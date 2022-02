Lyon : et si Gérard Collomb dynamitait LREM aux législatives ?

La chute de Gérard Collomb n’a pas eu une si grande résonance en dehors de Lyon. Même entre Rhône et Saône, la fin de règne du baron n’a pas ébranlé les Lyonnais, qui avaient placé leur confiance dans les écologistes.

L’année 2020 a, pour l’intéressé, été pourtant terrible. Lâché petit à petit par de nombreuses personnalités qui lui devaient tout ou presque, Gérard Collomb a vu son empire, son système s’effondrer.

Plutôt que de se remettre en question, l’ancien ministre de l’Intérieur a préféré rejeter la faute sur quelques noms, coupables selon lui d’avoir offert aux Verts la Ville et la Métropole de Lyon sur un plateau. David Kimelfeld, son ancien dauphin devenu sa némésis, est le plus connu d’entre eux. Il y a aussi Georges Képénékian, Thomas Rudigoz, Myriam Picot, Fouziya Bouzerda…et bien sûr vos fidèles serviteurs, la rédaction de LyonMag, à qui il ne pardonnera probablement jamais le dossier sorti juste avant le premier tour des élections métropolitaines en mars 2020.

Depuis un an et demi, Gérard Collomb rumine sa vengeance. On aurait presque pu croire qu’il avait pardonné en vieux sage qu’il semble être devenu, à prodiguer ses conseils aux plus jeunes élus de son groupe. S’il évite comme la peste ses amis d’hier devenus ennemis d’aujourd’hui, c’est une détestation cordiale, mais à distance. Pas de piques lancées sur les réseaux sociaux, ni même lors des conseils municipaux et métropolitains. Il les garde pour les écologistes.

"On a un pouvoir de nuisance énorme"

Sauf que voilà l’élection présidentielle arriver. Qui Gérard Collomb soutiendra-t-il ? Pour le moment, personne. En tant qu’ancien grand soutien d’Emmanuel Macron, allant jusqu’à être soupçonné, puis blanchi, de mettre à disposition de sa campagne présidentielle de 2017 des moyens de la collectivité lyonnaise, on peut difficilement le voir faire un autre choix que la continuité, ou se murer dans le silence.

Car le Président de la République et LREM n’ont pas épargné l’ancien édile. Entre le départ houleux de Beauvau, le cas compliqué Caroline Collomb et l’expulsion du parti après l’alliance avec les Républicains entre les deux tours de 2020, les relations ne sont plus au beau fixe.

Mais qu’importe cette première étape, la seconde phase du plan de revanche sera terrible. Elle concerne les élections législatives rhodaniennes.

Programmées juste avant l’été, elles permettront, ou non, au Président élu d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale. Or, dans l’optique où Emmanuel Macron sera reconduit pour un second mandat à l’Elysée, les investitures de candidats LREM vaudront cher dans les quatorze circonscriptions du Rhône. "Et Gérard Collomb voudra sa part", prévient un observateur de la vie politique lyonnaise.

"On a un pouvoir de nuisance énorme", se vante un lieutenant de l’ancien maire.

Des dissidents et des maux de tête pour la commission d'investiture ?

Concrètement, dans la plupart des circonscriptions, et notamment dans les quatre qui composent la ville de Lyon, Gérard Collomb pourrait réclamer le droit d’envoyer des candidats à lui. Et à défaut, parasiter le scrutin en plaçant des dissidents.

"Je serai à la place des députés lyonnais, je commencerais ma campagne aujourd’hui", se moque un élu métropolitain. Car le point commun de Thomas Rudigoz, Hubert Julien-Laferrière, Jean-Louis Touraine et Anne Brugnera, c’est qu’ils ont tous trahi Gérard Collomb.

Le premier nommé a probablement son portrait imprimé dans la chambre de l’ancien maire, le visage truffé de fléchettes. Proche du couple Collomb, Thomas Rudigoz a osé tenté de reprendre sa liberté pour satisfaire son ambition. Les probabilités qu’un candidat estampillé Collomb se présente dans la 1ère circonscription du Rhône aux législatives sont donc fortes, dans le seul but, un peu minable, de partager les voix macronistes et de faire chuter Thomas Rudigoz. Le nom de Yann Cucherat circule, puisqu’il est déjà implanté dans le 5e arrondissement de Lyon.

"La division est mortifère", nous indiquait Thomas Rudigoz, conscient du danger.

Hubert Julien-Laferrière, devenu écolo, et Jean-Louis Touraine, bientôt à la retraite, ne devraient pas avoir à craindre le courroux de Gérard Collomb, tout comme Bruno Bonnell à Villeurbanne.

Ce dernier, passé de député à Secrétaire général pour l'investissement, avait fait son entrée dans la longue liste noire à l’occasion des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Le candidat investi par la République en Marche est accusé d’avoir promis des places aux proches de Gérard Collomb avant de les donner à ceux de David Kimelfeld. Traîtrise !

Coups bas

Autre victime de la fureur de Gérard Collomb : Fouziya Bouzerda. Elle était pourtant restée fidèle quand il choisissait Yann Cucherat plutôt qu’elle comme candidat principal aux municipales, mais l’ancienne présidente du Sytral avait fait une campagne a minima. Et elle est depuis brouillée avec son ex-mentor. Gérard Collomb la punirait d’ailleurs chaque jour en refusant de démissionner du conseil métropolitain où il ne s’amuse pourtant guère. Car cela permettrait, par ricochet, à Fouziya Bouzerda de prendre sa place, en sa qualité de deuxième colistière sur la liste Lyon-Ouest aux métropolitaines. "Il se délecte de la voir être cantonnée à un mandat de conseillère du 9e arrondissement, où elle ne vient d’ailleurs jamais", révèle un proche des deux intéressés.

Comme souvent lorsque Gérard Collomb laisse parler ses émotions, personne ne ressortirait gagnant d’un tel chaos à venir chez les élus rhodaniens encore proches ou plus éloignés d’Emmanuel Macron. Même si Sarah Peillon s’attelle, depuis quelques mois, à faire revivre la fédération laissée à l’abandon après le passage destructeur de Caroline Collomb, la République en Marche ne trouve plus en Lyon une capitale capable d’être un réservoir de voix et d’idées pour le chef de l’Etat.

Gérard Collomb sera-t-il le fossoyeur du macronisme lyonnais, après en avoir été le père fondateur ?

(article initialement paru dans le magazine LyonMag de janvier, disponible à l'achat en ligne)