À Vénissieux, L214 interpelle les clients de Carrefour sur les conditions d’élevage des lapins

Des membres de l’association L214 ont alerté la clientèle de l’enseigne sur les conditions d’élevage des animaux destinés à approvisionner ses rayons, en particulier les lapins.

Cette mobilisation locale s’inscrit dans une action nationale menée simultanément dans 34 villes, quelques jours après la publication, le 22 janvier, d’une enquête de L214 visant un élevage de lapins fournisseur de la Filière Qualité Carrefour.

Les images diffusées montrent des animaux élevés dans des cages à sol grillagé, un système jugé incompatible avec leurs besoins naturels, tels que bondir, explorer ou creuser. L’association dénonce également des femelles soumises à des inséminations répétées, ainsi que la présence d’animaux malades ou blessés, sans prise en charge apparente.

Selon L214, ces pratiques illustrent un modèle d’élevage intensif encore largement soutenu par Carrefour, en contradiction avec les engagements pris par l’enseigne. Le distributeur avait en effet assuré que 100% de la viande de lapins issue de sa Filière Qualité proviendrait d’animaux élevés hors cage. À la suite de cette enquête, l’association a annoncé avoir déposé plainte contre l’élevage pour mauvais traitements, et contre Carrefour pour tromperie du consommateur.

Devant le magasin de Vénissieux, les militants ont installé un lapin géant en carton, symbole de l’élevage intensif, et sont allés à la rencontre des clients pour les informer et leur proposer de signer une pétition. Celle-ci demande à Carrefour de s’engager à réduire de moitié, d’ici 2030, le nombre d’animaux terrestres abattus pour ses rayons. L214 rappelle qu’environ 10 millions d’animaux – poulets, porcs, veaux ou lapins – seraient tués chaque mois pour l’enseigne, majoritairement issus de systèmes intensifs.