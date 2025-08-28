Micro-parti de Gérard Collomb au service de Jean-Michel Aulas ? La Commission nationale des comptes de campagne saisie

Comme le révélait LyonMag, le micro-parti de Gérard Collomb créé en 2018, Prendre un temps d'avance, semblait en passe d'être mis au service de la campagne de Jean-Michel Aulas. Avec les doutes que cela impliquait sur l'avenir des sommes présentes sur les comptes de l'association.

Dans un communiqué de presse de son avocate, Caroline Collomb annonce ce jeudi avoir saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La veuve de l'ancien maire de Lyon veut ainsi demander "le retrait de l'agrément" de Prendre un temps d'avance.

Car selon Caroline Collomb, et après demandes effectuées auprès de la préfecture du Rhône ou de la CNCCFP, les statuts de ce parti, dont il a été annoncé qu’il servirait de support à un candidat aux municipales 2026, "n’ont toujours pas été modifiés de sorte qu’il reste officiellement présidé et domicilié chez son fondateur décédé en 2023".

"Cette procédure est animée par le seul souci du respect de l'Etat de droit à la veille du début de la campagne municipal", explique celle qui occupe la fonction de juge administrative, et qui ne veut donc pas être assimilée à des démarches politiques à l'aube de l'entrée en période de campagne municipale.

Dans cette affaire, il y a toujours beaucoup de zones d'ombre. L'ancien président de la CCI de Lyon et proche de Jean-Michel Aulas Emmanuel Imberton a été annoncé comme étant le nouveau dirigeant de Prendre un temps d'avance. Or, tous les organismes officiels ne sont pas nécessairement au courant de ce changement de taille. Tout comme le déménagement de la structure politique au domicile de Yann Cucherat, plutôt qu'à celui de Caroline Collomb.

Enfin, la question des comptes du micro-parti reste épineuse. Selon nos informations, le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes d'ensemble de l'exercice clos le 31 décembre dernier faisait état de la présence d'environ 65 000 euros, que Gérard Collomb souhaitait voir transmis aux HCL sous forme de don après son décès.

Y-a-t-il eu des dépôts ou des retraits d'argent ces derniers mois ?