouve ces chiffres bizarres ?

Ou alors les fonctionnaires de police et de la justice sont tombés bien bas .....

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Quoi d autre le 11/08/2026 à 20:46

Et ils font rentrer des armes aussi ?

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Calahann le 11/08/2026 à 20:46
Ex Précisions a écrit le 11/08/2026 à 20h12

La prison passé un temps c'était le Club Med avec par exemple des courses de karting, aujourd'hui c'est le Mexique avec trafic de stupéfiants et argent sale...

Je rajoute le Cannabis avec le Maroc !
Merci ExP 👍

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Libriste Estuncon le 11/08/2026 à 20:25
Catalan a écrit le 11/08/2026 à 18h53

A un moment donné,il va quand même falloir que le ministre de la justice demande une commission d enquête pour expliquer toutes les décisions ultra clémentes du tribunal de Villefranche et le fonctionnement de la prison en interne car ce n est pas la première fois que les livraisons sont régulièrement révélées .

AH, ah, ah , ah !!! j'adore vous voir en PLS au travers vos commentaires délicieux, le amis !!!

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Ex Précisions le 11/08/2026 à 20:12

La prison passé un temps c'était le Club Med avec par exemple des courses de karting, aujourd'hui c'est le Mexique avec trafic de stupéfiants et argent sale...

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Ritchie le 11/08/2026 à 19:35

Il faut donc 1850 infractions pour détecter le problème...quel pays dégénèré !

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maton le 11/08/2026 à 19:22
CQQFD69! a écrit le 11/08/2026 à 18h43

Pauvre pays dirigé par des trous (parlement, sénat, conseil constitutionnel) du c.l : des brouilleurs de drones pour une rencontre de football, mais les prisons passoires avec téléphones portables, drogues, trafics en tous genres...

corruption ??

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Rlb le 11/08/2026 à 18:54

Il doit y avoir des complices dans toutes les institutions bien rémunérer, pour en arriver là.
Mais la même phrase va revenir: un Manque de Moyens

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Catalan le 11/08/2026 à 18:53

A un moment donné,il va quand même falloir que le ministre de la justice demande une commission d enquête pour expliquer toutes les décisions ultra clémentes du tribunal de Villefranche et le fonctionnement de la prison en interne car ce n est pas la première fois que les livraisons sont régulièrement révélées .

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La raison le 11/08/2026 à 18:49

Quand le maire de Villefranche va se bouger le fion est travailler a la sécurité de la ville
Non lui il préfère donner au fcvb

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CQQFD69! le 11/08/2026 à 18:43

Pauvre pays dirigé par des trous (parlement, sénat, conseil constitutionnel) du c.l : des brouilleurs de drones pour une rencontre de football, mais les prisons passoires avec téléphones portables, drogues, trafics en tous genres...

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sarkozy le 11/08/2026 à 18:42

lorsque je vois comment Sarkozy a été traité en prison comme une star qui rentre sur une scène de musique on comprend bien comment son géré les prisons

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emlyon le 11/08/2026 à 18:40

il faut 51 jours ? lamentable 👎

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devant le litron? le 11/08/2026 à 18:28

Ils sont vraiment doués les flics a Villefranche 👌👌👌

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Délire paranoïaque le 11/08/2026 à 18:26
Le tocard de la finance a écrit le 11/08/2026 à 17h30

Des drones ? Ah, c'est sûrement les russes... La Russie est notre seul et unique danger ! Ceux qui ne le pensent pas sont des complotistes et d'extrême droite. Il faut tous les expulser comme Federova !

Moi Macron, moi intelligent. Toi pas Macron, toi pas intelligent !

Détends toi un peu et ça passera !

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comdhab01 le 11/08/2026 à 18:26
Le tocard de la finance a écrit le 11/08/2026 à 17h30

Des drones ? Ah, c'est sûrement les russes... La Russie est notre seul et unique danger ! Ceux qui ne le pensent pas sont des complotistes et d'extrême droite. Il faut tous les expulser comme Federova !

Moi Macron, moi intelligent. Toi pas Macron, toi pas intelligent !

et oui comme cela les credules regardent ailleurs ! et en attendant c est lesstremedroite qui pose probleme ! pauvre france a croire qu'il manque une case a tous le Francais

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Calahann le 11/08/2026 à 18:25

Amazon doit être vraiment dégouté, y a un marché important de livraison de colis qui leur a échappé.

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comdhab01 le 11/08/2026 à 18:21
décidemment a écrit le 11/08/2026 à 17h38

Villefranche c'est vraiment le paradis pour la racaille !

et pas que ! malhureusement toute la France est concerné ! quelle misere! et les gens sont tellement betes qu il voteront encore pour la continuité en 2027 !

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Catalan le 11/08/2026 à 18:12

A Villefranche,il y a très longtemps que les clients ne respectent plus les institutions, contrairement à nous .

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Tchicholino le 11/08/2026 à 17:49

C’était Open Bar

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décidemment le 11/08/2026 à 17:38

Villefranche c'est vraiment le paradis pour la racaille !

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Catalan le 11/08/2026 à 17:34

A ce niveau de trafic, il y a forcément des complicités en interne.1850 livraisons en 51 jours est possible quand on ne veut pas voir.

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Le tocard de la finance le 11/08/2026 à 17:30

Des drones ? Ah, c'est sûrement les russes... La Russie est notre seul et unique danger ! Ceux qui ne le pensent pas sont des complotistes et d'extrême droite. Il faut tous les expulser comme Federova !

Moi Macron, moi intelligent. Toi pas Macron, toi pas intelligent !

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