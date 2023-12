Lyon : le grand retour de Fouziya Bouzerda ?

Après la mort de Jean-Yves Sécheresse, le groupe de Pierre Oliver au conseil municipal de Lyon sera renforcé par l'arrivée d'Emilie Desrieux, promue.

Le décès de Gérard Collomb va avoir une conséquence inespérée pour Fouziya Bouzerda. L'ancienne présidente du Sytral a été un temps promis à un grand avenir politique lyonnais. Cheffe de file du MoDem rhodanien, l'avocate rêvait d'épauler Gérard Collomb aux municipales, avant que Yann Cucherat ne soit choisi pour être le candidat adoubé.

La campagne a laissé des traces, d'autant qu'en coulisses, certains reconnaissent que les origines de l'intéressée ont pesé au moment de désigner celui ou celle qui aurait le plus de chances de conserver la mairie.

Durant cette élection 2020 chaotique, Fouziya Bouzerda était même devenue une paria aux yeux de nombreux proches du maire en campagne. Gérard Collomb avait alors décidé de l'obliger à se présenter avec lui dans le 9e arrondissement et dans la circonscription Lyon-Ouest, pour éviter de la voir prendre son indépendance dans le 3e et potentiellement avoir un pouvoir de nuisance à l'avenir.

Sauf qu'en la faisant disparaître du paysage politique à l'été 2020 en arrivant derrière les écologistes, et même la liste de David Kimelfeld aux métropolitaines, Gérard Collomb permet finalement aujourd'hui à Fouziya Bouzerda de récupérer tous ses mandats.

Simple conseillère du 9e arrondissement, elle va pouvoir rejoindre à la fois le conseil municipal de Lyon et celui de la Métropole.

Reste à savoir dans quel groupe elle décidera de siéger, car rien ne l'oblige à rejoindre les mêmes que ceux de Gérard Collomb. Et il vaut mieux, car les relations ne sont pas au beau fixe, surtout avec Louis Pelaez, président d'Inventer la Métropole de demain.

A l'Hôtel de Ville, elle pourrait faire la paix avec Yann Cucherat, ou avec le camp Georges Képénékian-David Kimelfeld. Rejoindre l'équipe des "traitres" serait un coup politique important, puisqu'elle passerait en l'espace de quelques jours de portée disparue à nouvelle candidate potentielle pour 2026, pendant féminin d'un ticket que David Kimelfeld cherche à former sans toutefois trouver encore de binome idéal. Mais attention, les tensions entre les deux dauphins éphémères ont été vives et publiquement mises en avant.

Tandis qu'à la Métropole de Lyon, il paraît évident que le groupe La Métropole pour tous l'attend les bras ouverts. Composé de deux fidèles soutiens, Pierre Chambon et Izzet Doganel, il lui octroierait des moyens non négligeables, et même une place au Sytral qu'elle a dirigé pendant trois ans. Là encore, elle prendrait du galon en devenant la seule opposante à y siéger.

Malgré son départ à Grenoble où elle dirige une école de management, Fouziya Bouzerda n'a jamais cessé de faire fonctionner ses réseaux lyonnais. Suffisant pour revenir sur le devant de la scène trois ans après et prendre sa revanche ?