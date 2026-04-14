Cinq interpellations après le drame à Villefranche-sur-Saône : ce que révèle le père de l’adolescent tué par balle

Mise à jour : Au lendemain du drame survenu dans le quartier de Belleroche à Villefranche-sur-Saône, où Wissam, 13 ans, a été mortellement touché par balle dans une épicerie, les investigations se poursuivent. Deux mineurs de 15 et 12 ans ont été interpellés et une enquête pour assassinat a été ouverte.
De son côté, le père de la victime privilégie la thèse de l’accident.
D’après nos confrères du Progrès, il affirme que les jeunes impliqués étaient des proches de son fils et évoque une arme manipulée comme un jouet : "L'arme qu'ils ont trouvée n'avait rien à faire où elle était. Ils ont joué avec, pensant que c'était un jouet. Ils l'ont prise, elle était chargée." Il réfute également toute piste liée à un règlement de comptes, assurant : "C’était un accident."
Un hommage doit se tenir ce mardi en fin de journée au stade Bernard-Clausel.
Cinq personnes interpellées
De son côté le parquet de Villefranche-sur-Saône a apporté de nouveaux éléments sur l’enquête en cours ce mardi. "Les investigations ont conduit à plusieurs interpellations", précise la procureure Laetitia Francart. Cinq au total dont quatre mineurs présents au moment des faits ont été interpellés, âgés de 16 ans et 15 ans pour deux d’entre eux, et 12 ans.
Le gérant de l’épicerie, âgé de 44 ans et proche de la famille de l’un des adolescents, a également été arrêté pour détention d’une arme de catégorie B.Selon le parquet, certaines mesures ont déjà été levées : "La retenue judiciaire du mineur de 12 ans et les garde-à-vue de deux des trois autres mineurs ont été levées tandis que les autres mesures se poursuivent." À ce stade, l’arme utilisée reste introuvable.
La magistrate insiste par ailleurs sur la prudence des investigations : "Les circonstances précises de commission des faits restent à déterminer et il ne peut être communiqué à ce stade sur les versions des personnes mises en cause", Enfin, en raison de la nature criminelle des faits, le parquet de Villefranche-sur-Saône s'est "dessaisit ce jour au profit du parquet de Lyon".
Article initial 13/04 à 15h44 : Si tous les regards étaient tournés vers Vénissieux ce lundi 13 avril après deux fusillades en l'espace de 24 heures, c'est à Villefranche-sur-Saône que de nouveaux faits dramatiques se sont déroulés cet après-midi.
Selon Actu17, un adolescent de 13 ans a été atteint à la gorge par une balle alors qu'il se trouvait rue de Belleroche, au niveau de la rue Jean Bonthoux. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée.
On ignore encore les circonstances de cette fusillade, notamment si l'adolescent était directement visé ou s'il a été une victime collatérale.
Le secteur a été bouclé, une enquête a été ouverte.
La procureure de la République de Villefranche-sur-Saône a indiqué que deux mineurs ont été interpellés.
La désinformation continue! Ah ils sont tous gentils a Belleroche! Ils brulent tout! ils cassent tout! Et ils se tirent dessus!Signaler Répondre
En effet on a tous des armes à feu à la maison factice !Signaler Répondre
encore du n'importe koi et toujours les memes connaissant le quartier
Et la marmotte, elle était ou pendant ce temps là? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Aujourd'hui c'est de partout malheureusement.Signaler Répondre
il s'agit bien d'un accident ; un ouvrier peu consciencieux a laissé trainé ses outils de travail ; des gamins ont joué avec et c'est le drameSignaler Répondre
Ils aiment tellement la France, qu'ils choisissent l'Algérie pour défendre leur couleur!Signaler Répondre
Bonjour, laquelle de République la notre une et indivisible ou l'islamiste, voilà le résultat quand on est biberoné à la victimisation et la détestation de la France.Signaler Répondre
on se tire la bourre avec Grenoble et le 93Signaler Répondre
50 ans de laxisme politique et voila le résultatSignaler Répondre
Bah, pas besoin d'être devin pour comprendre ce qui s'est passer! D'après France 5, il jouait aux gendarmes et aux voleurs 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Quand je lis les commentaires de certains qui jouent les madames soleil à ceux là j'ai envie de leur dire quand on ne sait rien pas de preuve . On ferme sa G boucheSignaler Répondre
A Belleroche, ils ont tout brulés! La maison de quartier, le gymnase, même l'église! Le maire a lancé une vaste opération de rénovation qui va couté des milliards, et bien sur on entendra que rien n'est fais pour les quartiers! Le Maire a accueilli aussi beaucoup de populations des 4 coins de la France, qui ont étés logés gracieusement! Mais bon, chut 😒Signaler Répondre
C’est la consequence de plusieurs décénies de politique de gauche et de droite qui faisait du socialisme...Signaler Répondre
Malheureusement, la situation à Belleroche, comme à Béligny, autre quartier "chaud", ne s'arrange pas : de nombreuses personnes ne se préoccupent pas des lois de la République et préfèrent la vie oisive qui devient parfois dangereuse (trottinettes, motos, tours de rond de point...)Signaler Répondre
La majorité des établissements scolaires de la ville est classée en REP ? Un hasard ?
Nous avons pas encore eu "la chance" d'avoir des spécialistes pour faire une analyse sociologique de la population caladoise. Ils nous proposeraient sans doute des solutions !
Sauf que le procureur a parlé de plusieurs impacts , donc la thèse de l’accident s’éloigne.Signaler Répondre
Un enfant c’est pas ça , c’est l’innocence , la pureté , l’insouciance , moi j’appellerai plutôt ça , un mineur racaille ou un mineur délinquant, au choix .Signaler Répondre
Le Rhône et les bouches du Rhône sont en plein championnatSignaler Répondre
Oui, toujours les mêmes déclarations! c'était pas un délinquant! Inconnu des services de police! La propagande habituelle quoi!!!!!Signaler Répondre
Sors de ta grotte!!! Et va faire un tour dans les banlieues!!! Tu risques vite de faire demi tour! Elle a bon dos l'humanité!!!!!!!Signaler Répondre
Comme en Équateur ou j ai vécu. La victime peut être pas directement concernée mais pour servir d exemple .Quand aux exécutants, peu importe l age, c est uniquement de la main d œuvre souvent menacée ou leur entourage.Signaler Répondre
On parle d’une victime âgée de 13 ans, un enfant. Est-ce que cette notion vous rappelle encore quelque chose dans votre humanité ?Signaler Répondre
Oh les bisounours, faut se réveiller! C'est leur métier! Ils connaissent pas la morale et le travail!Signaler Répondre
Et quand ils balancent des mortiers sur les FDO, c'est quoi?Signaler Répondre
Encore la mort d'un petit ange bien sous tous rapports ? oui, on s'en doute fort bien... allez, au suivant !Signaler Répondre
Ça s'est passé dans une épicerie où les jeunes "y vont pour acheter ou pour discuter" d'après des locaux...Signaler Répondre
Une arme ne traine pas par terre dans une épicerie.
C'est probablement un accident ils "jouaient" juste avec une arme que leur a prêté un grand frère, arme qui est d'ailleurs introuvable.
la fuite plutôt que le combat ? Rassurez-vous. La France a envoyé 1 8 000 000 000 en 2025 en Colombie. (8 milliards ) Pourquoi ? Pour quel usage ? Rassurez-vous, à 8500 km de là, votre combat plaira à beaucoupSignaler Répondre
Accident...son ami a trouvé l'arme au sol, en le manipulant un coup est partiSignaler Répondre
Quand vous aurez compris qu'il n'y a plus ni gauche ni droite,tous les personnels politique ne sont plus que des animateurs de galerie marchande supayés pour faire de la figuration Le seul patron c'est BlackRock et cf le résultat en image.Signaler Répondre
Votre commentaire est sincère et très émouvantSignaler Répondre
Triste sort pour cet enfant...Signaler Répondre
Je suis né à Medellin, installé à Lyon depuis maintenant 10 ans pour le travail.Signaler Répondre
J'ai vu le narcotrafic évoluer rapidement dans cette ville, cela me rappelle ce que j'ai côtoyé étant enfant.
Je ne comprend pas comment les jeunes français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir l'école gratuite.
Pourquoi ils choisissent le trafic alors qu'ils peuvent apprendre un métier.
Ce serait impensable dans mon pays ou l'enseignement n'est accessible qu'aux personnes riches...
Vous avez vu, personne ne vous répond. Ça n’arrange pas la fachos-droitardés.Signaler Répondre
Je vais vous apporter une réponse de gauche. La sécurité est une prérogative de l'État. Pas du Maire. Et après ces considérations stupides, pensons à ce jeune, à sa vie perdue, à sa famille.Signaler Répondre
J’ai la même théorie depuis plusieurs annéesSignaler Répondre
Les 4 V
Secteurs maudits
C’est un enfant tout court, laissez la République là où elle est, laquelle d’ailleurs est dans un état de délabrement consternant.Signaler Répondre
Villefranche-sur-Saône ne fait pas partie de la métropoleSignaler Répondre
3ième mort à Belleroche en peu de temps : chute du balcon + ront point à l'envers en motocross + coup de feu.Signaler Répondre
Besoins d-animateurs et de policiers dans ce quartier.
RIP
Nan, c'est pas la France mexicanisée, mais plutôt l'Amérique de TRUMP ( pas de paix et beaucoup de flingues ) 🤔Signaler Répondre
il a 13 ans, c’est encore un enfantSignaler Répondre
inexistantesSignaler Répondre
en période de vacances scolairesSignaler Répondre
Dommage, c'est un enfant de la République qui est parti trop tôt.Signaler Répondre
Condoléances à sa famille.
Un maire de droite ne peut pas grand chose contre tout un système qui a décidé de regarder ailleurs depuis 40 ansSignaler Répondre
+10000Signaler Répondre
Tous ces gens vulgaires, pouah.
je vois des commentaires se moquer de l’insécurité à Lyon et venissieux toute les villes de gauche par contre lorsque une ville de droite gère depuis 20 ans et l’insécurité augmente tout les jours aucun commentaires sur la maire Thomas Ravier (divers droite) 62,59 pourcents des voix → élu dès le 1er tour conclusion la droite ramene la sécurité est une arnaqueSignaler Répondre
Les guetteurs sont précisément des jeunes de moins de 16 ans souvent, car les peines sont allégées pour eux...Signaler Répondre
On s’en foutSignaler Répondre
La lettre V encore, toujours...Signaler Répondre
Vénissieux, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin... Villefranche.
C’est les vacances en ce moment , donc , pas d’écoles et donc , chouffe pour occuper les vacances et un peu d’argent de poche ,Signaler Répondre
Repose en paix Wissam, toutes mes condoléances à ta famille,, mon cœur est triste car j' ai des enfants du même âge.Signaler Répondre