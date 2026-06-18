Fraude au chômage : une ancienne candidate LFI aux législatives condamnée à trois ans d’inéligibilité dans le Rhône

Mylène Pechard, qui évoluait politiquement sous le nom de Mylène Dune, a été condamnée ce mercredi 17 juin par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour une fraude aux allocations chômage.

Il lui était reproché d’avoir continué à percevoir des indemnités de France Travail pendant plusieurs mois en 2021 alors qu’elle avait retrouvé un emploi. Le préjudice est estimé à 7 043,38 euros.

À l’audience, l'ex-insoumise a expliqué avoir sollicité fin 2020 une aide à la création d’entreprise qu’elle estimait devoir percevoir. Lorsque des versements sont intervenus après sa reprise d’activité salariée, elle affirme avoir pensé qu’ils correspondaient à cette aide.

Ancienne salariée de Pôle emploi à Mâcon entre 2019 et 2020, elle a toutefois reconnu ne pas avoir déclaré son retour à l’emploi auprès de France Travail.

Mylène Pechard s’était présentée sous les couleurs de la Nupes lors des élections législatives de 2022 dans la 9e circonscription du Rhône. Plus récemment, elle figurait en quatrième position sur la liste Villefranche Solidaire lors des élections municipales, mais n'avait pas été élue.

En Calade, elle était également connue pour sa participation active au collectif féministe Nouvelle Vague qui s'attaque à la tradition des conscrits. Elle avait aussi tenu des propos insinuant qu'elle voulait guillotiner des policiers.

Ce n’est pas la première fois que son nom apparaît dans une procédure judiciaire. En 2019, elle avait été condamnée à trois mois de prison avec sursis pour sa participation à un groupement impliqué dans des dégradations en marge du mouvement des Gilets jaunes.

En 2023, le Conseil constitutionnel l’avait également déclarée inéligible pendant un an après un dépôt tardif de ses comptes de campagne.

Cette fois, le tribunal caladois l’a condamnée à 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Cette peine est assortie d’une obligation de travailler et d’indemniser les sommes dues.

La juridiction a également prononcé une peine complémentaire de 3 ans d’inéligibilité, ainsi que l’obligation de rembourser les sommes indûment perçues.