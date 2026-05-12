"Ça fait du bien d’être écouté" : les maires du Val de Saône séduits par la méthode Sarselli

Ce mardi 12 mai, la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli a déjeuné à Albigny-sur-Saône avec 17 maires du territoire du Val de Saône afin d’échanger autour de la gouvernance métropolitaine et des enjeux locaux. Les maires qui n’ont pas participé à cette rencontre ont soit déjà été reçus par Véronique Sarselli, soit le seront dans le cadre de prochains échanges.

L'objectif de ce déplacement était de poursuivre "son cycle de rencontres avec les maires de la Métropole de Lyon" afin d’"installer une gouvernance renouvelée."

Selon la Métropole, cette démarche vise à "placer les communes au cœur de la gouvernance pour instaurer une méthode de travail transparente, pragmatique et à l’écoute de chaque territoire."

À l’occasion de cette rencontre organisée avec les élus du Val de Saône, la présidente de la collectivité a échangé pendant près de deux heures avec les maires présents autour de différents sujets comme l’urbanisme, le développement économique, le social ou encore les mobilités.

"Aujourd’hui je suis entouré d’une grande partie des maires de cette très grande circonscription qu’on appelle le Val de Saône. C’est mon premier grand déplacement vers un territoire et tous les maires ont répondu présent", a déclaré Véronique Sarselli.

La présidente de la Métropole a également insisté sur la spécificité institutionnelle du territoire. "Pourquoi j’ai choisi de faire ce déplacement ici un mois après la prise de mandat, parce que si vous vous intéressez à la Métropole de Lyon, vous savez que ce territoire est un peu particulier, car il est composé au total de 25 communes, et seulement 14 sièges en Métropole de Lyon, ce qui signifie qu’une partie importante des communes ne sont pas représentées au conseil métropolitain. Donc c’est un sujet majeur", a-t-elle expliqué.

"Ça fait du bien d’être écouté"

Véronique Sarselli souhaite notamment revoir le fonctionnement des conférences territoriales des maires (CTM). "L’objectif que nous devons tous avoir c’est le bon fonctionnement des conférences territoriales des maires", selon elle, ces instances doivent devenir "un lieu de débat afin de nourrir ensemble la vision des territoires. Il ne faut plus faire des CTM un lieu d’information descendante, mais un lieu d’échange".

La rencontre semble avoir été bien accueillie par plusieurs élus présents. Angélique Enderlin, maire de Cailloux-sur-Fontaines et vice-présidente de la Métropole déléguée à l’autonomie et aux personnes âgées, a salué la démarche engagée. "Je n’ai que trois mots à dire : ça fait du bien ! Ça fait du bien d’être écouté, d’échanger et de se dire qu’on va aboutir", a-t-elle déclaré.

L’élue estime également que "le fait que madame la présidente se déplace, vienne voir chaque maire et propose un moment convivial comme celui-ci, c’est très important."

Même satisfaction du côté de Gilles Bidon, maire de Sathonay-Village, dont la commune n’est pas représentée au sein du conseil métropolitain. "Nous étions jusqu’à maintenant un peu avec le sentiment d’être sur la touche. Les propos de madame la présidente aujourd’hui me donnent espoir", a-t-il confié.

La nouvelle gouvernance territoriale devra notamment être pilotée par Sandrine Chadier, vice-présidente chargée de la cohésion territoriale.