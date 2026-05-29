Lyon : un restaurant grec de la Presqu'île fermé d’urgence après la découverte de déjections de souris

En plein coeur de la Presqu'île, cet établissement a subi les foudres de la DDPP.

La préfecture du Rhône a ordonné la fermeture immédiate du restaurant KEFI, situé 17 rue Neuve dans le 1er arrondissement de Lyon, à la suite d’un contrôle sanitaire mené par un agent du Bureau Veritas Exploitation, agissant pour le compte de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

L’établissement de streetfood grecque, exploité par la société SARL KEFI H, a été contrôlé le 27 mai. Et l'arrêté est tombé immédiatement.

Selon l’arrêté préfectoral, le rapport établi après inspection fait état de "manquements graves aux règles d’hygiène" dans les locaux du restaurant.

Parmi les anomalies relevées figurent notamment la présence de déjections de souris dans les locaux de production, une absence d’organisation des phases de production, un défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux et équipements, l’absence d’application des principes HACCP ou de plan de maîtrise sanitaire (PMS), un défaut de maîtrise des procédés à risque ainsi que le non-respect des températures de conservation des denrées alimentaires.

Pour la préfecture, ces constats justifient une mesure d’urgence, sans mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire habituelle.

Une remise à niveau complète exigée

Avant toute réouverture, le restaurant devra se conformer à une longue liste de mesures correctives imposées par les services de l’État.

L’arrêté exige notamment un renforcement de la lutte contre les nuisibles, le nettoyage et la désinfection complète des locaux, le remplacement d’équipements vétustes, notamment des étagères en bois brut et des joints détériorés, la réparation d’une fuite d’eau, une réorganisation des circuits de production afin d’éviter les contaminations croisées, des analyses microbiologiques de surfaces ainsi qu’une formation à l’hygiène pour l’ensemble du personnel.

La réouverture du restaurant de streetfood grecque ne pourra intervenir qu’après une nouvelle vérification de la DDPP, chargée de constater l’effectivité de l’ensemble des mesures correctives demandées.