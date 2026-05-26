Boris Tavernier : "Je suis peut-être naïf mais je crois encore à cette primaire de la gauche et des écologistes"

Spécialiste des questions d'alimentation, le député rhodanien Boris Tavernier revient sur la polémique Master Poulet. Il y a ceux qui défendent le fast-food qui propose du poulet à très bas prix, et d'autres qui critiquent la chaîne de promouvoir la malbouffe. "La vérité est un peu au milieu, rétorque l'écologiste. Aujourd'hui, moi, je milite pour une alimentation choisie. Je veux que chacun puisse choisir son alimentation. Et ce n'est pas le cas, souvent pour des raisons économiques. Comment on fait pour bien se nourrir quand on n'a pas d'argent ? Comment on fait pour bien se nourrir quand l'offre alimentaire n'existe pas ? Comment on fait pour bien se nourrir quand on est martelé par la publicité ? La question est vraiment ici".

"J'ai créé une maison d'alimentation à Lyon dans le 8e arrondissement à côté d'un fast-food, je n'ai pas demandé la fermeture de fast-food, les deux cohabitent et les deux restaurants sont pleins", poursuit Boris Tavernier.

Sur ces sujets d'alimentation, difficile de faire bouger les lignes. "On est obligé d'être patient dans ce monde d'urgence sociale et environnementale. C'est vraiment les petites victoires, les petits pas. Le Nutriscore, il y a quelques années c'était impensable. Petit à petit ça a pris dans le débat public et maintenant on va bientôt le voter. Donc oui il faut être patient".

Boris Tavernier appelle aussi à l'organisation d'une primaire à gauche pour la présidentielle 2027 : "Notre ennemi c'est le Rassemblement National, c'est la droite dure qui a rejoint le RN et moi je continue d'appeler à l'union, j'ai été élu par le Nouveau Front Populaire, par une large union de la gauche et des écologistes, donc je persiste là-dessus. Il y a que en étant unis qu'on gagnera. Je suis peut-être naïf, mais je crois encore à cette primaire, je crois qu'elle pourra désigner un candidat qu'on soutiendra tous".