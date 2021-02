"Quand les maires EELV font rimer démocratie avec hégémonie" : Fouziya Bouzerda co-signe une tribune dénonçant les agissements des Verts

Intitulée "Quand les maires EELV font rimer démocratie avec hégémonie", elle dénonce l'absence de concertation avec l'opposition ou la population sur de nombreux sujets clivants.

C'est Fouziya Bouzerda, ancienne présidente du Sytral devenue simple conseillère du 9e arrondissement de Lyon, qui a rejoint le mouvement, pour porter la voix du métro E. "Une nouvelle ligne de métro plébiscitée par la population lyonnaise après concertation et prête à être réalisée vient d’être abandonnée tandis qu’un projet de liaison par câble va être imposé sans même avoir fait l’objet d’un débat et d’une consultation", écrit ainsi la présidente du MoDem du Rhône. On notera que la décision ne revient évidemment pas au maire Grégory Doucet, mais au président de la Métropole Bruno Bernard.

"C’est pourquoi après plusieurs mois d’exercice du pouvoir marqués par les dénis de démocratie, les grandes déclarations, les grandes leçons…, nous appelons les maires et majorités EELV de nos villes à montrer qu’ils sont capables d’ouverture, de consensus, de dépassement. Nous les appelons à ne pas abîmer durablement nos démocraties locales et la confiance de nos concitoyens en cédant au confort de l’entre soi idéologique et de la supériorité numérique. Nous les appelons à ne pas faire le choix d’un débat démocratique et citoyen confiné, en vase clos", écrivent les élus d'opposition.