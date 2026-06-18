Fraude au chômage : une ancienne candidate LFI aux législatives condamnée à trois ans d’inéligibilité dans le Rhône

Mylène Pechard, qui évoluait politiquement sous le nom de Mylène Dune, a été condamnée ce mercredi 17 juin par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour une fraude aux allocations chômage.
Il lui était reproché d’avoir continué à percevoir des indemnités de France Travail pendant plusieurs mois en 2021 alors qu’elle avait retrouvé un emploi. Le préjudice est estimé à 7 043,38 euros.
À l’audience, l'ex-insoumise a expliqué avoir sollicité fin 2020 une aide à la création d’entreprise qu’elle estimait devoir percevoir. Lorsque des versements sont intervenus après sa reprise d’activité salariée, elle affirme avoir pensé qu’ils correspondaient à cette aide.
Ancienne salariée de Pôle emploi à Mâcon entre 2019 et 2020, elle a toutefois reconnu ne pas avoir déclaré son retour à l’emploi auprès de France Travail.
Mylène Pechard s’était présentée sous les couleurs de la Nupes lors des élections législatives de 2022 dans la 9e circonscription du Rhône. Plus récemment, elle figurait en quatrième position sur la liste Villefranche Solidaire lors des élections municipales, mais n'avait pas été élue.
En Calade, elle était également connue pour sa participation active au collectif féministe Nouvelle Vague qui s'attaque à la tradition des conscrits. Elle avait aussi tenu des propos insinuant qu'elle voulait guillotiner des policiers.
Ce n’est pas la première fois que son nom apparaît dans une procédure judiciaire. En 2019, elle avait été condamnée à trois mois de prison avec sursis pour sa participation à un groupement impliqué dans des dégradations en marge du mouvement des Gilets jaunes.
En 2023, le Conseil constitutionnel l’avait également déclarée inéligible pendant un an après un dépôt tardif de ses comptes de campagne.
Cette fois, le tribunal caladois l’a condamnée à 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Cette peine est assortie d’une obligation de travailler et d’indemniser les sommes dues.
La juridiction a également prononcé une peine complémentaire de 3 ans d’inéligibilité, ainsi que l’obligation de rembourser les sommes indûment perçues.
pourqSignaler Répondre
Eh bien, qu'ils aillent faire les poches de ceux que vous citez plutôt que de taper dans nos impôts car l'immense majorité des contribuables a des revenus modestes ! La seule différence entre cette "petite" fraude et arracher un sac un main, c'est la faux-jetonnerie... Par conséquent, je n'ai aucun doute qu'à la place des gros fraudeurs que vous citez, ils auraient fait exactement la même chose !! Parce que quand on n'est pourri et opportuniste, on n'est ni de gauche ni de droite : c'est du flan (avarié).Signaler Répondre
LFI rien d'étonnant, ces bon à rien qui ne devrait jamais exister. Quelle rembourse au centime près et qu'elle disparaisse .Signaler Répondre
Et ces gens pensent pouvoir diriger la France ?Signaler Répondre
Marrant cette propension des LFI a se présenter publiquement sous d'autres identités que la leur.Signaler Répondre
Encore un niveau de plus dans l'abjection...Signaler Répondre
Voleuse de pauvres !!!
7.000 Euros ? Quand on pense aux sommes à 6 chiffres barbotées par Fillon, Sarko, Le Pen, Bardella on se dit qu'à LFI ce sont vraiment de petits joueurs lolSignaler Répondre
La honte , les donneurs de leçon ! ! ! ! !Signaler Répondre
Bien fait pour elleSignaler Répondre
Ce n'est pas étonnant que LFI ne défendent que les délinquants on le voit tous les jours, les Francais honnêtes eux l'ont bien compris.Signaler Répondre
les citoyens exemplaires de la "nouvelle france" : on s'en doutait!Signaler Répondre
Voila un nouvel exemple de l'exemplarité morale, politique et sociétale de ces braqueurs de la démocratie et de la citoyenneté !Signaler Répondre
LFI rembourse ta fraude !Signaler Répondre
On aime et l'argent et les pseudonymes a LFI !Signaler Répondre
A ce propos , pour l'argent , que font les députés maire de Vaulx en Velin et Vénissieux , ils cumulent toujours ?
ils bien tous pareil ils fraudent et après ils se plaignent LFI= looser fainéant et incapableSignaler Répondre