Ordre national du mérite : plusieurs élus et scientifiques lyonnais distingués

Pour certains, c'est une breloque de plus. Pour d'autres, c'est la reconnaissance d'années de travail.

Plusieurs personnalités lyonnaises figurent dans la promotion de l'Ordre national du mérite selon un décret en date du 15 mai 2026 paru au Journal officiel.

Sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu, Fouziya Bouzerda est faite officier dans l'Ordre du Mérite. Suffisant pour la conseillère métropolitaine MoDem et directrice de Grenoble Ecole Management, pour se remettre de la déception de ne pas avoir obtenu la présidence du Sytral ?

Ancienne députée macroniste de la 13e circonscription du Rhône et ex-présidente du Centre national de la mémoire arménienne, Danièle Cazarian est faite chevalier, toujours sur proposition du Premier ministre.

Le chef du gouvernement fait aussi Isabelle Vauglin, astrophysicienne au centre de recherche astrophysique de Lyon, officier.

Stéphanie Mazza est faite chevalier sur proposition du ministère de la Santé. Elle est professeure de neuropsychologie à l'INSPE de Lyon 1 et vice-présidente de l'institut national du sommeil et de la vigilance.

Guy Martinet, ancien maire de Loire-sur-Rhône, devient chevalier grâce au ministère de l'Action et des Comptes publics, tandis que Sylvie Martinez, maire de Saint-Clément-sur-Valsonne, l'imite grâce au ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation.

Enfin, Erick Roux de Bézieux est fait officier sur consigne du ministère de l'Economie. Bien connu à Lyon, il est le PDG d'une agence de communication Syntagme et président d'un institut de sondage.

Créé en 1963 par le général de Gaulle pour récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, soit dans l'exercice d'une activité privée, l'Ordre national du Mérite est la seconde distinction nationale française après la Légion d'honneur. Il est décerné deux fois par an, au 1er janvier et au 14 juillet, ainsi qu'à l'occasion de promotions exceptionnelles comme celle du 15 mai.

Placé sous la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il compte aujourd'hui environ 90 000 membres vivants et vise à distinguer ceux dont l'engagement, souvent discret, contribue durablement à la vie de la nation.