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Des policiers débarquent à l'Hôtel de Ville de Lyon pour voir le maire Grégory Doucet : ce que l'on sait

Des policiers débarquent à l'Hôtel de Ville de Lyon pour voir le maire Grégory Doucet : ce que l'on sait

INFO LYONMAG. Ce mardi 31 mars, Grégory Doucet a reçu la visite inattendue de trois policiers à l'Hôtel de Ville de Lyon. Le maire écologiste s'est finalement expliqué sur la nature de cette investigation.

Mise à jour à 8h30 : Suite à la publication de notre article, l'entourage de Grégory Doucet a décidé de communiquer sur cette venue de policiers à l'Hôtel de Ville. Selon la Ville de Lyon, elle s'est déroulée "dans le cadre d'une enquête sur une entreprise internationale, avec laquelle la Ville n'a jamais été en contact direct ».

"Citée comme simple témoin et nullement mise en cause, la Ville de Lyon se tient à la disposition de la justice pour permettre aux enquêteurs de faire sereinement leur travail", conclut-elle.

Article initial : Ce mardi 31 mars, Grégory Doucet avait convoqué la presse à 10h30 au poste de police municipale du 1er arrondissement de Lyon. Fraîchement réélu quelques jours auparavant lors du conseil municipal extraordinaire, l'écologiste souhaitait ainsi mettre la sécurité en avant pour son début de nouveau mandat à l'occasion de son premier déplacement.

Mais c'est avec un léger retard qu'il s'est présenté face aux journalistes. Car selon nos informations, Grégory Doucet a été retenu par la visite impromptue de trois policiers à l'Hôtel de Ville à 10h. Ces derniers se sont frayés un chemin jusqu'aux bureaux du cabinet et du maire dans la façade est du bâtiment donnant sur la place de la Comédie.

Le premier magistrat lyonnais les a reçus, et a été vraisemblablement notifié car l'un des fonctionnaires était porteur de documents.

S'agit-il d'un nouvel épisode de l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon dans laquelle Grégory Doucet a été déjà entendu dans le cadre d'une garde à vue il y a près d'un an, le 9 avril 2025 ? L'édile est-il convoqué à nouveau pour s'expliquer sur de nouveaux éléments ? A-t-il été fixé sur son sort ?

Interrogé sur son pouvoir de bouleverser la campagne des municipales, le procureur de la République Thierry Dran nous avait indiqué à l'automne dernier que "la loi est la même pour tous. (...) Notre légitimité, c'est appliquer la loi".

Sollicité à ce sujet, l'avocat de Grégory Doucet dans cette affaire, Me Didier Seban, ne nous a pas répondu avant publication. Le parquet de Lyon non plus.

Pour rappel, cette enquête pour détournement de fonds publics, ouverte suite à un rapport et un signalement de la Chambre régionale des comptes, concerne 24 chargés de mission de la Ville de Lyon, soupçonnés d'être non pas des agents administratifs mais bien des collaborateurs politiques au service des élus et de leur image. Certains auraient ainsi suivi des adjoints dans des déplacements pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux.

Un système présumé débuté sous Gérard Collomb, et qui aurait perduré lors des mandatures de Georges Képénékian et Grégory Doucet. Ce dernier, à la sortie de sa garde à vue l'an dernier, avait expliqué avoir contesté les soupçons émis par les juges financiers : "Nous défendons que ces emplois (de chargés de mission ndlr) sont bien des agents administratifs. Parce qu'ils travaillent au service de la collectivité, des Lyonnais. Ce sont de vrais emplois, avec de vraies personnes qui bossent quotidiennement".

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Grégory Doucet

36 commentaires
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Qui perd gagne ! le 04/04/2026 à 14:47
Citoyen1 a écrit le 03/04/2026 à 19h04

Donc LFI est
dans la majorité......

Un 1/2 khmer avec une forte opposition et un budget 4 fois inferieur à ceux de la Métropole et de la Région, toutes deux à droite. On comprend qu'il en vienne à regretter son job humanitaire, quasi sans risque. 6 ans encore mon khmer !

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ferdi69 le 03/04/2026 à 19:29
Newbie69 a écrit le 03/04/2026 à 15h28

De toute façon qu’il est 39 ou 56 conseillers cela ne change pas grand chose. Le vrai pouvoir est à la métropole: la voirie, les mobilités , l’habitat etc etc sont déléguées à la
Métropole . C’est une Métropole unique en France. Aujourd’hui il ne va pas faire beaucoup de nuisance. Si la métropole veut ouvrir la rue grenette elle sera ouverte, si elle veut supprimer la ZTK elle sera supprimée, si elle veut stopper le chantier rive droite il sera stoppé. Doucet l’associé aux neo-fascistes de LFI n’a plus qu’à gesticuler pour essayer de faire croire qu’il existe . Mais son pouvoir est bien bien réduit malgré ce qu’il dit. La constitution de la métropole n’a pas été conçue pour cohabiter,… il va voir ce que c’est que devenir un simple maire d’opposition face au rouleur compresseur de la métropole . Merci à Toulouse d’avoir su garder une morale et une éthique démocratique ce que n’ont pas su faire les lyonnais avec cette association de la honte… faire parti des rares villes qui ont gagné avec ce partie anti-démocratique, communautariste, antisemite et plaintif, en dit long sur la dérive citoyenne de la ville …il est loin le temps où les hommes politiques disaient qu’il valait mieux perde une élection que son âme…

Quand la gamelle est bonne et gratuite !!

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Citoyen1 le 03/04/2026 à 19:04
on est loin du 50 50 a écrit le 03/04/2026 à 11h21

répéter un mensonge tous les jours n'en fait pas une vérite.

doucet 46 conseillers
opposition 27 conseillers.

Donc LFI est
dans la majorité......

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Arthur le 03/04/2026 à 18:13
La traiteuse a écrit le 03/04/2026 à 17h09

Les premières « mises en examen » concernant les 24 chargés de mission, sont tombées cet après-midi… certains doivent trembler…

Les langues vont se délier, chargés de missions, conflits d'intérêts, recels de données, etc...

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La traiteuse le 03/04/2026 à 17:09
Solidarité 69 a écrit le 03/04/2026 à 14h09

Les convocations et les mises en examen devraient s'enchaîner lors de ce second mandat pour Doucet.
Ce ne sont pas les affaires qui manquent.

Les premières « mises en examen » concernant les 24 chargés de mission, sont tombées cet après-midi… certains doivent trembler…

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Newbie69 le 03/04/2026 à 15:28

De toute façon qu’il est 39 ou 56 conseillers cela ne change pas grand chose. Le vrai pouvoir est à la métropole: la voirie, les mobilités , l’habitat etc etc sont déléguées à la
Métropole . C’est une Métropole unique en France. Aujourd’hui il ne va pas faire beaucoup de nuisance. Si la métropole veut ouvrir la rue grenette elle sera ouverte, si elle veut supprimer la ZTK elle sera supprimée, si elle veut stopper le chantier rive droite il sera stoppé. Doucet l’associé aux neo-fascistes de LFI n’a plus qu’à gesticuler pour essayer de faire croire qu’il existe . Mais son pouvoir est bien bien réduit malgré ce qu’il dit. La constitution de la métropole n’a pas été conçue pour cohabiter,… il va voir ce que c’est que devenir un simple maire d’opposition face au rouleur compresseur de la métropole . Merci à Toulouse d’avoir su garder une morale et une éthique démocratique ce que n’ont pas su faire les lyonnais avec cette association de la honte… faire parti des rares villes qui ont gagné avec ce partie anti-démocratique, communautariste, antisemite et plaintif, en dit long sur la dérive citoyenne de la ville …il est loin le temps où les hommes politiques disaient qu’il valait mieux perde une élection que son âme…

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Arthur le 03/04/2026 à 15:23
Solidarité 69 a écrit le 03/04/2026 à 14h09

Les convocations et les mises en examen devraient s'enchaîner lors de ce second mandat pour Doucet.
Ce ne sont pas les affaires qui manquent.

Il en est même étonnant que la justice l'ai laissé tranquille pendant ce premier mandat entaché de mises à disposition des ressources de la Ville à des fins autres.

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Effectivement le 03/04/2026 à 14:51
oupps a écrit le 03/04/2026 à 11h10

donc au final il y a rien quoi

En meme temps , ce n est pas comme si c etait la premiere fois...

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watermelons le 03/04/2026 à 14:38
C'est tactique a écrit le 03/04/2026 à 14h29

ce passage de 3 policiers, c'était juste une reconnaissance avant déclenchement du plan "Firing the watermelons"

il s etait fait AUSSI greffer des protheses mammaires?

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C'est tactique le 03/04/2026 à 14:29

ce passage de 3 policiers, c'était juste une reconnaissance avant déclenchement du plan "Firing the watermelons"

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Solidarité 69 le 03/04/2026 à 14:09

Les convocations et les mises en examen devraient s'enchaîner lors de ce second mandat pour Doucet.
Ce ne sont pas les affaires qui manquent.

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on n'est toujours pas à 50 50 le 03/04/2026 à 12:45
La vérité vraie a écrit le 03/04/2026 à 12h27

Et les 7 LFI ? Opposition ou pas ? Si oui ça donne Doucet 39. Opposition 34

c'est toujours pas 50/50

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roulette russe le 03/04/2026 à 12:36
on est loin du 50 50 a écrit le 03/04/2026 à 11h21

répéter un mensonge tous les jours n'en fait pas une vérite.

doucet 46 conseillers
opposition 27 conseillers.

N'y faites pas attention, et ne vous fatiguez pas, cher Monsieur (ou chère Madame) :
Vous répondez en effet à un "posteur compulsif", tant sur Lyonmag que sur sur un autre journal local (et même davantage sur l'autre journal).
Il copie/colle sans répit ses propres messages et les postent sous de multiples identités.

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La vérité vraie le 03/04/2026 à 12:27
on est loin du 50 50 a écrit le 03/04/2026 à 11h21

répéter un mensonge tous les jours n'en fait pas une vérite.

doucet 46 conseillers
opposition 27 conseillers.

Et les 7 LFI ? Opposition ou pas ? Si oui ça donne Doucet 39. Opposition 34

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D'où c'est ? le 03/04/2026 à 12:19

Est-ce qu'ils ont trouvé de la drogue dans son sac à main ?

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on est loin du 50 50 le 03/04/2026 à 11:21
khmer X 2 a écrit le 03/04/2026 à 11h13

Après le départ de Chichi (sécurité) et le 1/2 succés de sa réélection le khmer avoue son virage sécuritaire.
ll est vrai qu'avec un conseil municipal à 50% dans l'opposition, sa fusion technique lamentable avec LFI, un budget 4 fois inferieur à ceux de la Metropole et de la Région, toutes 2 à droite. Il ne peux que tendre la sebile !

répéter un mensonge tous les jours n'en fait pas une vérite.

doucet 46 conseillers
opposition 27 conseillers.

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pastèque puante ! le 03/04/2026 à 11:16
Ahouicest a écrit le 03/04/2026 à 07h17

Possiblement les premières démissions d'agents de police municipale qui ne veulent pas bosser pour un soumis LFI (pour qui la Police tue).

Après le départ de Chichi (sécurité) et le 1/2 succés de sa réélection le khmer avoue son virage sécuritaire. ll est vrai qu'avec un conseil municipal à 50% dans l'opposition, sa fusion technique lamentable avec LFI, un budget 4 fois inferieur à ceux de la Metropole et de la Région, toutes 2 à droite. Il ne peux que tendre la sebile.................

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khmer en PLS le 03/04/2026 à 11:16
La loi est dure a écrit le 03/04/2026 à 07h21

La mise en examen ? Si c'est le cas, il est scandaleux qu'elle n'ait pas été prononcée AVANT les élections !

Après le départ de Chichi (sécurité) et le 1/2 succés de sa réélection le khmer avoue son virage sécuritaire.
ll est vrai qu'avec un conseil municipal à 50% dans l'opposition, sa fusion technique lamentable avec LFI, un budget 4 fois inferieur à ceux de la Metropole et de la Région, toutes 2 à droite. Il ne peux que tendre la sebile !!!!!!!!!!!!!!!!

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khmer X 2 le 03/04/2026 à 11:13
oh ben là a écrit le 03/04/2026 à 08h49

On peut dire que son nouveau mandat commence bien ! ça sent le roussi !

Après le départ de Chichi (sécurité) et le 1/2 succés de sa réélection le khmer avoue son virage sécuritaire.
ll est vrai qu'avec un conseil municipal à 50% dans l'opposition, sa fusion technique lamentable avec LFI, un budget 4 fois inferieur à ceux de la Metropole et de la Région, toutes 2 à droite. Il ne peux que tendre la sebile !

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oupps le 03/04/2026 à 11:10

donc au final il y a rien quoi

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merci le 03/04/2026 à 10:57
question de timing a écrit le 03/04/2026 à 08h17

on peut regretter que l’ex futur maire de Lyon ait été battu de si peu par le futur ex maire mis en examen

pour cet humour cynique qui fait du bien pour les lucides desabuses

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Cartésien le 03/04/2026 à 09:12

Certains ne seront jamais inquiétés par la justice.

Moi ce qui me touche en ce moment c'est d'apprendre toutes les semaines les nouveaux cas de viols d'enfants dans le périscolaire parisien. Pensez vous que les politiques ayant géré ce périscolaire devront un jour répondre de leurs choix? non on peut le dire dès aujourd'hui ils ne seront jamais inquiétés (personne ne sera responsable de rien et on fera pourrir dans le silence les viols).
Pour connaitre une inspectrice d'académie, on apprend des choses assez dégueulasses mais cela touche le public donc bien entendu on n'en parle pas on préfère taper sur le privé sur de vieilles affaires souvent qui datent de 30/40 ans.

Il faut juste ce dire que pendant longtemps on a pensé que l'Etat protégeait ses citoyens car c'est une de ses obligations premières mais en réalité c'est faux. adultes, vieillards, jeunes enfants en fait l'Etat s'en fou voir il protège parfois les coupables des crimes.

Effrayant...

Vous pensez donc bien que l'affaire des chargés de missions dans les collectivités (car beaucoup le font pour recaser leurs amis) sera jamais jugée voir dans un lointain futur sans réelle peine.

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Zéro confiance le 03/04/2026 à 08:56
Eliot Ness a écrit le 03/04/2026 à 07h38

Beaucoup de vraies personnes ont de vrais emplois et travaillent quotidiennement, c'est indéniable et ce n'est pas qu'à l'hôtel de ville !
La vraie question que pose le procureur est "qui paye" et pour quelle mission ? Si la rémunération de cette équipe est supportée par les lyonnais au profit d'un appareil politique et non pas pour l'intérêt de Lyon, alors se pose donc la légalité de cette pratique qui ressemblerait étrangement à un détournement de fonds publics.
En clair : les lyonnais devraient payer via leurs impôts pour les services que rend la municipalité et non pas en vue d'objectifs politiques portés par des tiers...
Visiblement la réponse n'est pas si évidente que cela !

- Qui paye. C'est très clair : c'est nous.

- Pour quelles missions, c'est pas si clair ! Des millions de nos impôts ont peut-être été employés à promouvoir le parti et les ambitions personnelles de M. Doucet et consorts.

- Comment ces chargés de mission ont-ils été recrutés ? Pour une partie d'entre eux, c'est établi si l'on en croit le rapport de la Cour Régionale des Comptes : sans publication des postes pour rechercher le meilleur candidat dans l'intérêt des contribuables que nous sommes, sans favoritisme ou "piston", comme le stipule la loi.
Les fonctionnaires qui ont fermé les yeux et validé devraient également être inquiétés : nous les payons pour qu'ils veillent à nos intérêts, c'est la contrepartie de leur statut !

- Comment leur travail a-t-il été évalué ? Apparemment avec le même niveau d'"objectivité", toujours selon le même rapport.

Je ne suis pas de son bord politique mais M. Aulas a bien fait de demander l'examen de la régularité des scrutins. Entre ces arrangements avec la loi et nos impôts et le muselage sous pression des élus de la majorité au conseil municipal durant les 6 dernières années, jusqu'au coup monté avec la CGT pour évincer l'élue à la culture (dont l'analyse des problèmes au Conservatoire a été plus tard en large partie validée par la l'Inspection Générale des Services)... M. Doucet donne l'impression de s'assoir sur la démocratie au nom de son idéologie (ou tout simplement de son intérêt personnel).

En tout cas, je n'ai aucune confiance en lui et son entourage ! Au-delà de l'aspect financier (le fruit de notre travail quotidien), qu'on soit de gauche ou de droite, aucun citoyen n'a intérêt à voir ces fonctions (politique et administration publique) discréditées. Fonctionnaires lyonnais et syndicats, pouvez-vous nous regarder en face ?

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Ex Précisions le 03/04/2026 à 08:54

"une enquête sur une entreprise internationale avec laquelle la Ville n'a jamais été en contact", heuuu les policiers ne sont venus pour rien...
Au fait suite à la garde à vue du Doudou avec des perquisitions l'an dernier pour soupçons de détournement de fonds publics où en est l'enquête ??
Après aussi la Rima en garde à vue, ça ne sent pas bon pour les 2 extrêmes gauchistes ;-)

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oh ben là le 03/04/2026 à 08:49

On peut dire que son nouveau mandat commence bien ! ça sent le roussi !

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Nada le 03/04/2026 à 08:33

..., rien, on n'apprend rien. Article pour du clic

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question de timing le 03/04/2026 à 08:17

on peut regretter que l’ex futur maire de Lyon ait été battu de si peu par le futur ex maire mis en examen

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Solidarité 69 le 03/04/2026 à 07:56

Ne serait ce pas plutôt pour son rôle actif dans le recel de données des images de la vidéosurveillance de la ville que les policiers le convoquent ?
Arnault va bientôt suivre maintenant que la justice leur a laissé le temps nécessaire d'effacer leurs méfaits.

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GAD le 03/04/2026 à 07:53

A-t-on l'identité des Chargés de Mission litigieux ?

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lolotoooôooo le 03/04/2026 à 07:43
Formidable information a écrit le 03/04/2026 à 07h27

Il est quasi en situation d’arrestation! Pas rancunier , il se rend 1/2 heure plus tard au commissariat pour faire l’éloge des mêmes policiers qui venaient l’arrêter ! Y’a pas un problème de communication ?

Encore un qui ne sait pas faire la différence entre la police nationale et la police municipale.

Le naufrage de ce pays est bien réel .....

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Eliot Ness le 03/04/2026 à 07:38

Beaucoup de vraies personnes ont de vrais emplois et travaillent quotidiennement, c'est indéniable et ce n'est pas qu'à l'hôtel de ville !
La vraie question que pose le procureur est "qui paye" et pour quelle mission ? Si la rémunération de cette équipe est supportée par les lyonnais au profit d'un appareil politique et non pas pour l'intérêt de Lyon, alors se pose donc la légalité de cette pratique qui ressemblerait étrangement à un détournement de fonds publics.
En clair : les lyonnais devraient payer via leurs impôts pour les services que rend la municipalité et non pas en vue d'objectifs politiques portés par des tiers...
Visiblement la réponse n'est pas si évidente que cela !

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Arrangements entre amis le 03/04/2026 à 07:37

Entre les frais de conseils et les frais d’études, je pense que l’addition est salée ! Encore, je ne parle pas des associations bidons censées s’occuper des migrants !!! Ces mêmes associations qui prodiguent des conseils pour … toucher des aides à gogo !!!

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céfèexprai!! le 03/04/2026 à 07:33
La loi est dure a écrit le 03/04/2026 à 07h21

La mise en examen ? Si c'est le cas, il est scandaleux qu'elle n'ait pas été prononcée AVANT les élections !

comme raphael arnault qui reapparait miraculeusement APRES les elections en chantant sur l air des lampions :"jeu vè travayé"!!

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Formidable information le 03/04/2026 à 07:27

Il est quasi en situation d’arrestation! Pas rancunier , il se rend 1/2 heure plus tard au commissariat pour faire l’éloge des mêmes policiers qui venaient l’arrêter ! Y’a pas un problème de communication ?

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La loi est dure le 03/04/2026 à 07:21

La mise en examen ? Si c'est le cas, il est scandaleux qu'elle n'ait pas été prononcée AVANT les élections !

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Ahouicest le 03/04/2026 à 07:17

Possiblement les premières démissions d'agents de police municipale qui ne veulent pas bosser pour un soumis LFI (pour qui la Police tue).

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