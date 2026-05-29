Véronique Sarselli : "La subvention associative n'est pas un dû à la Métropole de Lyon"

Voilà deux mois que Véronique Sarselli est devenue présidente de la Métropole de Lyon. Un début de mandat qui nécessite la rédaction de feuilles de route et surtout énormément de rencontres. "Je fais le tour des maires pour connaître leur projet, pour savoir comment on peut les accompagner et comment chacun trouve sa place", indique-t-elle.
L'ancienne maire de Sainte-Foy-lès-Lyon inquiète certaines associations qui ont manifesté, de crainte de perdre leurs subventions : "Je viens du milieu associatif donc je connais la valeur ajoutée des associations pour le territoire et leur utilité à la fois côté collectivités mais aussi citoyens. La Métropole de Lyon fera toujours de la place aux associations quels que soient les champs de leur mission, ça c'est la première chose. Après nous venons d'arriver et comme tout exécutif qui arrive, il est tout à fait normal que je m'interroge sur les dispositifs qui sont en place. Leurs résultats, leur efficacité, les publics qui sont concernés. C'est tout à fait logique. Et puis je voudrais dire aussi que l'ultimatum budgétaire ça ne fonctionne pas. La subvention associative n'est pas un dû. Elle est liée à une mission d'intérêt général", tranche Véronique Sarselli.
Côté transports, la présidente du Sytral acte la fin de TEOL en vue du métro E : "Moi je ne suis pas là pour couper les rubans dans le mandat, même si tout le monde me dit 'ah tu sais les trams c'est peut-être mieux'. Et les opposants n'hésitent pas à crier autour de ça en disant qu'il faudra encore attendre longtemps. Oui, il faut peut-être attendre un petit peu plus pour avoir le bon de transport au bon endroit".
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Effectivemment, ne rien faire ne coûte rien. Malin.Signaler Répondre
Le bilan de ce début de mandat :
- L'affaire de la boulangerie : un fiasco, la copro traîne le proprio en justice.
- La montée du Chemin-Neuf : Un panneau installé alors qu'il y en avait déjà un. Un radar pédagogique installé qui ne marchait déjà plus mercredi.
- La rue des enfants : marche arrière toute
- La rue Grenette : ???
Ridicule.
Je crois qu'on devrait supprimer toutes les associations, plein de gens ne glandent rien et dépendent des assoces, qu'on envoi les gens au boulot, qu'ils se battent pour gagner leur vie correctement ça oui et qu'on arrête ce système.Signaler Répondre
Le problème c'est que les gens qui s'occupent des associations, se payent très généreusement et profite de plein d'avantages, les pauvres bénévoles ne savent pas qu'on les prend la plupart du temps pour des imbéciles, celui qui les dirige il en vit bien des subventions.
Tres bonne décision, mais sera t elle suivie d'effet.Signaler Répondre
Pression lobby à voir
Ca change des écolos qui disaient "on s'en tape des gens et des maires, on fait ce qu'on veut, où on veut, tout de suite, avec votre fric"Signaler Répondre
Souvenez vous...Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/130567/artistes-nus-devant-des-enfants-a-lyon-les-ecologistes-se-justifient-sur-la-subvention-bientot-votee
m exprimer ainsi?:ils la tiennent par les couilles!Signaler Répondre
Bravo Madame Sarselli, et nous espérons que l équipe coeur Lyonnais soit très vigilante pour celles de Lyon......pas trop convaincu de l intérêt général d une formation pour parler aux arbres ni du soutien a des groupes menaçant notre démocratie et prônant la haine antisémite...Signaler Répondre
Elle a dit quelque chose d'autre que " on verra plus tard " concrètement ?Signaler Répondre
"La subvention associative n'est pas un dû" et "La subvention associative n'est pas indue" ne veut pas du tout dire la même chose. On est chez les analphabètes.Signaler Répondre
largement sa competence et sa juridiction,puisque le conseil constititionnel (omnipotent!!)l a retablie!...elle sera impuissante dans tous les casSignaler Répondre
Les associations pullulent .Signaler Répondre
D'aucunes très orientées politiquement . Pourquoi subventionner celles qui œuvrent contrairement aux intérêts de la nation ?
Un grand ménage s'impose !!!
Ne vous inquiétez pas pour les subventionnés, ils iront faire les pleureuses chez le Maire de Lyon, qui devra rendre des comptes à la cour des comptes....Signaler Répondre
l achat des voix avec les finances publiques une spécialité des bobos pseudos ecolos des VERTS … Lyon la ville championne de France des subventions… c est la seule solution pour Doucet et sa bande puisqu ils n’ont pas de programme ni de politique valable juste des magouilles entre copains … dans la même lignée que sa garde à vue … oui il est temps d arrêter les magouilles on veut bien payer 200€ de moins en impôts locauxSignaler Répondre
Par le sbire de macron au conseil constitutionnelSignaler Répondre
il faut dejà la remercier d etre plus vigilante et surtout energique quand il s agit de nourrir le poulailler..il y a eu des derivesSignaler Répondre
C'est une très bonne question !!Signaler Répondre
Mais je crois que ça doit se faire avec l'aval des maires concernés...
On a un Etat (et des collectivités) obèse avec des millions de fonctionnaires payés à vie (il n'y a pas réellement de retraite publique c'est en réalité un salaire à vie).Signaler Répondre
Mais en même temps on donne énormément à des associations pour rendre des services qui devraient être "publics" et les "vrais services publics" en parallèle se dégradent.
Je trouve la situation comique mais bon ils s'en foutent c'est de l'argent public donc c'est les contribuables au final qui sont les pigeons de l'histoire.
Je vois lyonmag prendre en photo Bagnon et ses amis avenue Rockfeller et rien n'est détruit de cet axe qui doit être réservé aux stationnements et à la circulation des voitures pour MEDICINA, hopitaux grange blanche et leon berard. J'invite cette respnsable à se rendre à l'hopital natecia et discuter avec les médecins sur la quantité de VSL octroyés. En 2027 je voterai contre ces gens qui parlent avant et t'expliquent ensuite qu'ils viennent du monde associatif le même que doucet premier.Signaler Répondre
aAllez vous supprimer les ZFE ?Signaler Répondre
Je pense qu'il y a effectivement du ménage à faire dans les subventions gracieusement accordées aux copains durant les 6 dernières années.Signaler Répondre