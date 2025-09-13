Lyon 8e : un homme à trottinette grièvement blessé après une collision avec le tramway

Un homme d’une cinquantaine d’années, circulant sur une trottinette, a été percuté par le tramway T4. Les faits se sont produits aux alentours de 15h, à hauteur du 138 boulevard des États-Unis.

Le quinquagénaire, grièvement blessé, a été pris en charge par le SAMU et transporté en urgence absolue à l’hôpital, précise le progrès.

La circulation du tramway T4 a dû être interrompue entre les stations "lycée Lumière" et "gare de Vénissieux". Le trafic a repris progressivement à partir de 16 heures.