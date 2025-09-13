Faits Divers

Lyon 8e : un homme à trottinette grièvement blessé après une collision avec le tramway - LyonMag

Un grave accident s’est produit ce samedi après-midi dans le 8e arrondissement de Lyon.

Un homme d’une cinquantaine d’années, circulant sur une trottinette, a été percuté par le tramway T4. Les faits se sont produits aux alentours de 15h, à hauteur du 138 boulevard des États-Unis.

Le quinquagénaire, grièvement blessé, a été pris en charge par le SAMU et transporté en urgence absolue à l’hôpital, précise le progrès. 

La circulation du tramway T4 a dû être interrompue entre les stations "lycée Lumière" et "gare de Vénissieux". Le trafic a repris progressivement à partir de 16 heures.

accidents

trotttinette

tramway

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ℜo∁k & ℜoll le 13/09/2025 à 18:10

Et allez, il ne pouvait pas avoir un samedi sans un accident de ce style...

avatar
Aurélien Taschié le 13/09/2025 à 18:07

La trotinette tue partout.

avatar
Encore un le 13/09/2025 à 18:04

Souhaitons pour lui que son nom ne vienne pas s ajouter à la déjà trop ,longue liste des victimes de la démagogie incontrôlée
De ces essais de politique pastèque.

avatar
johnny le 13/09/2025 à 17:48

Encore un qui c'est pris pour le centre de l'univers a croire que la route et a lui et surement sans casque ni rien comme d'habitude

avatar
Joubs le 13/09/2025 à 17:43

STOP TRAM !
Après les conducteurs de bus, voici les conducteurs de tram dangereux
Stop tram et tous à vélo !
Ps: J’anticipe le tweet de Bagnon

avatar
Flo48 le 13/09/2025 à 17:42

Ils vont vouloir quoi les écolos,qu'on supprime les tramways?J'ai vu hier un homme à vélo griller un feu rouge avec un gosse dans un caarton à l'arrière.Alors,en priorité,supprimons les écolos,ce sont eux qui sont dangereux!

avatar
Non , les pastéques seront réélues , regarde les derniéres législatives ! le 13/09/2025 à 17:42
Grup a écrit le 13/09/2025 à 17h16

Une des grandes insuffisances de nos élus : laisser les trottinettes fonctionner sans aucune contrainte, ni réglementation.

A Paris, ils ont vite compris et rectifié le tir.

Dommage pour eux, ça leur coûtera leur réélection.

Mais c 'est vrai que ces trotinettes qui zig zag au milieu de piétons , c 'est une plaie !
il faudrait que la police municipale à cheval intervienne .

avatar
Le karma... le 13/09/2025 à 17:38

Encore un qui a traversé devant le tram et qui a pensé qu'il avait la priorité ... Il y a la voie n° je ne sais quoi qui remonte tout le bld des états Unis, mais les 3/4 du temps elle est vide. On nous l'avait pourtant vendue comme le remède à l'insécurité pour les vélos et trottinettes....

avatar
Electeur EELV,., le 13/09/2025 à 17:29

Il faut interdire les tramways et élargir les pistes cyclables.

avatar
Grup le 13/09/2025 à 17:16

Une des grandes insuffisances de nos élus : laisser les trottinettes fonctionner sans aucune contrainte, ni réglementation.

A Paris, ils ont vite compris et rectifié le tir.

Dommage pour eux, ça leur coûtera leur réélection.

avatar
hollywood le 13/09/2025 à 17:13

rien d'étonnant, malheureusement comme les livreurs à vélo, ils s'imaginent seul sur les routes.

