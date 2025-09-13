Lyon 8e : un homme à trottinette grièvement blessé après une collision avec le tramway

Un homme d’une cinquantaine d’années, circulant sur une trottinette, a été percuté par le tramway T4. Les faits se sont produits aux alentours de 15h, à hauteur du 138 boulevard des États-Unis.
Le quinquagénaire, grièvement blessé, a été pris en charge par le SAMU et transporté en urgence absolue à l’hôpital, précise le progrès.
La circulation du tramway T4 a dû être interrompue entre les stations "lycée Lumière" et "gare de Vénissieux". Le trafic a repris progressivement à partir de 16 heures.
Et allez, il ne pouvait pas avoir un samedi sans un accident de ce style...Signaler Répondre
La trotinette tue partout.Signaler Répondre
Souhaitons pour lui que son nom ne vienne pas s ajouter à la déjà trop ,longue liste des victimes de la démagogie incontrôléeSignaler Répondre
De ces essais de politique pastèque.
Encore un qui c'est pris pour le centre de l'univers a croire que la route et a lui et surement sans casque ni rien comme d'habitudeSignaler Répondre
STOP TRAM !Signaler Répondre
Après les conducteurs de bus, voici les conducteurs de tram dangereux
Stop tram et tous à vélo !
Ps: J’anticipe le tweet de Bagnon
Ils vont vouloir quoi les écolos,qu'on supprime les tramways?J'ai vu hier un homme à vélo griller un feu rouge avec un gosse dans un caarton à l'arrière.Alors,en priorité,supprimons les écolos,ce sont eux qui sont dangereux!Signaler Répondre
Mais c 'est vrai que ces trotinettes qui zig zag au milieu de piétons , c 'est une plaie !Signaler Répondre
il faudrait que la police municipale à cheval intervienne .
Encore un qui a traversé devant le tram et qui a pensé qu'il avait la priorité ... Il y a la voie n° je ne sais quoi qui remonte tout le bld des états Unis, mais les 3/4 du temps elle est vide. On nous l'avait pourtant vendue comme le remède à l'insécurité pour les vélos et trottinettes....Signaler Répondre
Il faut interdire les tramways et élargir les pistes cyclables.Signaler Répondre
Une des grandes insuffisances de nos élus : laisser les trottinettes fonctionner sans aucune contrainte, ni réglementation.Signaler Répondre
A Paris, ils ont vite compris et rectifié le tir.
Dommage pour eux, ça leur coûtera leur réélection.
rien d'étonnant, malheureusement comme les livreurs à vélo, ils s'imaginent seul sur les routes.Signaler Répondre