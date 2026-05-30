Images choc, cochons, action militante : pourquoi L214 vise un E.Leclerc près de Lyon

Nouvelle action militante annoncée dans l’est lyonnais.
Le groupe local lyonnais de L214 appelle à un rassemblement ce samedi 30 mai entre 11 heures et 13h30 devant le supermarché E.Leclerc de Saint-Priest, situé rue du Lyonnais, afin de dénoncer les conditions d’élevage et d’abattage des cochons dans la chaîne d’approvisionnement du distributeur.
Cette mobilisation s’inscrit dans une campagne nationale organisée dans 34 villes en France, visant le leader de la grande distribution.
Les militants prévoient de se positionner devant l’entrée du magasin avec des panneaux montrant des images tournées dans des élevages de cochons présentés comme fournisseurs d’E.Leclerc.
L’action s’inscrit dans la campagne "Tournons le dos", lancée par L214 il y a plusieurs mois. Son principe : inviter les consommateurs à retourner symboliquement dans les rayons les produits carnés des marques Repère et Eco+, en les plaçant face cachée pour exprimer leur opposition aux pratiques dénoncées par l’association.
Selon L214, 65 000 produits auraient déjà été "retournés" dans les magasins de l’enseigne depuis le lancement de l’opération.
Des accusations sur les conditions d’élevage
Depuis mars 2024, l’association affirme avoir rendu publiques des vidéos filmées dans dix élevages de cochons fournisseurs d’E.Leclerc, évoquant des manquements graves à la réglementation.
L214 cite notamment des mutilations de porcelets sans anesthésie, des animaux blessés ou malades sans soins, la présence de cadavres dans les élevages ou encore des conditions d’hygiène jugées dégradées.
L’association critique également le confinement des truies reproductrices dans des cages étroites, estimant que ces pratiques empêchent les animaux d’exprimer leurs comportements naturels et favorisent blessures et souffrances.
L’association demande au distributeur de s’engager d’ici 2030 à appliquer les critères du Pig Minimum Standards, un référentiel visant notamment à mettre fin à certaines mutilations systématiques, améliorer l’environnement des élevages et supprimer l’enfermement prolongé des truies en cage.
Dans un communiqué, Laura Véron, porte-parole de L214, affirme que cette campagne vise à envoyer "un signal fort" au distributeur sur les attentes des consommateurs concernant le bien-être animal.
J’ai envie de te dire,retourne dans ton pays! Mais t’en a pas!Signaler Répondre
En matière "d'action militante" dans l’est lyonnais c'est tout ce qui fait réagir L214 ? C'est leur vision "militante" qui les oriente pour voir ou ne pas voir certaines pratiques et conditions d'abatages ?Signaler Répondre
Association financée par le lobby de l'alimentation végétale gros conflit d'intérêt !Signaler Répondre
Assoc de gauchistes à l'indignation sélectiveSignaler Répondre
Les professionnels de l'inutile sont sur tous les fronts !!Signaler Répondre
Quelle surprise ! Les voilà qui débarquent devant un Leclerc un samedi matin, armés de leurs panneaux choc et de leur indignation soigneusement mise en scène. Évidemment, jamais un mardi à 14h devant une préfecture, ça manquerait de caméras...
Ce sont bien sûr les mêmes qui, la semaine d'avant, se collaient les mains au bitume sur le périph pour bloquer des ambulances et des ouvriers qui partent au boulot à 7h du matin.
Et la semaine d'après, ce sera au tour du Louvre de recevoir une belle giclée de soupe sur un tableau vieux de 400 ans — pour "sensibiliser", évidemment...
Il faut pas vexé Mozart! Le politiquement correct et la propagande sont de sortis! Un peu comme ces dégénérées qui paradent a la télé, fières de perturber les spectacles de Bruel!Signaler Répondre
Et sur les conditions d’abattage halal horribles, on regarde ailleurs ?Signaler Répondre
Industriel, dégueulasse et trop cher...surtout quand on sait qu'une truie c'est 12 porcelets à chaque portée.Signaler Répondre
Pas de leçons a de recevoir de ces barbares qui lacèrent , coupent et décapitent les légumes pour ensuite les brulés vifs dans un wok. Les mêmes qui n'arrosent pas les plantes et les font mourir de soif .Signaler Répondre
Assassins, tortionnaires, meurtriers, Rissoleur, Ebouillanteur,
Défendons le bien être végétal !
C'est toujours plus facile de donner des coups de pieds dans une motte de beurre ! ! ! ! !Signaler Répondre
Pas d'indignation face aux massacres de moutons lors de "fêtes" religieuses? Trop risqué ?Signaler Répondre
Pour les abattages lors de l'Aïd personne n'a vu les vidéos de L214 ni même entendu L214.Signaler Répondre
Encore jamais vu de vidéo de L214 sur les abattages rituels.
Il y aurait donc les mauvais abattages et les bons abattages selon leurs dénonciations vidéos ?