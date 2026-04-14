Cinq interpellations après le drame à Villefranche-sur-Saône : ce que révèle le père de l’adolescent tué par balle

Mise à jour : Au lendemain du drame survenu dans le quartier de Belleroche à Villefranche-sur-Saône, où Wissam, 13 ans, a été mortellement touché par balle dans une épicerie, les investigations se poursuivent. Deux mineurs de 15 et 12 ans ont été interpellés et une enquête pour assassinat a été ouverte.

De son côté, le père de la victime privilégie la thèse de l’accident.

D’après nos confrères du Progrès, il affirme que les jeunes impliqués étaient des proches de son fils et évoque une arme manipulée comme un jouet : "L'arme qu'ils ont trouvée n'avait rien à faire où elle était. Ils ont joué avec, pensant que c'était un jouet. Ils l'ont prise, elle était chargée." Il réfute également toute piste liée à un règlement de comptes, assurant : "C’était un accident."

Un hommage doit se tenir ce mardi en fin de journée au stade Bernard-Clausel.

Cinq personnes interpellées

De son côté le parquet de Villefranche-sur-Saône a apporté de nouveaux éléments sur l’enquête en cours ce mardi. "Les investigations ont conduit à plusieurs interpellations", précise la procureure Laetitia Francart. Cinq au total dont quatre mineurs présents au moment des faits ont été interpellés, âgés de 16 ans et 15 ans pour deux d’entre eux, et 12 ans.

Le gérant de l’épicerie, âgé de 44 ans et proche de la famille de l’un des adolescents, a également été arrêté pour détention d’une arme de catégorie B.Selon le parquet, certaines mesures ont déjà été levées : "La retenue judiciaire du mineur de 12 ans et les garde-à-vue de deux des trois autres mineurs ont été levées tandis que les autres mesures se poursuivent." À ce stade, l’arme utilisée reste introuvable.

La magistrate insiste par ailleurs sur la prudence des investigations : "Les circonstances précises de commission des faits restent à déterminer et il ne peut être communiqué à ce stade sur les versions des personnes mises en cause", Enfin, en raison de la nature criminelle des faits, le parquet de Villefranche-sur-Saône s'est "dessaisit ce jour au profit du parquet de Lyon".

Article initial 13/04 à 15h44 : Si tous les regards étaient tournés vers Vénissieux ce lundi 13 avril après deux fusillades en l'espace de 24 heures, c'est à Villefranche-sur-Saône que de nouveaux faits dramatiques se sont déroulés cet après-midi.

Selon Actu17, un adolescent de 13 ans a été atteint à la gorge par une balle alors qu'il se trouvait rue de Belleroche, au niveau de la rue Jean Bonthoux. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée.

On ignore encore les circonstances de cette fusillade, notamment si l'adolescent était directement visé ou s'il a été une victime collatérale.

Le secteur a été bouclé, une enquête a été ouverte.

La procureure de la République de Villefranche-sur-Saône a indiqué que deux mineurs ont été interpellés.