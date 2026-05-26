Boris Tavernier : "Je suis peut-être naïf mais je crois encore à cette primaire de la gauche et des écologistes"

Spécialiste des questions d'alimentation, le député rhodanien Boris Tavernier revient sur la polémique Master Poulet. Il y a ceux qui défendent le fast-food qui propose du poulet à très bas prix, et d'autres qui critiquent la chaîne de promouvoir la malbouffe. "La vérité est un peu au milieu, rétorque l'écologiste. Aujourd'hui, moi, je milite pour une alimentation choisie. Je veux que chacun puisse choisir son alimentation. Et ce n'est pas le cas, souvent pour des raisons économiques. Comment on fait pour bien se nourrir quand on n'a pas d'argent ? Comment on fait pour bien se nourrir quand l'offre alimentaire n'existe pas ? Comment on fait pour bien se nourrir quand on est martelé par la publicité ? La question est vraiment ici".
"J'ai créé une maison d'alimentation à Lyon dans le 8e arrondissement à côté d'un fast-food, je n'ai pas demandé la fermeture de fast-food, les deux cohabitent et les deux restaurants sont pleins", poursuit Boris Tavernier.
Sur ces sujets d'alimentation, difficile de faire bouger les lignes. "On est obligé d'être patient dans ce monde d'urgence sociale et environnementale. C'est vraiment les petites victoires, les petits pas. Le Nutriscore, il y a quelques années c'était impensable. Petit à petit ça a pris dans le débat public et maintenant on va bientôt le voter. Donc oui il faut être patient".
Boris Tavernier appelle aussi à l'organisation d'une primaire à gauche pour la présidentielle 2027 : "Notre ennemi c'est le Rassemblement National, c'est la droite dure qui a rejoint le RN et moi je continue d'appeler à l'union, j'ai été élu par le Nouveau Front Populaire, par une large union de la gauche et des écologistes, donc je persiste là-dessus. Il y a que en étant unis qu'on gagnera. Je suis peut-être naïf, mais je crois encore à cette primaire, je crois qu'elle pourra désigner un candidat qu'on soutiendra tous".
Je ne peux que être choqué quand je vois un député élu par le peuple traité d'ennemi un autre député élu par le peuple !Signaler Répondre
Cette forme de violence aujourd'hui verbale n'est pas digne d'un régime démocratique et républicain.
Le seul ennemi commun qui ruine notre pays est cette extrême gauche du chaos qui peut prendre les habits de l’écologie politique pour apparaître moins rouge mais elle l’est autant que les cousins insoumis avec qui ils ont une très grande proximité!Signaler Répondre
ou ne l intuite t il pas?... de pressentir le tsunami en preparation?Signaler Répondre
Il faut arrêter avec "votez pour moi contre le RN", ce n'est pas un programme politique...Signaler Répondre
On voit ce que ça a donné aux 2 dernières présidentielles, le pays est maintenant au bord du gouffre.
Oui monsieur l important c est d y croire même si les ecolos sont actuellement au fond du trou et ne savent pas comme vous à quel saint se vouer Melanchon ou Faure !Signaler Répondre
Je vous laisse vérifier la tournure des partis vert dans les autres pays européens comme au Royaume-Uni.Signaler Répondre
Ils ont quasiment tous virés comme LFI avec une certaine emprise religieuse orientale.
L'écologie n'est plus qu'un prétexte pour autre chose car la vraie lutte est cachée et avance silencieusement.