Politique

Fraude au chômage : une ancienne candidate LFI aux législatives condamnée à trois ans d’inéligibilité dans le Rhône

Fraude au chômage : une ancienne candidate LFI aux législatives condamnée à trois ans d’inéligibilité dans le Rhône

Mylène Pechard, ancienne candidate LFI aux législatives de 2022 sous le nom de Mylène Dune, a été condamnée pour avoir perçu plus de 7000 euros d’allocations chômage alors qu’elle avait repris une activité salariée.

Mylène Pechard, qui évoluait politiquement sous le nom de Mylène Dune, a été condamnée ce mercredi 17 juin par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour une fraude aux allocations chômage.

Il lui était reproché d’avoir continué à percevoir des indemnités de France Travail pendant plusieurs mois en 2021 alors qu’elle avait retrouvé un emploi. Le préjudice est estimé à 7 043,38 euros.

À l’audience, l'ex-insoumise a expliqué avoir sollicité fin 2020 une aide à la création d’entreprise qu’elle estimait devoir percevoir. Lorsque des versements sont intervenus après sa reprise d’activité salariée, elle affirme avoir pensé qu’ils correspondaient à cette aide.

Ancienne salariée de Pôle emploi à Mâcon entre 2019 et 2020, elle a toutefois reconnu ne pas avoir déclaré son retour à l’emploi auprès de France Travail.

Mylène Pechard s’était présentée sous les couleurs de la Nupes lors des élections législatives de 2022 dans la 9e circonscription du Rhône. Plus récemment, elle figurait en quatrième position sur la liste Villefranche Solidaire lors des élections municipales, mais n'avait pas été élue.

En Calade, elle était également connue pour sa participation active au collectif féministe Nouvelle Vague qui s'attaque à la tradition des conscrits. Elle avait aussi tenu des propos insinuant qu'elle voulait guillotiner des policiers.

Ce n’est pas la première fois que son nom apparaît dans une procédure judiciaire. En 2019, elle avait été condamnée à trois mois de prison avec sursis pour sa participation à un groupement impliqué dans des dégradations en marge du mouvement des Gilets jaunes.

En 2023, le Conseil constitutionnel l’avait également déclarée inéligible pendant un an après un dépôt tardif de ses comptes de campagne.

Cette fois, le tribunal caladois l’a condamnée à 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Cette peine est assortie d’une obligation de travailler et d’indemniser les sommes dues.

La juridiction a également prononcé une peine complémentaire de 3 ans d’inéligibilité, ainsi que l’obligation de rembourser les sommes indûment perçues.

Tags :

Mylène Dune

Villefranche-sur-Saône

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
dune ensablée le 18/06/2026 à 10:41

pourq

Signaler Répondre
avatar
Minable le 18/06/2026 à 10:40
Presqu'ile a écrit le 18/06/2026 à 10h24

7.000 Euros ? Quand on pense aux sommes à 6 chiffres barbotées par Fillon, Sarko, Le Pen, Bardella on se dit qu'à LFI ce sont vraiment de petits joueurs lol

Eh bien, qu'ils aillent faire les poches de ceux que vous citez plutôt que de taper dans nos impôts car l'immense majorité des contribuables a des revenus modestes ! La seule différence entre cette "petite" fraude et arracher un sac un main, c'est la faux-jetonnerie... Par conséquent, je n'ai aucun doute qu'à la place des gros fraudeurs que vous citez, ils auraient fait exactement la même chose !! Parce que quand on n'est pourri et opportuniste, on n'est ni de gauche ni de droite : c'est du flan (avarié).

Signaler Répondre
avatar
Max le 18/06/2026 à 10:38

LFI rien d'étonnant, ces bon à rien qui ne devrait jamais exister. Quelle rembourse au centime près et qu'elle disparaisse .

Signaler Répondre
avatar
Watt le 18/06/2026 à 10:31

Et ces gens pensent pouvoir diriger la France ?

Signaler Répondre
avatar
Les LFI dissimulent leurs noms le 18/06/2026 à 10:31

Marrant cette propension des LFI a se présenter publiquement sous d'autres identités que la leur.

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 18/06/2026 à 10:25

Encore un niveau de plus dans l'abjection...
Voleuse de pauvres !!!

Signaler Répondre
avatar
Presqu'ile le 18/06/2026 à 10:24

7.000 Euros ? Quand on pense aux sommes à 6 chiffres barbotées par Fillon, Sarko, Le Pen, Bardella on se dit qu'à LFI ce sont vraiment de petits joueurs lol

Signaler Répondre
avatar
oh là là là là le 18/06/2026 à 10:22

La honte , les donneurs de leçon ! ! ! ! !

Signaler Répondre
avatar
Chrito le 18/06/2026 à 10:21

Bien fait pour elle

Signaler Répondre
avatar
lululaberlue le 18/06/2026 à 09:56

Ce n'est pas étonnant que LFI ne défendent que les délinquants on le voit tous les jours, les Francais honnêtes eux l'ont bien compris.

Signaler Répondre
avatar
Sans surprise! le 18/06/2026 à 09:44

les citoyens exemplaires de la "nouvelle france" : on s'en doutait!

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 18/06/2026 à 09:38

Voila un nouvel exemple de l'exemplarité morale, politique et sociétale de ces braqueurs de la démocratie et de la citoyenneté !

Signaler Répondre
avatar
Rance Indigne le 18/06/2026 à 09:21

LFI rembourse ta fraude !

Signaler Répondre
avatar
Moua le 18/06/2026 à 09:12

On aime et l'argent et les pseudonymes a LFI !
A ce propos , pour l'argent , que font les députés maire de Vaulx en Velin et Vénissieux , ils cumulent toujours ?

Signaler Répondre
avatar
arkom le 18/06/2026 à 09:10

ils bien tous pareil ils fraudent et après ils se plaignent LFI= looser fainéant et incapable

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.