Des policiers débarquent à l'Hôtel de Ville de Lyon pour voir le maire Grégory Doucet : ce que l'on sait

Mise à jour à 8h30 : Suite à la publication de notre article, l'entourage de Grégory Doucet a décidé de communiquer sur cette venue de policiers à l'Hôtel de Ville. Selon la Ville de Lyon, elle s'est déroulée "dans le cadre d'une enquête sur une entreprise internationale, avec laquelle la Ville n'a jamais été en contact direct ».

"Citée comme simple témoin et nullement mise en cause, la Ville de Lyon se tient à la disposition de la justice pour permettre aux enquêteurs de faire sereinement leur travail", conclut-elle.

Article initial : Ce mardi 31 mars, Grégory Doucet avait convoqué la presse à 10h30 au poste de police municipale du 1er arrondissement de Lyon. Fraîchement réélu quelques jours auparavant lors du conseil municipal extraordinaire, l'écologiste souhaitait ainsi mettre la sécurité en avant pour son début de nouveau mandat à l'occasion de son premier déplacement.

Mais c'est avec un léger retard qu'il s'est présenté face aux journalistes. Car selon nos informations, Grégory Doucet a été retenu par la visite impromptue de trois policiers à l'Hôtel de Ville à 10h. Ces derniers se sont frayés un chemin jusqu'aux bureaux du cabinet et du maire dans la façade est du bâtiment donnant sur la place de la Comédie.

Le premier magistrat lyonnais les a reçus, et a été vraisemblablement notifié car l'un des fonctionnaires était porteur de documents.

S'agit-il d'un nouvel épisode de l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon dans laquelle Grégory Doucet a été déjà entendu dans le cadre d'une garde à vue il y a près d'un an, le 9 avril 2025 ? L'édile est-il convoqué à nouveau pour s'expliquer sur de nouveaux éléments ? A-t-il été fixé sur son sort ?

Interrogé sur son pouvoir de bouleverser la campagne des municipales, le procureur de la République Thierry Dran nous avait indiqué à l'automne dernier que "la loi est la même pour tous. (...) Notre légitimité, c'est appliquer la loi".

Sollicité à ce sujet, l'avocat de Grégory Doucet dans cette affaire, Me Didier Seban, ne nous a pas répondu avant publication. Le parquet de Lyon non plus.

Pour rappel, cette enquête pour détournement de fonds publics, ouverte suite à un rapport et un signalement de la Chambre régionale des comptes, concerne 24 chargés de mission de la Ville de Lyon, soupçonnés d'être non pas des agents administratifs mais bien des collaborateurs politiques au service des élus et de leur image. Certains auraient ainsi suivi des adjoints dans des déplacements pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux.

Un système présumé débuté sous Gérard Collomb, et qui aurait perduré lors des mandatures de Georges Képénékian et Grégory Doucet. Ce dernier, à la sortie de sa garde à vue l'an dernier, avait expliqué avoir contesté les soupçons émis par les juges financiers : "Nous défendons que ces emplois (de chargés de mission ndlr) sont bien des agents administratifs. Parce qu'ils travaillent au service de la collectivité, des Lyonnais. Ce sont de vrais emplois, avec de vraies personnes qui bossent quotidiennement".