Faits Divers

Cinq interpellations après le drame à Villefranche-sur-Saône : ce que révèle le père de l’adolescent tué par balle

Cinq interpellations après le drame à Villefranche-sur-Saône : ce que révèle le père de l’adolescent tué par balle

Un adolescent de 13 ans a été mortellement atteint à la gorge.

Mise à jour : Au lendemain du drame survenu dans le quartier de Belleroche à Villefranche-sur-Saône, où Wissam, 13 ans, a été mortellement touché par balle dans une épicerie, les investigations se poursuivent. Deux mineurs de 15 et 12 ans ont été interpellés et une enquête pour assassinat a été ouverte.

De son côté, le père de la victime privilégie la thèse de l’accident.

D’après nos confrères du Progrès, il affirme que les jeunes impliqués étaient des proches de son fils et évoque une arme manipulée comme un jouet : "L'arme qu'ils ont trouvée n'avait rien à faire où elle était. Ils ont joué avec, pensant que c'était un jouet. Ils l'ont prise, elle était chargée." Il réfute également toute piste liée à un règlement de comptes, assurant : "C’était un accident."

Un hommage doit se tenir ce mardi en fin de journée au stade Bernard-Clausel.

Cinq personnes interpellées

De son côté le parquet de Villefranche-sur-Saône a apporté de nouveaux éléments sur l’enquête en cours ce mardi. "Les investigations ont conduit à plusieurs interpellations", précise la procureure Laetitia Francart. Cinq au total dont quatre mineurs présents au moment des faits ont été interpellés, âgés de 16 ans et 15 ans pour deux d’entre eux, et 12 ans.

Le gérant de l’épicerie, âgé de 44 ans et proche de la famille de l’un des adolescents, a également été arrêté pour détention d’une arme de catégorie B.Selon le parquet, certaines mesures ont déjà été levées : "La retenue judiciaire du mineur de 12 ans et les garde-à-vue de deux des trois autres mineurs ont été levées tandis que les autres mesures se poursuivent." À ce stade, l’arme utilisée reste introuvable.

La magistrate insiste par ailleurs sur la prudence des investigations : "Les circonstances précises de commission des faits restent à déterminer et il ne peut être communiqué à ce stade sur les versions des personnes mises en cause", Enfin, en raison de la nature criminelle des faits, le parquet de Villefranche-sur-Saône s'est "dessaisit ce jour au profit du parquet de Lyon".

Article initial 13/04 à 15h44 : Si tous les regards étaient tournés vers Vénissieux ce lundi 13 avril après deux fusillades en l'espace de 24 heures, c'est à Villefranche-sur-Saône que de nouveaux faits dramatiques se sont déroulés cet après-midi.

Selon Actu17, un adolescent de 13 ans a été atteint à la gorge par une balle alors qu'il se trouvait rue de Belleroche, au niveau de la rue Jean Bonthoux. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée.

On ignore encore les circonstances de cette fusillade, notamment si l'adolescent était directement visé ou s'il a été une victime collatérale.

Le secteur a été bouclé, une enquête a été ouverte.

La procureure de la République de Villefranche-sur-Saône a indiqué que deux mineurs ont été interpellés.

0-50 sur 68 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
continuez de nous prendre pour le 14/04/2026 à 16:40
250093548164 a écrit le 14/04/2026 à 16h07

En effet on a tous des armes à feu à la maison factice !
encore du n'importe koi et toujours les memes connaissant le quartier

La désinformation continue! Ah ils sont tous gentils a Belleroche! Ils brulent tout! ils cassent tout! Et ils se tirent dessus!

Signaler Répondre
avatar
250093548164 le 14/04/2026 à 16:07

En effet on a tous des armes à feu à la maison factice !
encore du n'importe koi et toujours les memes connaissant le quartier

Signaler Répondre
avatar
désinfaux le 14/04/2026 à 15:34
d'apres une autre source a écrit le 14/04/2026 à 14h27

il s'agit bien d'un accident ; un ouvrier peu consciencieux a laissé trainé ses outils de travail ; des gamins ont joué avec et c'est le drame

Et la marmotte, elle était ou pendant ce temps là? 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/04/2026 à 14:57
tout a fait a écrit le 14/04/2026 à 12h31

on se tire la bourre avec Grenoble et le 93

Aujourd'hui c'est de partout malheureusement.

Signaler Répondre
avatar
d'apres une autre source le 14/04/2026 à 14:27
j'ai trouver a écrit le 14/04/2026 à 10h40

Bah, pas besoin d'être devin pour comprendre ce qui s'est passer! D'après France 5, il jouait aux gendarmes et aux voleurs 🤣🤣🤣

il s'agit bien d'un accident ; un ouvrier peu consciencieux a laissé trainé ses outils de travail ; des gamins ont joué avec et c'est le drame

Signaler Répondre
avatar
3C le 14/04/2026 à 13:36
Kid 69 a écrit le 14/04/2026 à 13h06

Bonjour, laquelle de République la notre une et indivisible ou l'islamiste, voilà le résultat quand on est biberoné à la victimisation et la détestation de la France.

Ils aiment tellement la France, qu'ils choisissent l'Algérie pour défendre leur couleur!

Signaler Répondre
avatar
Kid 69 le 14/04/2026 à 13:06
Calahann a écrit le 13/04/2026 à 18h55

Dommage, c'est un enfant de la République qui est parti trop tôt.
Condoléances à sa famille.

Bonjour, laquelle de République la notre une et indivisible ou l'islamiste, voilà le résultat quand on est biberoné à la victimisation et la détestation de la France.

Signaler Répondre
avatar
tout a fait le 14/04/2026 à 12:31
Pascal 12 a écrit le 14/04/2026 à 08h47

Le Rhône et les bouches du Rhône sont en plein championnat

on se tire la bourre avec Grenoble et le 93

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 14/04/2026 à 12:19

50 ans de laxisme politique et voila le résultat

Signaler Répondre
avatar
j'ai trouver le 14/04/2026 à 10:40
Ifoyaka a écrit le 14/04/2026 à 10h28

Quand je lis les commentaires de certains qui jouent les madames soleil à ceux là j'ai envie de leur dire quand on ne sait rien pas de preuve . On ferme sa G bouche

Bah, pas besoin d'être devin pour comprendre ce qui s'est passer! D'après France 5, il jouait aux gendarmes et aux voleurs 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Ifoyaka le 14/04/2026 à 10:28

Quand je lis les commentaires de certains qui jouent les madames soleil à ceux là j'ai envie de leur dire quand on ne sait rien pas de preuve . On ferme sa G bouche

Signaler Répondre
avatar
un constat le 14/04/2026 à 10:05
Caladois a écrit le 14/04/2026 à 09h33

Malheureusement, la situation à Belleroche, comme à Béligny, autre quartier "chaud", ne s'arrange pas : de nombreuses personnes ne se préoccupent pas des lois de la République et préfèrent la vie oisive qui devient parfois dangereuse (trottinettes, motos, tours de rond de point...)
La majorité des établissements scolaires de la ville est classée en REP ? Un hasard ?
Nous avons pas encore eu "la chance" d'avoir des spécialistes pour faire une analyse sociologique de la population caladoise. Ils nous proposeraient sans doute des solutions !

A Belleroche, ils ont tout brulés! La maison de quartier, le gymnase, même l'église! Le maire a lancé une vaste opération de rénovation qui va couté des milliards, et bien sur on entendra que rien n'est fais pour les quartiers! Le Maire a accueilli aussi beaucoup de populations des 4 coins de la France, qui ont étés logés gracieusement! Mais bon, chut 😒

Signaler Répondre
avatar
On a tout essayé sauf un le 14/04/2026 à 09:38

C’est la consequence de plusieurs décénies de politique de gauche et de droite qui faisait du socialisme...

Signaler Répondre
avatar
Caladois le 14/04/2026 à 09:33

Malheureusement, la situation à Belleroche, comme à Béligny, autre quartier "chaud", ne s'arrange pas : de nombreuses personnes ne se préoccupent pas des lois de la République et préfèrent la vie oisive qui devient parfois dangereuse (trottinettes, motos, tours de rond de point...)
La majorité des établissements scolaires de la ville est classée en REP ? Un hasard ?
Nous avons pas encore eu "la chance" d'avoir des spécialistes pour faire une analyse sociologique de la population caladoise. Ils nous proposeraient sans doute des solutions !

Signaler Répondre
avatar
Oui mais le 14/04/2026 à 09:23
Flashinfo a écrit le 13/04/2026 à 23h47

Accident...son ami a trouvé l'arme au sol, en le manipulant un coup est parti

Sauf que le procureur a parlé de plusieurs impacts , donc la thèse de l’accident s’éloigne.

Signaler Répondre
avatar
Oui mais le 14/04/2026 à 09:21
UN ENFANT a écrit le 14/04/2026 à 08h01

On parle d’une victime âgée de 13 ans, un enfant. Est-ce que cette notion vous rappelle encore quelque chose dans votre humanité ?

Un enfant c’est pas ça , c’est l’innocence , la pureté , l’insouciance , moi j’appellerai plutôt ça , un mineur racaille ou un mineur délinquant, au choix .

Signaler Répondre
avatar
Pascal 12 le 14/04/2026 à 08:47

Le Rhône et les bouches du Rhône sont en plein championnat

Signaler Répondre
avatar
propriss le 14/04/2026 à 08:22
French connection a écrit le 14/04/2026 à 07h41

Encore la mort d'un petit ange bien sous tous rapports ? oui, on s'en doute fort bien... allez, au suivant !

Oui, toujours les mêmes déclarations! c'était pas un délinquant! Inconnu des services de police! La propagande habituelle quoi!!!!!

Signaler Répondre
avatar
allez on se réveille le 14/04/2026 à 08:08
UN ENFANT a écrit le 14/04/2026 à 08h01

On parle d’une victime âgée de 13 ans, un enfant. Est-ce que cette notion vous rappelle encore quelque chose dans votre humanité ?

Sors de ta grotte!!! Et va faire un tour dans les banlieues!!! Tu risques vite de faire demi tour! Elle a bon dos l'humanité!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/04/2026 à 08:03

Comme en Équateur ou j ai vécu. La victime peut être pas directement concernée mais pour servir d exemple .Quand aux exécutants, peu importe l age, c est uniquement de la main d œuvre souvent menacée ou leur entourage.

Signaler Répondre
avatar
UN ENFANT le 14/04/2026 à 08:01
bisoun a écrit le 14/04/2026 à 07h45

Oh les bisounours, faut se réveiller! C'est leur métier! Ils connaissent pas la morale et le travail!

On parle d’une victime âgée de 13 ans, un enfant. Est-ce que cette notion vous rappelle encore quelque chose dans votre humanité ?

Signaler Répondre
avatar
bisoun le 14/04/2026 à 07:45
LOGIQUEMENT a écrit le 13/04/2026 à 16h39

Vu son âge, il a dut être victime d’une balle perdue. Difficile d’imaginé un trafiquant de drogue aussi jeune.

Oh les bisounours, faut se réveiller! C'est leur métier! Ils connaissent pas la morale et le travail!

Signaler Répondre
avatar
ayou le 14/04/2026 à 07:42
Ludovic Cruchot a écrit le 13/04/2026 à 19h14

il a 13 ans, c’est encore un enfant

Et quand ils balancent des mortiers sur les FDO, c'est quoi?

Signaler Répondre
avatar
French connection le 14/04/2026 à 07:41

Encore la mort d'un petit ange bien sous tous rapports ? oui, on s'en doute fort bien... allez, au suivant !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/04/2026 à 07:19
Flashinfo a écrit le 13/04/2026 à 23h47

Accident...son ami a trouvé l'arme au sol, en le manipulant un coup est parti

Ça s'est passé dans une épicerie où les jeunes "y vont pour acheter ou pour discuter" d'après des locaux...
Une arme ne traine pas par terre dans une épicerie.
C'est probablement un accident ils "jouaient" juste avec une arme que leur a prêté un grand frère, arme qui est d'ailleurs introuvable.

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 14/04/2026 à 01:44
Javier Perido a écrit le 13/04/2026 à 20h41

Je suis né à Medellin, installé à Lyon depuis maintenant 10 ans pour le travail.
J'ai vu le narcotrafic évoluer rapidement dans cette ville, cela me rappelle ce que j'ai côtoyé étant enfant.
Je ne comprend pas comment les jeunes français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir l'école gratuite.
Pourquoi ils choisissent le trafic alors qu'ils peuvent apprendre un métier.
Ce serait impensable dans mon pays ou l'enseignement n'est accessible qu'aux personnes riches...

la fuite plutôt que le combat ? Rassurez-vous. La France a envoyé 1 8 000 000 000 en 2025 en Colombie. (8 milliards ) Pourquoi ? Pour quel usage ? Rassurez-vous, à 8500 km de là, votre combat plaira à beaucoup

Signaler Répondre
avatar
Flashinfo le 13/04/2026 à 23:47
LOGIQUEMENT a écrit le 13/04/2026 à 16h39

Vu son âge, il a dut être victime d’une balle perdue. Difficile d’imaginé un trafiquant de drogue aussi jeune.

Accident...son ami a trouvé l'arme au sol, en le manipulant un coup est parti

Signaler Répondre
avatar
6mon le 13/04/2026 à 23:02

Quand vous aurez compris qu'il n'y a plus ni gauche ni droite,tous les personnels politique ne sont plus que des animateurs de galerie marchande supayés pour faire de la figuration Le seul patron c'est BlackRock et cf le résultat en image.

Signaler Répondre
avatar
COH le 13/04/2026 à 21:40
Javier Perido a écrit le 13/04/2026 à 20h41

Je suis né à Medellin, installé à Lyon depuis maintenant 10 ans pour le travail.
J'ai vu le narcotrafic évoluer rapidement dans cette ville, cela me rappelle ce que j'ai côtoyé étant enfant.
Je ne comprend pas comment les jeunes français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir l'école gratuite.
Pourquoi ils choisissent le trafic alors qu'ils peuvent apprendre un métier.
Ce serait impensable dans mon pays ou l'enseignement n'est accessible qu'aux personnes riches...

Votre commentaire est sincère et très émouvant

Signaler Répondre
avatar
Gui le 13/04/2026 à 20:50

Triste sort pour cet enfant...

Signaler Répondre
avatar
Javier Perido le 13/04/2026 à 20:41

Je suis né à Medellin, installé à Lyon depuis maintenant 10 ans pour le travail.
J'ai vu le narcotrafic évoluer rapidement dans cette ville, cela me rappelle ce que j'ai côtoyé étant enfant.
Je ne comprend pas comment les jeunes français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir l'école gratuite.
Pourquoi ils choisissent le trafic alors qu'ils peuvent apprendre un métier.
Ce serait impensable dans mon pays ou l'enseignement n'est accessible qu'aux personnes riches...

Signaler Répondre
avatar
Touc le 13/04/2026 à 20:32
la droite au pouvoir a écrit le 13/04/2026 à 18h43

je vois des commentaires se moquer de l’insécurité à Lyon et venissieux toute les villes de gauche par contre lorsque une ville de droite gère depuis 20 ans et l’insécurité augmente tout les jours aucun commentaires sur la maire Thomas Ravier (divers droite) 62,59 pourcents des voix → élu dès le 1er tour conclusion la droite ramene la sécurité est une arnaque

Vous avez vu, personne ne vous répond. Ça n’arrange pas la fachos-droitardés.

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 13/04/2026 à 20:29
la droite au pouvoir a écrit le 13/04/2026 à 18h43

je vois des commentaires se moquer de l’insécurité à Lyon et venissieux toute les villes de gauche par contre lorsque une ville de droite gère depuis 20 ans et l’insécurité augmente tout les jours aucun commentaires sur la maire Thomas Ravier (divers droite) 62,59 pourcents des voix → élu dès le 1er tour conclusion la droite ramene la sécurité est une arnaque

Je vais vous apporter une réponse de gauche. La sécurité est une prérogative de l'État. Pas du Maire. Et après ces considérations stupides, pensons à ce jeune, à sa vie perdue, à sa famille.

Signaler Répondre
avatar
Limasse le 13/04/2026 à 20:08
Lettre maudite a écrit le 13/04/2026 à 18h22

La lettre V encore, toujours...
Vénissieux, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin... Villefranche.

J’ai la même théorie depuis plusieurs années
Les 4 V
Secteurs maudits

Signaler Répondre
avatar
Kwara69 le 13/04/2026 à 20:06
Calahann a écrit le 13/04/2026 à 18h55

Dommage, c'est un enfant de la République qui est parti trop tôt.
Condoléances à sa famille.

C’est un enfant tout court, laissez la République là où elle est, laquelle d’ailleurs est dans un état de délabrement consternant.

Signaler Répondre
avatar
Gabouillon le 13/04/2026 à 19:58
Lapin chasseur a écrit le 13/04/2026 à 17h45

Un semblant de métropole apaisée, c'est de pire en pire ma foi.

Villefranche-sur-Saône ne fait pas partie de la métropole

Signaler Répondre
avatar
Calade le 13/04/2026 à 19:33

3ième mort à Belleroche en peu de temps : chute du balcon + ront point à l'envers en motocross + coup de feu.
Besoins d-animateurs et de policiers dans ce quartier.
RIP

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 13/04/2026 à 19:16
Ex Précisions a écrit le 13/04/2026 à 17h19

"Mexico mexico mexiiiiiiicooo" (Luis Mariano)
J'ai lu ailleurs qu'ils avaient interpellé deux ados de 15 et... 12 ans...

Nan, c'est pas la France mexicanisée, mais plutôt l'Amérique de TRUMP ( pas de paix et beaucoup de flingues ) 🤔

Signaler Répondre
avatar
Ludovic Cruchot le 13/04/2026 à 19:14
En fait a écrit le 13/04/2026 à 18h24

On s’en fout

il a 13 ans, c’est encore un enfant

Signaler Répondre
avatar
voire meme le 13/04/2026 à 19:13
Bruvri a écrit le 13/04/2026 à 18h30

Les guetteurs sont précisément des jeunes de moins de 16 ans souvent, car les peines sont allégées pour eux...

inexistantes

Signaler Répondre
avatar
nous sommes le 13/04/2026 à 19:10
Chris6969699 a écrit le 13/04/2026 à 16h55

Bien malheureusement et 1.000 fois hélas, je crains que cela puisse facilement s'imaginer...

J'espère pour autant, qu'il ne faisait pas le chouffe à cet âge-là au lieu d'aller à l'école..

L'enquête nous éclairera sur ce point.

en période de vacances scolaires

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 13/04/2026 à 18:55

Dommage, c'est un enfant de la République qui est parti trop tôt.
Condoléances à sa famille.

Signaler Répondre
avatar
Loool le 13/04/2026 à 18:53
l’etiquette du maire a écrit le 13/04/2026 à 16h38

quel est la couleur politique du maire la droite n’importe pas la sécurité le trafic fait un ravage dans le pays et tout le monde est coupable

Un maire de droite ne peut pas grand chose contre tout un système qui a décidé de regarder ailleurs depuis 40 ans

Signaler Répondre
avatar
Gibus et monocle le 13/04/2026 à 18:43
En fait a écrit le 13/04/2026 à 18h24

On s’en fout

+10000

Tous ces gens vulgaires, pouah.

Signaler Répondre
avatar
la droite au pouvoir le 13/04/2026 à 18:43

je vois des commentaires se moquer de l’insécurité à Lyon et venissieux toute les villes de gauche par contre lorsque une ville de droite gère depuis 20 ans et l’insécurité augmente tout les jours aucun commentaires sur la maire Thomas Ravier (divers droite) 62,59 pourcents des voix → élu dès le 1er tour conclusion la droite ramene la sécurité est une arnaque

Signaler Répondre
avatar
Bruvri le 13/04/2026 à 18:30
LOGIQUEMENT a écrit le 13/04/2026 à 16h39

Vu son âge, il a dut être victime d’une balle perdue. Difficile d’imaginé un trafiquant de drogue aussi jeune.

Les guetteurs sont précisément des jeunes de moins de 16 ans souvent, car les peines sont allégées pour eux...

Signaler Répondre
avatar
En fait le 13/04/2026 à 18:24

On s’en fout

Signaler Répondre
avatar
Lettre maudite le 13/04/2026 à 18:22

La lettre V encore, toujours...
Vénissieux, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin... Villefranche.

Signaler Répondre
avatar
Tout faux le 13/04/2026 à 18:15
Chris6969699 a écrit le 13/04/2026 à 16h55

Bien malheureusement et 1.000 fois hélas, je crains que cela puisse facilement s'imaginer...

J'espère pour autant, qu'il ne faisait pas le chouffe à cet âge-là au lieu d'aller à l'école..

L'enquête nous éclairera sur ce point.

C’est les vacances en ce moment , donc , pas d’écoles et donc , chouffe pour occuper les vacances et un peu d’argent de poche ,

Signaler Répondre
avatar
Moi le 13/04/2026 à 17:58

Repose en paix Wissam, toutes mes condoléances à ta famille,, mon cœur est triste car j' ai des enfants du même âge.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.