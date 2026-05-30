Images choc, cochons, action militante : pourquoi L214 vise un E.Leclerc près de Lyon

Nouvelle action militante annoncée dans l’est lyonnais.

Le groupe local lyonnais de L214 appelle à un rassemblement ce samedi 30 mai entre 11 heures et 13h30 devant le supermarché E.Leclerc de Saint-Priest, situé rue du Lyonnais, afin de dénoncer les conditions d’élevage et d’abattage des cochons dans la chaîne d’approvisionnement du distributeur.

Cette mobilisation s’inscrit dans une campagne nationale organisée dans 34 villes en France, visant le leader de la grande distribution.

Les militants prévoient de se positionner devant l’entrée du magasin avec des panneaux montrant des images tournées dans des élevages de cochons présentés comme fournisseurs d’E.Leclerc.

L’action s’inscrit dans la campagne "Tournons le dos", lancée par L214 il y a plusieurs mois. Son principe : inviter les consommateurs à retourner symboliquement dans les rayons les produits carnés des marques Repère et Eco+, en les plaçant face cachée pour exprimer leur opposition aux pratiques dénoncées par l’association.

Selon L214, 65 000 produits auraient déjà été "retournés" dans les magasins de l’enseigne depuis le lancement de l’opération.

Des accusations sur les conditions d’élevage

Depuis mars 2024, l’association affirme avoir rendu publiques des vidéos filmées dans dix élevages de cochons fournisseurs d’E.Leclerc, évoquant des manquements graves à la réglementation.

L214 cite notamment des mutilations de porcelets sans anesthésie, des animaux blessés ou malades sans soins, la présence de cadavres dans les élevages ou encore des conditions d’hygiène jugées dégradées.

L’association critique également le confinement des truies reproductrices dans des cages étroites, estimant que ces pratiques empêchent les animaux d’exprimer leurs comportements naturels et favorisent blessures et souffrances.

L’association demande au distributeur de s’engager d’ici 2030 à appliquer les critères du Pig Minimum Standards, un référentiel visant notamment à mettre fin à certaines mutilations systématiques, améliorer l’environnement des élevages et supprimer l’enfermement prolongé des truies en cage.

Dans un communiqué, Laura Véron, porte-parole de L214, affirme que cette campagne vise à envoyer "un signal fort" au distributeur sur les attentes des consommateurs concernant le bien-être animal.