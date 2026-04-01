Première rencontre entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet : ce qu’il faut retenir

Il se sont vus ! Premiers échanges officiels entre les deux têtes de l’exécutif local ce mercredi 1er avril.
La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a rencontré le maire de Lyon Grégory Doucet afin de poser les bases de leur relation de travail.
Ce rendez-vous, demandé par Grégory Doucet le jour de son élection vendredi dernier, a permis d’aborder les principaux dossiers en cours entre la Ville et la Métropole. Quelle a été l'ambiance du rendez-vous ? La Métropole de Lyon ne le dit pas.
Au-delà des sujets techniques, il s’agissait surtout de définir une méthode de collaboration - mot utilisé par les deux parties pour éviter le terme moins positif de cohabitation - pour le mandat qui s’ouvre, dans un contexte politique marqué par un changement de majorité à la Métropole.
D’autres rencontres sont d’ores et déjà prévues dans les mois à venir.
Véronique Sarselli entend élargir rapidement ce dialogue à l’ensemble du territoire. D’ici le mois de juin, elle prévoit de rencontrer les 57 autres maires de la Métropole, dans une logique de proximité et de concertation. Ces échanges seront menés avec son relais à la Ville de Lyon Jean-Michel Aulas et Sandrine Chadier, sa vice-présidente en charge des Relations avec les communes.
Une nouvelle méthode revendiquée
À travers cette démarche, la présidente veut incarner un changement de gouvernance, renforcer la place des communes, mieux prendre en compte leurs spécificités et privilégier une action publique "plus proche du terrain".
Véronique Sarselli affirme vouloir bâtir une relation "de confiance" avec l’ensemble des maires, dans un esprit pragmatique.
Pour Lyon : plus de subventions !!!Signaler Répondre
0 + 0 = la tête à TOTO
Eh woui, Lyonnaises et Lyonnais, les bobs qui ont voté DOUCET ........................
commence par lire le Bescherelle, ça pique les yeux de te lire.Signaler Répondre
il va falloir que Aulas lis les dossiers c'est pas gagnerSignaler Répondre
Doudou, il lui fait les yeux doux doux....Signaler Répondre
Véro n'est pas dupe, tu la prends pour une buse ???????????? .....
J'espère qu'elle va bien t 'essorer et t 'étriller, toi ""l'héritier de Edouard Herriot"", qui n'aurait pas arboré le drapeau palestinien à l'HDV
Salut
Le khmer avec son 1/2 conseil municipal et son petit budget, 4 fois inferieur à ceux de la métropole et de la région, toutes deux à droite. Il est donc obligé de tendre la main!!!!!!!!!!!!!!!!!Signaler Répondre
Le khmer avec son 1/2 conseil municipal et son petit budget, 4 fois inferieur à ceux de la métropole et de la région, toutes deux à droite. Il est donc obligé de tendre la main...Signaler Répondre
Les TCL sont eux aussi impactés par la hausse des carburants (les bus ne sont pas tous électriques) et ils n'ont pas augmenté leurs tarifs, il est donc absurde de leur demander une baisse de tarif.Signaler Répondre
Certains ont même voté pour que les plus favorisés par le réseau TCL (= habitants de Lyon Centre) aient les TCL gratuits (promesse de campagne de Aulas). Donc payés par des impôts en plus, ou suppressions d'autres dépenses, bref, par tout le monde.Signaler Répondre
Parallèle avec la voiture : votez pour moi, je promets l'essence gratuite pour ceux qui ont une voiture !*
* note de bas de page : l'essence sera payée par les impôts de tous ceux qui ont une voiture... qu'ils la prennent souvent, ou pas...
Tout à fait d'accord mais les gens aiment bien se faire assister que l'on paie pour eux. Au niveau des transports en commun, c'est sutout les accès au métro qu'il serait bien de faire quelque chose. Depuis des années, des accès sont inutilisables aux handicapés.Signaler Répondre
Sur la photo on dirait que le Greg fait sa demande en mariage à sa Véro ;-)Signaler Répondre
Le khmer avec son 1/2 conseil municipal et son petit budget, 4 fois inferieur à ceux de la métropole et de la région, toutes deux à droite. Il est donc obligé de tendre la main !Signaler Répondre
Raisonnement assez spécieux. Les TCL n'y sont pour rien dans la hausse du pétrole (et en souffrent eux-mêmes avec la hausse du Gasoil), et n'ont aucune raison de compenser les surcoûts des autres modes de déplacements. Si vous prenez les TCL, le prix n'a pas bougé, et en plus vous faites des économies en n’utilisant pas votre voiture. Et vous en voudriez encore plus?Signaler Répondre
Le militant écolo peut-il sortir de son sectarisme et de son dogmatisme ? Peut-il parler de façon constructive et sans mépris avec quelqu'un qui ne pense pas la même chose que lui ? Changement d'attitude avec ce changement de mandat ?Signaler Répondre
« Ces échanges seront menés avec son relais à la Ville de Lyon Jean-Michel Aulas et Sandrine Chadier »Signaler Répondre
Ça promet d’être sympathique.
Le principe de réalité !Signaler Répondre
Lyon va redevenir la belle endormie.
je suis bien d'accord, la crise pétrolière est une bonne occasion pour envoyer tout le monde dans les transports en commun !Signaler Répondre
Parce que manifester va stopper les conflits au moyen orient?Signaler Répondre
est ce que la Métropole de Lyon peut faire un geste pour les transports TCL en devisant par deux les prix des tickets et l’abonnement pendant cette crise énergétique , la grogne monte chez tout le monde faire plein est devenu un luxe le peuple souffre ça va péter prochainementSignaler Répondre