Politique

Première rencontre entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet : ce qu’il faut retenir

Première rencontre entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet : ce qu’il faut retenir

Nouvelle présidente de la Métropole, Véronique Sarselli a rencontré pour la première fois le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet. Une série de rendez-vous avec les 58 communes doit suivre d’ici l’été.

Il se sont vus ! Premiers échanges officiels entre les deux têtes de l’exécutif local ce mercredi 1er avril.

La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a rencontré le maire de Lyon Grégory Doucet afin de poser les bases de leur relation de travail.

Ce rendez-vous, demandé par Grégory Doucet le jour de son élection vendredi dernier, a permis d’aborder les principaux dossiers en cours entre la Ville et la Métropole. Quelle a été l'ambiance du rendez-vous ? La Métropole de Lyon ne le dit pas.

Au-delà des sujets techniques, il s’agissait surtout de définir une méthode de collaboration - mot utilisé par les deux parties pour éviter le terme moins positif de cohabitation - pour le mandat qui s’ouvre, dans un contexte politique marqué par un changement de majorité à la Métropole.

D’autres rencontres sont d’ores et déjà prévues dans les mois à venir.

Véronique Sarselli entend élargir rapidement ce dialogue à l’ensemble du territoire. D’ici le mois de juin, elle prévoit de rencontrer les 57 autres maires de la Métropole, dans une logique de proximité et de concertation. Ces échanges seront menés avec son relais à la Ville de Lyon Jean-Michel Aulas et Sandrine Chadier, sa vice-présidente en charge des Relations avec les communes.

Une nouvelle méthode revendiquée

À travers cette démarche, la présidente veut incarner un changement de gouvernance, renforcer la place des communes, mieux prendre en compte leurs spécificités et privilégier une action publique "plus proche du terrain".

Véronique Sarselli affirme vouloir bâtir une relation "de confiance" avec l’ensemble des maires, dans un esprit pragmatique.

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Véronique Sarselli

Grégory Doucet

18 commentaires
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Ce qu'il faut retenir ?????????? le 03/04/2026 à 14:50

Pour Lyon : plus de subventions !!!

0 + 0 = la tête à TOTO

Eh woui, Lyonnaises et Lyonnais, les bobs qui ont voté DOUCET ........................

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Diego le 02/04/2026 à 12:31
dripoux a écrit le 02/04/2026 à 11h53

il va falloir que Aulas lis les dossiers c'est pas gagner

commence par lire le Bescherelle, ça pique les yeux de te lire.

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dripoux le 02/04/2026 à 11:53
AntiLFI a écrit le 01/04/2026 à 18h28

« Ces échanges seront menés avec son relais à la Ville de Lyon Jean-Michel Aulas et Sandrine Chadier »
Ça promet d’être sympathique.

il va falloir que Aulas lis les dossiers c'est pas gagner

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essorage et étrillage ............... le 02/04/2026 à 08:18

Doudou, il lui fait les yeux doux doux....

Véro n'est pas dupe, tu la prends pour une buse ???????????? .....

J'espère qu'elle va bien t 'essorer et t 'étriller, toi ""l'héritier de Edouard Herriot"", qui n'aurait pas arboré le drapeau palestinien à l'HDV

Salut

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Pipo ! le 01/04/2026 à 23:15
Les bras croisés a écrit le 01/04/2026 à 18h31

Le militant écolo peut-il sortir de son sectarisme et de son dogmatisme ? Peut-il parler de façon constructive et sans mépris avec quelqu'un qui ne pense pas la même chose que lui ? Changement d'attitude avec ce changement de mandat ?

Le khmer avec son 1/2 conseil municipal et son petit budget, 4 fois inferieur à ceux de la métropole et de la région, toutes deux à droite. Il est donc obligé de tendre la main!!!!!!!!!!!!!!!!!

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2026 anée érotique ! le 01/04/2026 à 23:14
Ex Précisions a écrit le 01/04/2026 à 18h40

Sur la photo on dirait que le Greg fait sa demande en mariage à sa Véro ;-)

Le khmer avec son 1/2 conseil municipal et son petit budget, 4 fois inferieur à ceux de la métropole et de la région, toutes deux à droite. Il est donc obligé de tendre la main...

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raslebol69 le 01/04/2026 à 19:38
Spécieux a écrit le 01/04/2026 à 18h38

Raisonnement assez spécieux. Les TCL n'y sont pour rien dans la hausse du pétrole (et en souffrent eux-mêmes avec la hausse du Gasoil), et n'ont aucune raison de compenser les surcoûts des autres modes de déplacements. Si vous prenez les TCL, le prix n'a pas bougé, et en plus vous faites des économies en n’utilisant pas votre voiture. Et vous en voudriez encore plus?

Les TCL sont eux aussi impactés par la hausse des carburants (les bus ne sont pas tous électriques) et ils n'ont pas augmenté leurs tarifs, il est donc absurde de leur demander une baisse de tarif.

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gratuité le 01/04/2026 à 19:36
Jacques20 a écrit le 01/04/2026 à 19h00

Tout à fait d'accord mais les gens aiment bien se faire assister que l'on paie pour eux. Au niveau des transports en commun, c'est sutout les accès au métro qu'il serait bien de faire quelque chose. Depuis des années, des accès sont inutilisables aux handicapés.

Certains ont même voté pour que les plus favorisés par le réseau TCL (= habitants de Lyon Centre) aient les TCL gratuits (promesse de campagne de Aulas). Donc payés par des impôts en plus, ou suppressions d'autres dépenses, bref, par tout le monde.

Parallèle avec la voiture : votez pour moi, je promets l'essence gratuite pour ceux qui ont une voiture !*


* note de bas de page : l'essence sera payée par les impôts de tous ceux qui ont une voiture... qu'ils la prennent souvent, ou pas...

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Jacques20 le 01/04/2026 à 19:00
Spécieux a écrit le 01/04/2026 à 18h38

Raisonnement assez spécieux. Les TCL n'y sont pour rien dans la hausse du pétrole (et en souffrent eux-mêmes avec la hausse du Gasoil), et n'ont aucune raison de compenser les surcoûts des autres modes de déplacements. Si vous prenez les TCL, le prix n'a pas bougé, et en plus vous faites des économies en n’utilisant pas votre voiture. Et vous en voudriez encore plus?

Tout à fait d'accord mais les gens aiment bien se faire assister que l'on paie pour eux. Au niveau des transports en commun, c'est sutout les accès au métro qu'il serait bien de faire quelque chose. Depuis des années, des accès sont inutilisables aux handicapés.

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Ex Précisions le 01/04/2026 à 18:40

Sur la photo on dirait que le Greg fait sa demande en mariage à sa Véro ;-)

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Khmer x 2 le 01/04/2026 à 18:39

Le khmer avec son 1/2 conseil municipal et son petit budget, 4 fois inferieur à ceux de la métropole et de la région, toutes deux à droite. Il est donc obligé de tendre la main !

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Spécieux le 01/04/2026 à 18:38
un geste pour les pauvres a écrit le 01/04/2026 à 17h57

est ce que la Métropole de Lyon peut faire un geste pour les transports TCL en devisant par deux les prix des tickets et l’abonnement pendant cette crise énergétique , la grogne monte chez tout le monde faire plein est devenu un luxe le peuple souffre ça va péter prochainement

Raisonnement assez spécieux. Les TCL n'y sont pour rien dans la hausse du pétrole (et en souffrent eux-mêmes avec la hausse du Gasoil), et n'ont aucune raison de compenser les surcoûts des autres modes de déplacements. Si vous prenez les TCL, le prix n'a pas bougé, et en plus vous faites des économies en n’utilisant pas votre voiture. Et vous en voudriez encore plus?

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Les bras croisés le 01/04/2026 à 18:31

Le militant écolo peut-il sortir de son sectarisme et de son dogmatisme ? Peut-il parler de façon constructive et sans mépris avec quelqu'un qui ne pense pas la même chose que lui ? Changement d'attitude avec ce changement de mandat ?

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AntiLFI le 01/04/2026 à 18:28

« Ces échanges seront menés avec son relais à la Ville de Lyon Jean-Michel Aulas et Sandrine Chadier »
Ça promet d’être sympathique.

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Con-verse le 01/04/2026 à 18:27

Le principe de réalité !
Lyon va redevenir la belle endormie.

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bien d'accord le 01/04/2026 à 18:16
un geste pour les pauvres a écrit le 01/04/2026 à 17h57

est ce que la Métropole de Lyon peut faire un geste pour les transports TCL en devisant par deux les prix des tickets et l’abonnement pendant cette crise énergétique , la grogne monte chez tout le monde faire plein est devenu un luxe le peuple souffre ça va péter prochainement

je suis bien d'accord, la crise pétrolière est une bonne occasion pour envoyer tout le monde dans les transports en commun !

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Watt le 01/04/2026 à 18:11
un geste pour les pauvres a écrit le 01/04/2026 à 17h57

est ce que la Métropole de Lyon peut faire un geste pour les transports TCL en devisant par deux les prix des tickets et l’abonnement pendant cette crise énergétique , la grogne monte chez tout le monde faire plein est devenu un luxe le peuple souffre ça va péter prochainement

Parce que manifester va stopper les conflits au moyen orient?

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un geste pour les pauvres le 01/04/2026 à 17:57

est ce que la Métropole de Lyon peut faire un geste pour les transports TCL en devisant par deux les prix des tickets et l’abonnement pendant cette crise énergétique , la grogne monte chez tout le monde faire plein est devenu un luxe le peuple souffre ça va péter prochainement

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