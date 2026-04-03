Des policiers débarquent à l'Hôtel de Ville de Lyon pour voir le maire Grégory Doucet : ce que l'on sait

Mise à jour à 8h30 : Suite à la publication de notre article, l'entourage de Grégory Doucet a décidé de communiquer sur cette venue de policiers à l'Hôtel de Ville. Selon la Ville de Lyon, elle s'est déroulée "dans le cadre d'une enquête sur une entreprise internationale, avec laquelle la Ville n'a jamais été en contact direct ».
"Citée comme simple témoin et nullement mise en cause, la Ville de Lyon se tient à la disposition de la justice pour permettre aux enquêteurs de faire sereinement leur travail", conclut-elle.
Article initial : Ce mardi 31 mars, Grégory Doucet avait convoqué la presse à 10h30 au poste de police municipale du 1er arrondissement de Lyon. Fraîchement réélu quelques jours auparavant lors du conseil municipal extraordinaire, l'écologiste souhaitait ainsi mettre la sécurité en avant pour son début de nouveau mandat à l'occasion de son premier déplacement.
Mais c'est avec un léger retard qu'il s'est présenté face aux journalistes. Car selon nos informations, Grégory Doucet a été retenu par la visite impromptue de trois policiers à l'Hôtel de Ville à 10h. Ces derniers se sont frayés un chemin jusqu'aux bureaux du cabinet et du maire dans la façade est du bâtiment donnant sur la place de la Comédie.
Le premier magistrat lyonnais les a reçus, et a été vraisemblablement notifié car l'un des fonctionnaires était porteur de documents.
S'agit-il d'un nouvel épisode de l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon dans laquelle Grégory Doucet a été déjà entendu dans le cadre d'une garde à vue il y a près d'un an, le 9 avril 2025 ? L'édile est-il convoqué à nouveau pour s'expliquer sur de nouveaux éléments ? A-t-il été fixé sur son sort ?
Interrogé sur son pouvoir de bouleverser la campagne des municipales, le procureur de la République Thierry Dran nous avait indiqué à l'automne dernier que "la loi est la même pour tous. (...) Notre légitimité, c'est appliquer la loi".
Sollicité à ce sujet, l'avocat de Grégory Doucet dans cette affaire, Me Didier Seban, ne nous a pas répondu avant publication. Le parquet de Lyon non plus.
Pour rappel, cette enquête pour détournement de fonds publics, ouverte suite à un rapport et un signalement de la Chambre régionale des comptes, concerne 24 chargés de mission de la Ville de Lyon, soupçonnés d'être non pas des agents administratifs mais bien des collaborateurs politiques au service des élus et de leur image. Certains auraient ainsi suivi des adjoints dans des déplacements pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux.
Un système présumé débuté sous Gérard Collomb, et qui aurait perduré lors des mandatures de Georges Képénékian et Grégory Doucet. Ce dernier, à la sortie de sa garde à vue l'an dernier, avait expliqué avoir contesté les soupçons émis par les juges financiers : "Nous défendons que ces emplois (de chargés de mission ndlr) sont bien des agents administratifs. Parce qu'ils travaillent au service de la collectivité, des Lyonnais. Ce sont de vrais emplois, avec de vraies personnes qui bossent quotidiennement".
Un 1/2 khmer avec une forte opposition et un budget 4 fois inferieur à ceux de la Métropole et de la Région, toutes deux à droite. On comprend qu'il en vienne à regretter son job humanitaire, quasi sans risque. 6 ans encore mon khmer !Signaler Répondre
Quand la gamelle est bonne et gratuite !!Signaler Répondre
Donc LFI estSignaler Répondre
dans la majorité......
Les langues vont se délier, chargés de missions, conflits d'intérêts, recels de données, etc...Signaler Répondre
Les premières « mises en examen » concernant les 24 chargés de mission, sont tombées cet après-midi… certains doivent trembler…Signaler Répondre
De toute façon qu’il est 39 ou 56 conseillers cela ne change pas grand chose. Le vrai pouvoir est à la métropole: la voirie, les mobilités , l’habitat etc etc sont déléguées à laSignaler Répondre
Métropole . C’est une Métropole unique en France. Aujourd’hui il ne va pas faire beaucoup de nuisance. Si la métropole veut ouvrir la rue grenette elle sera ouverte, si elle veut supprimer la ZTK elle sera supprimée, si elle veut stopper le chantier rive droite il sera stoppé. Doucet l’associé aux neo-fascistes de LFI n’a plus qu’à gesticuler pour essayer de faire croire qu’il existe . Mais son pouvoir est bien bien réduit malgré ce qu’il dit. La constitution de la métropole n’a pas été conçue pour cohabiter,… il va voir ce que c’est que devenir un simple maire d’opposition face au rouleur compresseur de la métropole . Merci à Toulouse d’avoir su garder une morale et une éthique démocratique ce que n’ont pas su faire les lyonnais avec cette association de la honte… faire parti des rares villes qui ont gagné avec ce partie anti-démocratique, communautariste, antisemite et plaintif, en dit long sur la dérive citoyenne de la ville …il est loin le temps où les hommes politiques disaient qu’il valait mieux perde une élection que son âme…
Il en est même étonnant que la justice l'ai laissé tranquille pendant ce premier mandat entaché de mises à disposition des ressources de la Ville à des fins autres.Signaler Répondre
En meme temps , ce n est pas comme si c etait la premiere fois...Signaler Répondre
il s etait fait AUSSI greffer des protheses mammaires?Signaler Répondre
ce passage de 3 policiers, c'était juste une reconnaissance avant déclenchement du plan "Firing the watermelons"Signaler Répondre
Les convocations et les mises en examen devraient s'enchaîner lors de ce second mandat pour Doucet.Signaler Répondre
Ce ne sont pas les affaires qui manquent.
c'est toujours pas 50/50Signaler Répondre
N'y faites pas attention, et ne vous fatiguez pas, cher Monsieur (ou chère Madame) :Signaler Répondre
Vous répondez en effet à un "posteur compulsif", tant sur Lyonmag que sur sur un autre journal local (et même davantage sur l'autre journal).
Il copie/colle sans répit ses propres messages et les postent sous de multiples identités.
Et les 7 LFI ? Opposition ou pas ? Si oui ça donne Doucet 39. Opposition 34Signaler Répondre
Est-ce qu'ils ont trouvé de la drogue dans son sac à main ?Signaler Répondre
répéter un mensonge tous les jours n'en fait pas une vérite.Signaler Répondre
doucet 46 conseillers
opposition 27 conseillers.
Après le départ de Chichi (sécurité) et le 1/2 succés de sa réélection le khmer avoue son virage sécuritaire. ll est vrai qu'avec un conseil municipal à 50% dans l'opposition, sa fusion technique lamentable avec LFI, un budget 4 fois inferieur à ceux de la Metropole et de la Région, toutes 2 à droite. Il ne peux que tendre la sebile.................Signaler Répondre
Après le départ de Chichi (sécurité) et le 1/2 succés de sa réélection le khmer avoue son virage sécuritaire.Signaler Répondre
ll est vrai qu'avec un conseil municipal à 50% dans l'opposition, sa fusion technique lamentable avec LFI, un budget 4 fois inferieur à ceux de la Metropole et de la Région, toutes 2 à droite. Il ne peux que tendre la sebile !!!!!!!!!!!!!!!!
Après le départ de Chichi (sécurité) et le 1/2 succés de sa réélection le khmer avoue son virage sécuritaire.Signaler Répondre
ll est vrai qu'avec un conseil municipal à 50% dans l'opposition, sa fusion technique lamentable avec LFI, un budget 4 fois inferieur à ceux de la Metropole et de la Région, toutes 2 à droite. Il ne peux que tendre la sebile !
donc au final il y a rien quoiSignaler Répondre
pour cet humour cynique qui fait du bien pour les lucides desabusesSignaler Répondre
Certains ne seront jamais inquiétés par la justice.Signaler Répondre
Moi ce qui me touche en ce moment c'est d'apprendre toutes les semaines les nouveaux cas de viols d'enfants dans le périscolaire parisien. Pensez vous que les politiques ayant géré ce périscolaire devront un jour répondre de leurs choix? non on peut le dire dès aujourd'hui ils ne seront jamais inquiétés (personne ne sera responsable de rien et on fera pourrir dans le silence les viols).
Pour connaitre une inspectrice d'académie, on apprend des choses assez dégueulasses mais cela touche le public donc bien entendu on n'en parle pas on préfère taper sur le privé sur de vieilles affaires souvent qui datent de 30/40 ans.
Il faut juste ce dire que pendant longtemps on a pensé que l'Etat protégeait ses citoyens car c'est une de ses obligations premières mais en réalité c'est faux. adultes, vieillards, jeunes enfants en fait l'Etat s'en fou voir il protège parfois les coupables des crimes.
Effrayant...
Vous pensez donc bien que l'affaire des chargés de missions dans les collectivités (car beaucoup le font pour recaser leurs amis) sera jamais jugée voir dans un lointain futur sans réelle peine.
- Qui paye. C'est très clair : c'est nous.Signaler Répondre
- Pour quelles missions, c'est pas si clair ! Des millions de nos impôts ont peut-être été employés à promouvoir le parti et les ambitions personnelles de M. Doucet et consorts.
- Comment ces chargés de mission ont-ils été recrutés ? Pour une partie d'entre eux, c'est établi si l'on en croit le rapport de la Cour Régionale des Comptes : sans publication des postes pour rechercher le meilleur candidat dans l'intérêt des contribuables que nous sommes, sans favoritisme ou "piston", comme le stipule la loi.
Les fonctionnaires qui ont fermé les yeux et validé devraient également être inquiétés : nous les payons pour qu'ils veillent à nos intérêts, c'est la contrepartie de leur statut !
- Comment leur travail a-t-il été évalué ? Apparemment avec le même niveau d'"objectivité", toujours selon le même rapport.
Je ne suis pas de son bord politique mais M. Aulas a bien fait de demander l'examen de la régularité des scrutins. Entre ces arrangements avec la loi et nos impôts et le muselage sous pression des élus de la majorité au conseil municipal durant les 6 dernières années, jusqu'au coup monté avec la CGT pour évincer l'élue à la culture (dont l'analyse des problèmes au Conservatoire a été plus tard en large partie validée par la l'Inspection Générale des Services)... M. Doucet donne l'impression de s'assoir sur la démocratie au nom de son idéologie (ou tout simplement de son intérêt personnel).
En tout cas, je n'ai aucune confiance en lui et son entourage ! Au-delà de l'aspect financier (le fruit de notre travail quotidien), qu'on soit de gauche ou de droite, aucun citoyen n'a intérêt à voir ces fonctions (politique et administration publique) discréditées. Fonctionnaires lyonnais et syndicats, pouvez-vous nous regarder en face ?
"une enquête sur une entreprise internationale avec laquelle la Ville n'a jamais été en contact", heuuu les policiers ne sont venus pour rien...Signaler Répondre
Au fait suite à la garde à vue du Doudou avec des perquisitions l'an dernier pour soupçons de détournement de fonds publics où en est l'enquête ??
Après aussi la Rima en garde à vue, ça ne sent pas bon pour les 2 extrêmes gauchistes ;-)
On peut dire que son nouveau mandat commence bien ! ça sent le roussi !Signaler Répondre
..., rien, on n'apprend rien. Article pour du clicSignaler Répondre
on peut regretter que l’ex futur maire de Lyon ait été battu de si peu par le futur ex maire mis en examenSignaler Répondre
Ne serait ce pas plutôt pour son rôle actif dans le recel de données des images de la vidéosurveillance de la ville que les policiers le convoquent ?Signaler Répondre
Arnault va bientôt suivre maintenant que la justice leur a laissé le temps nécessaire d'effacer leurs méfaits.
A-t-on l'identité des Chargés de Mission litigieux ?Signaler Répondre
Encore un qui ne sait pas faire la différence entre la police nationale et la police municipale.Signaler Répondre
Le naufrage de ce pays est bien réel .....
Beaucoup de vraies personnes ont de vrais emplois et travaillent quotidiennement, c'est indéniable et ce n'est pas qu'à l'hôtel de ville !Signaler Répondre
La vraie question que pose le procureur est "qui paye" et pour quelle mission ? Si la rémunération de cette équipe est supportée par les lyonnais au profit d'un appareil politique et non pas pour l'intérêt de Lyon, alors se pose donc la légalité de cette pratique qui ressemblerait étrangement à un détournement de fonds publics.
En clair : les lyonnais devraient payer via leurs impôts pour les services que rend la municipalité et non pas en vue d'objectifs politiques portés par des tiers...
Visiblement la réponse n'est pas si évidente que cela !
Entre les frais de conseils et les frais d’études, je pense que l’addition est salée ! Encore, je ne parle pas des associations bidons censées s’occuper des migrants !!! Ces mêmes associations qui prodiguent des conseils pour … toucher des aides à gogo !!!Signaler Répondre
comme raphael arnault qui reapparait miraculeusement APRES les elections en chantant sur l air des lampions :"jeu vè travayé"!!Signaler Répondre
Il est quasi en situation d’arrestation! Pas rancunier , il se rend 1/2 heure plus tard au commissariat pour faire l’éloge des mêmes policiers qui venaient l’arrêter ! Y’a pas un problème de communication ?Signaler Répondre
La mise en examen ? Si c'est le cas, il est scandaleux qu'elle n'ait pas été prononcée AVANT les élections !Signaler Répondre
Possiblement les premières démissions d'agents de police municipale qui ne veulent pas bosser pour un soumis LFI (pour qui la Police tue).Signaler Répondre