Première rencontre entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet : ce qu’il faut retenir

Il se sont vus ! Premiers échanges officiels entre les deux têtes de l’exécutif local ce mercredi 1er avril.

La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a rencontré le maire de Lyon Grégory Doucet afin de poser les bases de leur relation de travail.

Ce rendez-vous, demandé par Grégory Doucet le jour de son élection vendredi dernier, a permis d’aborder les principaux dossiers en cours entre la Ville et la Métropole. Quelle a été l'ambiance du rendez-vous ? La Métropole de Lyon ne le dit pas.

Au-delà des sujets techniques, il s’agissait surtout de définir une méthode de collaboration - mot utilisé par les deux parties pour éviter le terme moins positif de cohabitation - pour le mandat qui s’ouvre, dans un contexte politique marqué par un changement de majorité à la Métropole.

D’autres rencontres sont d’ores et déjà prévues dans les mois à venir.

Véronique Sarselli entend élargir rapidement ce dialogue à l’ensemble du territoire. D’ici le mois de juin, elle prévoit de rencontrer les 57 autres maires de la Métropole, dans une logique de proximité et de concertation. Ces échanges seront menés avec son relais à la Ville de Lyon Jean-Michel Aulas et Sandrine Chadier, sa vice-présidente en charge des Relations avec les communes.

Une nouvelle méthode revendiquée

À travers cette démarche, la présidente veut incarner un changement de gouvernance, renforcer la place des communes, mieux prendre en compte leurs spécificités et privilégier une action publique "plus proche du terrain".

Véronique Sarselli affirme vouloir bâtir une relation "de confiance" avec l’ensemble des maires, dans un esprit pragmatique.