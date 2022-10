Lyon : le Sytral met définitivement fin au métro E et s'active sur le tramway-express

Ce lundi, les élus du Sytral ont acté l'abandon du projet de métro E entre Lyon et Tassin-la-Demi-Lune. Et ont dans le même temps avancé sur leur solution alternative déjà annoncée : un tramway-express, idéalement semi-enterré.

"Les premiers résultats permettent d'envisager un tracé reliant Jean-Macé au secteur Alaï/Libération avec les caractéristiques suivantes : A l’est, la ligne partirait de Jean-Macé pour rejoindre Perrache en empruntant les infrastructures de T1 et T2 puis rejoindrait le cours Suchet avant de traverser la Saône via la création d’un nouvel ouvrage d’art ; Sous le plateau du 5e, entre la Saône et Ménival, deux stations souterraines sont envisagées afin de desservir Saint Irénée ou Charcot/Saint-Luc puis le Point du Jour ; A l’ouest, la ligne poursuivrait son trajet en surface à partir de Ménival et effectuerait son terminus dans le secteur Alaï/Libération", explique le syndicat mixte.

La solution semi-enterrée permettrait de connecter le Point du Jour (Lyon 5e) à Perrache (Lyon 2e) en moins de 10 minutes, et à Jean Macé (Lyon 7e) en moins de 25 minutes.

Les études se poursuivent et la Commission nationale du Débat public sera saisie. La concertation doit débuter à l'automne 2023.

Le Sytral estime que 750 millions d'euros seront nécessaires pour ce vaste chantier dont les travaux sont programmés entre 2026 et 2031, pour une mise en service du tramway-express en 2031.