Environnement

"Maintenant, place aux actes" : L214 attend des mesures fortes de Grégory Doucet pour les animaux à Lyon

"Maintenant, place aux actes" : L214 attend des mesures fortes de Grégory Doucet pour les animaux à Lyon

Après la réélection de Grégory Doucet à Lyon, l’association L214 appelle à transformer les engagements en faveur des animaux en mesures concrètes. Plusieurs changements sont attendus dans les cantines et la restauration municipale.

La réélection de Grégory Doucet à la mairie de Lyon est saluée par les défenseurs de la cause animale… mais sous conditions. Dans un communiqué, l’association L214 appelle désormais à traduire en actions concrètes les engagements pris par l’édile écologiste pour son nouveau mandat.

Grégory Doucet fait partie des signataires de la charte "Sauvetage du siècle" portée par L214. Un texte qui vise à réduire le nombre d’animaux tués pour l’alimentation, notamment à l’échelle des collectivités.

Parmi les mesures annoncées : la mise en place d’une journée végétalienne hebdomadaire dans les cantines scolaires, un objectif de réduction de 50 % de la consommation de produits d’origine animale d’ici 2032 ou encore le développement d’une offre végétale dans les événements municipaux.

La Ville de Lyon avait d'ailleurs déjà amorcé des évolutions ces dernières années. Aujourd’hui, les cantines scolaires proposent une option végétarienne quotidienne, et deux journées végétariennes hebdomadaires sont déjà en place, allant au-delà des obligations fixées par la loi. Ces initiatives avaient ainsi permis à Lyon de se classer troisième du palmarès “Une ville pour les animaux” de L214 en 2024.

Mais pour l’association, ces avancées doivent désormais s’accélérer. "Les résultats des élections municipales à Lyon envoient un signal encourageant pour les animaux dits d’élevage. Mais maintenant, place aux actes", insiste Erwin Goeller, chargé d’affaires publiques à L214.

L’organisation rappelle qu’à l’échelle nationale, près de 3 millions d’animaux sont abattus chaque jour, appelant à des politiques publiques "ambitieuses" pour faire évoluer les pratiques alimentaires.

Reste à voir si la municipalité lyonnaise franchira un nouveau cap dans les prochaines années, sous le regard attentif des associations.

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Grégory Doucet

L214

25 commentaires
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aimelyon le 25/03/2026 à 09:52

après un nombre important de promesses, à présent en Action.

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ah bon le 25/03/2026 à 09:38

Alors première action ,les animaux ! alors là on peut dire qu'ils ont bien voté !

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Oui mais le 25/03/2026 à 09:27
Catalan a écrit le 25/03/2026 à 08h51

Doucet a 2 solutions.Soit il collabore ou pas avec LFI .Si il collabore,il sera otage et c'est en réalité LFI qui dirigera , soit il refuse et ça sera ingérable avec en plus l opposition qui en remettra une couche. L avenir va pas être facile Gregory.

Pendant ce temps la il est entretenu par la ville de Lyon en attendant...
En attendant son appel national en 2027.
Le reste il s en tamponne

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GLOUGLOU 1er le 25/03/2026 à 08:52
Ex Précisions a écrit le 25/03/2026 à 07h35

Ouarf ouarf, c'est comme ceux qui ont voté macron en 2022 en espérant qu'il se calme, raté !
Il n'en a rien à faire des bestioles comme des humains ce type, sauf s'ils font de la bicyclette...

Exact les hamsters ont une chance de s'en sortir !

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Catalan le 25/03/2026 à 08:51

Doucet a 2 solutions.Soit il collabore ou pas avec LFI .Si il collabore,il sera otage et c'est en réalité LFI qui dirigera , soit il refuse et ça sera ingérable avec en plus l opposition qui en remettra une couche. L avenir va pas être facile Gregory.

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Régimes végétaux le 25/03/2026 à 08:35

Dans ces régimes, une large place est faite au soja, gros perturbateur endocrinien. On met donc nos enfants en danger dès leur plus jeune âge. Souffrant d'hypothyroidie, je sais depuis longtemps que les produits dérivés du soja me sont déconseillés. L'ANS a confirmé depuis peu les dangers du soja. Bon, pas de problème, les écolos-lfistes sont pour la dénatalité (blanche, bien sûr). La baisse de la population de souche fera de la place pour les amateurs du gendre du Grand Gourou, qui vont se répandre dans les villes voisines.

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boris69 le 25/03/2026 à 08:32
Mince alors a écrit le 25/03/2026 à 07h57

Et moi qui mangeait du castor pour sauver les arbres...
Un cruel dilemme me gagne.....

Marrant, mais dommage la chaire de castors est impropre à la consommation.

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Avis aux associations le 25/03/2026 à 08:28

Pour fêter sa réélection Gregory va instaurer la journée de la carotte.
Il y en aura de toutes les tailles comme cela les associations en feront ce qu elles veulent.

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boris69 le 25/03/2026 à 08:19

Lyonnais et environs vous avez voulu renouveler Doucet et mettre LFI dans les quartiers. Et bien apprenez à souffrir en silence maintenant. L214, manifestation contre les violences policières, incendie à Vault, début d'émeute à la Duchère, évitement d'une rixe à la Guillotière, insultes à l'ancienne maire de Vault et ce n'est que le début. Pour ma part, j'ai quitter Lyon, le département, la région. Prenez vos responsabilités et taisez vous.

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Hildegonde le 25/03/2026 à 08:19
L214 a écrit le 25/03/2026 à 07h19

L214 est contre l'abattage rituel, contre le halal. Cet abattage est cruel, et ceux qui mangent halal sont complices de ces cruautés.

Stop au halal.

L214 va d'ailleurs bientôt faire des opérations coups de poing dans certains de ces abattoirs pour montrer le manque d'hygiène et la souffrance des animaux.

L214 a toujours été clair et lutte contre ces pratiques moyenâgeuses.

Non à la souffrance animale à cause du halal !

Fermeture des boucheries halal ?
Suppression des rayons halal dans les supermarchés ?

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Mauvaise pression le 25/03/2026 à 08:08

Doucet sous pression de la frange radicale et extrémiste de la gauche française. Pathétique...

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Mince alors le 25/03/2026 à 07:57
L214 a écrit le 25/03/2026 à 07h19

L214 est contre l'abattage rituel, contre le halal. Cet abattage est cruel, et ceux qui mangent halal sont complices de ces cruautés.

Stop au halal.

L214 va d'ailleurs bientôt faire des opérations coups de poing dans certains de ces abattoirs pour montrer le manque d'hygiène et la souffrance des animaux.

L214 a toujours été clair et lutte contre ces pratiques moyenâgeuses.

Non à la souffrance animale à cause du halal !

Et moi qui mangeait du castor pour sauver les arbres...
Un cruel dilemme me gagne.....

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sarrerash le 25/03/2026 à 07:53

Les débiles lyonnais ont voté pour ça, qu'ils profitent maintenant !

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nuit d ivresse le 25/03/2026 à 07:52

ils- elles vont etre rattrappés par l insupportable realite quotidienne des chiffres

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super le 25/03/2026 à 07:46

1) Plus du tout de voiture dans Lyon, c'est obligatoire et que des vélos
2) Plus d'animaux au Parc de la Tête d'or et dans les cantines scolaires fini la viande.
3) désarmer la police municipale
4) Jamais le Tour de France ne passera dans Lyon, c'est machiste
5) des toilettes ouvertes partout
6) une belle ombrière comme à Bellecour , aux Terreaux
7) Interdiction du port de la cravate
8) interdiction de se raser

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j adore la photo! le 25/03/2026 à 07:44

au fond...sandrine runel façon rongeur!!

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C’etait a prevoir le 25/03/2026 à 07:39

À force de faire des alliances de bric et de broc, on va avoir une municipalité militante et prisonnière de tous ces dogmes!

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Toute raison gardée le 25/03/2026 à 07:37

Concernant les habitudes , on pourrait peut-être interdire le Coca-Cola, le Nutella et le ketchup. Ces produits sont hyper dangereux pour la santé ! Viendront l’alcool …. et le shit ( traduction : merde) largement apprécié par L214 !!!!

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Ex Précisions le 25/03/2026 à 07:35

Ouarf ouarf, c'est comme ceux qui ont voté macron en 2022 en espérant qu'il se calme, raté !
Il n'en a rien à faire des bestioles comme des humains ce type, sauf s'ils font de la bicyclette...

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Certifié halal le 25/03/2026 à 07:29

La pratique de la viande halal sera mise en question ?

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L214 le 25/03/2026 à 07:19

L214 est contre l'abattage rituel, contre le halal. Cet abattage est cruel, et ceux qui mangent halal sont complices de ces cruautés.

Stop au halal.

L214 va d'ailleurs bientôt faire des opérations coups de poing dans certains de ces abattoirs pour montrer le manque d'hygiène et la souffrance des animaux.

L214 a toujours été clair et lutte contre ces pratiques moyenâgeuses.

Non à la souffrance animale à cause du halal !

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Bobby 69 le 25/03/2026 à 07:15

La dictature écologique n est pas terminé fallait voter correctement

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fascisme animalier le 25/03/2026 à 07:11

voilà ce qu on appelle du fascisme une extrême minorité décidé pour la majorité L214 aux écuries

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Free Lyon le 25/03/2026 à 07:08

Les animaux ?? Lesquelles ??

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J6 le 25/03/2026 à 07:06

Un bon haché de cheval magnifique

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