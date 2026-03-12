"Ne laissons pas la peur nous détruire" : une nouvelle marche citoyenne organisée à Lyon après l’agression de Théo

Une nouvelle marche citoyenne pour Théo est prévue ce samedi à 14 heures à Lyon. Le cortège doit partir de la station de métro Debourg pour rejoindre la mairie du 7e arrondissement, place Jean-Macé.

À l’origine de cette mobilisation, la mère de Théo, ainsi que des proches de victimes d’agressions, qui souhaitent alerter sur le sentiment d’insécurité dans la ville et sur la difficulté, selon eux, pour certaines victimes de se sentir reconnues et entendues.

Cette marche s’inscrit dans la continuité d’une première mobilisation organisée le 10 février sur le même parcours. Environ 200 personnes avaient alors défilé sur l’avenue Jean-Jaurès jusqu’à la mairie du 7e arrondissement.

En tête du cortège, une pancarte affichait le message : "Ne laissons pas la peur et l’indifférence nous détruire".

La mobilisation fait suite à l’agression de Théo, 20 ans, survenue le 31 janvier dans le 7e arrondissement de Lyon. Le jeune homme avait été violemment frappé et dépouillé dans le hall d’un immeuble alors qu’il rentrait de son travail.

"Donner une voix aux victimes"

Les organisateurs expliquent vouloir mettre en lumière plusieurs préoccupations exprimées par des habitants : le sentiment d’insécurité dans la ville, les difficultés rencontrées par certaines victimes dans leurs démarches ou encore le besoin d’une réponse judiciaire jugée plus ferme, notamment pour les mineurs impliqués dans des faits de délinquance.

"Trop souvent, le statut de victime n’est pas reconnu, les démarches sont longues et difficiles, et les personnes concernées se retrouvent seules face à leur souffrance", expliquent-ils.

La marche est présentée comme une mobilisation pacifique destinée à "donner une voix à celles et ceux qui ne sont pas entendus", mais aussi à interpeller les institutions sur la nécessité de mieux protéger les citoyens et reconnaître les victimes.

Dans le cas de Théo, dont l’agression est à l’origine de la mobilisation, sa mère explique que le jeune homme a depuis "le sentiment d’être abandonné et insuffisamment reconnu dans son statut de victime". La marche doit aussi permettre, selon eux, de porter sa voix et celle d’autres personnes confrontées à des situations similaires.