"Maintenant, place aux actes" : L214 attend des mesures fortes de Grégory Doucet pour les animaux à Lyon

La réélection de Grégory Doucet à la mairie de Lyon est saluée par les défenseurs de la cause animale… mais sous conditions. Dans un communiqué, l’association L214 appelle désormais à traduire en actions concrètes les engagements pris par l’édile écologiste pour son nouveau mandat.
Grégory Doucet fait partie des signataires de la charte "Sauvetage du siècle" portée par L214. Un texte qui vise à réduire le nombre d’animaux tués pour l’alimentation, notamment à l’échelle des collectivités.
Parmi les mesures annoncées : la mise en place d’une journée végétalienne hebdomadaire dans les cantines scolaires, un objectif de réduction de 50 % de la consommation de produits d’origine animale d’ici 2032 ou encore le développement d’une offre végétale dans les événements municipaux.
La Ville de Lyon avait d'ailleurs déjà amorcé des évolutions ces dernières années. Aujourd’hui, les cantines scolaires proposent une option végétarienne quotidienne, et deux journées végétariennes hebdomadaires sont déjà en place, allant au-delà des obligations fixées par la loi. Ces initiatives avaient ainsi permis à Lyon de se classer troisième du palmarès “Une ville pour les animaux” de L214 en 2024.
Mais pour l’association, ces avancées doivent désormais s’accélérer. "Les résultats des élections municipales à Lyon envoient un signal encourageant pour les animaux dits d’élevage. Mais maintenant, place aux actes", insiste Erwin Goeller, chargé d’affaires publiques à L214.
L’organisation rappelle qu’à l’échelle nationale, près de 3 millions d’animaux sont abattus chaque jour, appelant à des politiques publiques "ambitieuses" pour faire évoluer les pratiques alimentaires.
Reste à voir si la municipalité lyonnaise franchira un nouveau cap dans les prochaines années, sous le regard attentif des associations.
après un nombre important de promesses, à présent en Action.Signaler Répondre
Alors première action ,les animaux ! alors là on peut dire qu'ils ont bien voté !Signaler Répondre
Pendant ce temps la il est entretenu par la ville de Lyon en attendant...Signaler Répondre
En attendant son appel national en 2027.
Le reste il s en tamponne
Exact les hamsters ont une chance de s'en sortir !Signaler Répondre
Doucet a 2 solutions.Soit il collabore ou pas avec LFI .Si il collabore,il sera otage et c'est en réalité LFI qui dirigera , soit il refuse et ça sera ingérable avec en plus l opposition qui en remettra une couche. L avenir va pas être facile Gregory.Signaler Répondre
Dans ces régimes, une large place est faite au soja, gros perturbateur endocrinien. On met donc nos enfants en danger dès leur plus jeune âge. Souffrant d'hypothyroidie, je sais depuis longtemps que les produits dérivés du soja me sont déconseillés. L'ANS a confirmé depuis peu les dangers du soja. Bon, pas de problème, les écolos-lfistes sont pour la dénatalité (blanche, bien sûr). La baisse de la population de souche fera de la place pour les amateurs du gendre du Grand Gourou, qui vont se répandre dans les villes voisines.Signaler Répondre
Marrant, mais dommage la chaire de castors est impropre à la consommation.Signaler Répondre
Pour fêter sa réélection Gregory va instaurer la journée de la carotte.Signaler Répondre
Il y en aura de toutes les tailles comme cela les associations en feront ce qu elles veulent.
Lyonnais et environs vous avez voulu renouveler Doucet et mettre LFI dans les quartiers. Et bien apprenez à souffrir en silence maintenant. L214, manifestation contre les violences policières, incendie à Vault, début d'émeute à la Duchère, évitement d'une rixe à la Guillotière, insultes à l'ancienne maire de Vault et ce n'est que le début. Pour ma part, j'ai quitter Lyon, le département, la région. Prenez vos responsabilités et taisez vous.Signaler Répondre
Fermeture des boucheries halal ?Signaler Répondre
Suppression des rayons halal dans les supermarchés ?
Doucet sous pression de la frange radicale et extrémiste de la gauche française. Pathétique...Signaler Répondre
Et moi qui mangeait du castor pour sauver les arbres...Signaler Répondre
Un cruel dilemme me gagne.....
Les débiles lyonnais ont voté pour ça, qu'ils profitent maintenant !Signaler Répondre
ils- elles vont etre rattrappés par l insupportable realite quotidienne des chiffresSignaler Répondre
1) Plus du tout de voiture dans Lyon, c'est obligatoire et que des vélosSignaler Répondre
2) Plus d'animaux au Parc de la Tête d'or et dans les cantines scolaires fini la viande.
3) désarmer la police municipale
4) Jamais le Tour de France ne passera dans Lyon, c'est machiste
5) des toilettes ouvertes partout
6) une belle ombrière comme à Bellecour , aux Terreaux
7) Interdiction du port de la cravate
8) interdiction de se raser
au fond...sandrine runel façon rongeur!!Signaler Répondre
À force de faire des alliances de bric et de broc, on va avoir une municipalité militante et prisonnière de tous ces dogmes!Signaler Répondre
Concernant les habitudes , on pourrait peut-être interdire le Coca-Cola, le Nutella et le ketchup. Ces produits sont hyper dangereux pour la santé ! Viendront l’alcool …. et le shit ( traduction : merde) largement apprécié par L214 !!!!Signaler Répondre
Ouarf ouarf, c'est comme ceux qui ont voté macron en 2022 en espérant qu'il se calme, raté !Signaler Répondre
Il n'en a rien à faire des bestioles comme des humains ce type, sauf s'ils font de la bicyclette...
La pratique de la viande halal sera mise en question ?Signaler Répondre
L214 est contre l'abattage rituel, contre le halal. Cet abattage est cruel, et ceux qui mangent halal sont complices de ces cruautés.Signaler Répondre
Stop au halal.
L214 va d'ailleurs bientôt faire des opérations coups de poing dans certains de ces abattoirs pour montrer le manque d'hygiène et la souffrance des animaux.
L214 a toujours été clair et lutte contre ces pratiques moyenâgeuses.
Non à la souffrance animale à cause du halal !
La dictature écologique n est pas terminé fallait voter correctementSignaler Répondre
voilà ce qu on appelle du fascisme une extrême minorité décidé pour la majorité L214 aux écuriesSignaler Répondre
Les animaux ?? Lesquelles ??Signaler Répondre
Un bon haché de cheval magnifiqueSignaler Répondre