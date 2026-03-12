"Ne laissons pas la peur nous détruire" : une nouvelle marche citoyenne organisée à Lyon après l’agression de Théo

Une nouvelle marche citoyenne pour Théo est prévue ce samedi à 14 heures à Lyon. Le cortège doit partir de la station de métro Debourg pour rejoindre la mairie du 7e arrondissement, place Jean-Macé.
À l’origine de cette mobilisation, la mère de Théo, ainsi que des proches de victimes d’agressions, qui souhaitent alerter sur le sentiment d’insécurité dans la ville et sur la difficulté, selon eux, pour certaines victimes de se sentir reconnues et entendues.
Cette marche s’inscrit dans la continuité d’une première mobilisation organisée le 10 février sur le même parcours. Environ 200 personnes avaient alors défilé sur l’avenue Jean-Jaurès jusqu’à la mairie du 7e arrondissement.
En tête du cortège, une pancarte affichait le message : "Ne laissons pas la peur et l’indifférence nous détruire".
La mobilisation fait suite à l’agression de Théo, 20 ans, survenue le 31 janvier dans le 7e arrondissement de Lyon. Le jeune homme avait été violemment frappé et dépouillé dans le hall d’un immeuble alors qu’il rentrait de son travail.
"Donner une voix aux victimes"
Les organisateurs expliquent vouloir mettre en lumière plusieurs préoccupations exprimées par des habitants : le sentiment d’insécurité dans la ville, les difficultés rencontrées par certaines victimes dans leurs démarches ou encore le besoin d’une réponse judiciaire jugée plus ferme, notamment pour les mineurs impliqués dans des faits de délinquance.
"Trop souvent, le statut de victime n’est pas reconnu, les démarches sont longues et difficiles, et les personnes concernées se retrouvent seules face à leur souffrance", expliquent-ils.
La marche est présentée comme une mobilisation pacifique destinée à "donner une voix à celles et ceux qui ne sont pas entendus", mais aussi à interpeller les institutions sur la nécessité de mieux protéger les citoyens et reconnaître les victimes.
Dans le cas de Théo, dont l’agression est à l’origine de la mobilisation, sa mère explique que le jeune homme a depuis "le sentiment d’être abandonné et insuffisamment reconnu dans son statut de victime". La marche doit aussi permettre, selon eux, de porter sa voix et celle d’autres personnes confrontées à des situations similaires.
Merci pour cette initiative.Signaler Répondre
Vous devriez inclure le jeune Quentin et bien d'autres victimes de la complaisance ...Signaler Répondre
Ensuite il faudra prévoir une autre mobilisation pour le verdict du jugement de cette affaire. Pour des mineurs ça sera certainement très Clément.Signaler Répondre
Ils connaissent pas le respect! A part casser, détruire, bruler ils savent rien faire d'autre!!!!!Signaler Répondre
Quel est le rapport avec cet article ? Vous aussi vous bavez vos obsessions sous chaque faits divers ? Même si ça n'a pas de rapport ?Signaler Répondre
Théo et Quentin. Croyez-vous que les antifas laisseraient se dérouler dans le calme une manifestation de soutien à Quentin ?Signaler Répondre
C’est bien de rappeler la violence de la gauche qui a franchi un cap en assassinant ce jeune. Les fachos sont désormais à gauche !Signaler Répondre
Un petit mot Mr Doucet sur cette agression médiatisée ?Signaler Répondre
Malheureusement tu veut faire quoi surtout a debourg Jean Jaurès c'est tellement rempli de SDF vendeur dealer prostituées ta beaux faire des contrôles évacué les dealer SDF y vont ailleurs.Signaler Répondre
C'est pas la faute totalement aux écolo c'était bien avant mais ils ont rien hormis planté des arbres mettre des pistes cyclables et des fresque et des bancs mdr je
Ca nous fait une belle jambe.Signaler Répondre
Peux pas, j'ai barbeuc. Et puis vos manifs pour un oui ou un non STOPSignaler Répondre