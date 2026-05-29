Énergie : à Lyon, on fabrique aussi du froid

Sur le reste la Métropole, n'a pas toutes les manettes. Le prix de votre facture, le mix électrique ou énergétique: tout ça se joue au niveau national, parce que la France reste un pays centralisé. Ce n'est pas un manque de volonté locale, c'est le partage des rôles.

La Métropole a malgré tout des compétences plus larges que la plupart des collectivités françaises. Elle est propriétaire des réseaux d'électricité et de gaz, dont elle confie l'exploitation à Enedis et GRDF jusqu'en 2031 et 2035. Mais là où elle agit vraiment en direct, c'est sur la chaleur. Et, depuis une vingtaine d'années, sur le froid.

Le réseau de froid de la Part-Dieu remonte à 2002. On pompe l'eau de la nappe phréatique sous les parkings du quartier — près de 1 000 m³ par heure, une piscine olympique toutes les soixante minutes —, on en tire une eau glacée à 5 °C qui circule dans 14 kilomètres de canalisations, puis on la renvoie dans la nappe. Deux fois moins d'électricité qu'avec des climatiseurs individuels, bas carbone: autant d'îlots de chaleur en moins. Un dernier chiffre pour mesurer l'écart : là où une clim d'appartement affiche un rendement de 1, la centrale Mouton-Duvernet dépasse 11. Elle restitue onze fois ce qu'elle consomme.

Le bénéfice carbone découle directement de là. Une climatisation classique brûle de l'électricité et recrache sa chaleur à l'extérieur ; le réseau, lui, exploite une ressource déjà sur place, l'eau de nappe. À la Part-Dieu, 150 000 m² de commerces et de bureaux sont rafraîchis de cette façon — archives départementales et data center inclus. Côté entreprises, le calcul est vite fait : un raccordement couvre à lui seul près de 90 % des économies de CO₂ qu'impose le décret tertiaire.

Quatre réseaux de froid existent ou sortent de terre sur le territoire : Part-Dieu, Gerland, bientôt La Saulaie et Saône-Yzeron. À Oullins–Pierre-Bénite, le réseau attendu pour 2026 fonctionnera à la cloacothermie, en récupérant l'énergie des eaux usées de la station d'épuration. Gerland, de son côté, climatise déjà 300 000 m² de bureaux pour moitié moins d'électricité. Derrière ces installations, des opérateurs spécialisés — Dalkia, filiale d'EDF, ou ENGIE Solutions — assurent l'exploitation pour le compte de la collectivité.

Le froid n'a pas tout à fait les mêmes armes que la chaleur. Sur les réseaux de chaleur, la loi autorise à imposer le raccordement de certains bâtiments voisins ; pour le froid, ce levier n'existe pas. Le déploiement avance donc au rythme des adhésions volontaires, quartier après quartier, à mesure que les conduites progressent.

Ces réseaux engagent la collectivité sur trente ans, par des contrats qui traversent les mandats et les majorités. Celui de la Part-Dieu est né en 2002, s'est étendu sous des présidences successives, et arrive à maturité sous la présidence de Véronique Sarselli. En matière d'énergie, l'infrastructure dure toujours plus longtemps que celui qui inaugure.

Pendant qu'on guette le thermomètre, quelques mètres sous nos pieds, la Métropole s'est déjà mise à fabriquer sa propre fraîcheur.

Romain Blachier