Véronique Sarselli : "La subvention associative n'est pas un dû à la Métropole de Lyon"

Voilà deux mois que Véronique Sarselli est devenue présidente de la Métropole de Lyon. Un début de mandat qui nécessite la rédaction de feuilles de route et surtout énormément de rencontres. "Je fais le tour des maires pour connaître leur projet, pour savoir comment on peut les accompagner et comment chacun trouve sa place", indique-t-elle.

L'ancienne maire de Sainte-Foy-lès-Lyon inquiète certaines associations qui ont manifesté, de crainte de perdre leurs subventions : "Je viens du milieu associatif donc je connais la valeur ajoutée des associations pour le territoire et leur utilité à la fois côté collectivités mais aussi citoyens. La Métropole de Lyon fera toujours de la place aux associations quels que soient les champs de leur mission, ça c'est la première chose. Après nous venons d'arriver et comme tout exécutif qui arrive, il est tout à fait normal que je m'interroge sur les dispositifs qui sont en place. Leurs résultats, leur efficacité, les publics qui sont concernés. C'est tout à fait logique. Et puis je voudrais dire aussi que l'ultimatum budgétaire ça ne fonctionne pas. La subvention associative n'est pas un dû. Elle est liée à une mission d'intérêt général", tranche Véronique Sarselli.

Côté transports, la présidente du Sytral acte la fin de TEOL en vue du métro E : "Moi je ne suis pas là pour couper les rubans dans le mandat, même si tout le monde me dit 'ah tu sais les trams c'est peut-être mieux'. Et les opposants n'hésitent pas à crier autour de ça en disant qu'il faudra encore attendre longtemps. Oui, il faut peut-être attendre un petit peu plus pour avoir le bon de transport au bon endroit".

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