"Maintenant, place aux actes" : L214 attend des mesures fortes de Grégory Doucet pour les animaux à Lyon

La réélection de Grégory Doucet à la mairie de Lyon est saluée par les défenseurs de la cause animale… mais sous conditions. Dans un communiqué, l’association L214 appelle désormais à traduire en actions concrètes les engagements pris par l’édile écologiste pour son nouveau mandat.

Grégory Doucet fait partie des signataires de la charte "Sauvetage du siècle" portée par L214. Un texte qui vise à réduire le nombre d’animaux tués pour l’alimentation, notamment à l’échelle des collectivités.

Parmi les mesures annoncées : la mise en place d’une journée végétalienne hebdomadaire dans les cantines scolaires, un objectif de réduction de 50 % de la consommation de produits d’origine animale d’ici 2032 ou encore le développement d’une offre végétale dans les événements municipaux.

La Ville de Lyon avait d'ailleurs déjà amorcé des évolutions ces dernières années. Aujourd’hui, les cantines scolaires proposent une option végétarienne quotidienne, et deux journées végétariennes hebdomadaires sont déjà en place, allant au-delà des obligations fixées par la loi. Ces initiatives avaient ainsi permis à Lyon de se classer troisième du palmarès “Une ville pour les animaux” de L214 en 2024.

Mais pour l’association, ces avancées doivent désormais s’accélérer. "Les résultats des élections municipales à Lyon envoient un signal encourageant pour les animaux dits d’élevage. Mais maintenant, place aux actes", insiste Erwin Goeller, chargé d’affaires publiques à L214.

L’organisation rappelle qu’à l’échelle nationale, près de 3 millions d’animaux sont abattus chaque jour, appelant à des politiques publiques "ambitieuses" pour faire évoluer les pratiques alimentaires.

Reste à voir si la municipalité lyonnaise franchira un nouveau cap dans les prochaines années, sous le regard attentif des associations.