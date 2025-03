Lyon en zone 30 : moins d’accidents, mais la vitesse est-elle vraiment la clé ?

La Ville de Lyon, parmi les premières à adopter la limitation à 30 km/h en mars 2022, se félicite aujourd’hui des résultats. Selon les chiffres communiqués, le nombre d’accidents sur la période 2019-2023 a chuté de 36 % à Lyon et de 34 % dans les 24 communes ayant adopté la Ville 30. En revanche, les accidents mortels connaissent une hausse dans la Métropole de Lyon, assurent la préfecture du Rhône Si la ville de Lyon a connu déjà 3 accidents mortels en ce début d’année 2025, impliquant notamment des trottinettes.

Ce lundi 31 mars, à l'occasion des 3 ans de "Ville 30". Si depuis le début d'année la ville de Lyon a connu déjà trois accidents mortel, impliquant notemment des trotinettes, Grégory Doucet reconnait "chaque mort est un de trop, nous n’en voulons plus. Il précise : "avoir divisé par deux le nombre d’accidents et d’accidents graves, c’est déjà pour nous une excellente nouvelle".

Les écologistes mettent en avant une baisse de 54 % du risque d’accident grave, en particulier pour les piétons. Mais la question se pose : cette amélioration est-elle uniquement liée à la réduction de la vitesse ?

Moins de voitures, plus d’aménagements

"C’est aussi parce qu’il y a moins de voitures qu’il y a moins d’accidents", avance Bruno Bernard, président de la Métropole. Selon lui, la baisse de 12 % du trafic automobile et la hausse de 60 % de l’usage du vélo ont contribué à pacifier la circulation. Les chiffres le confirment : la diminution des accidents est visible aussi bien dans les communes à 30 km/h que dans celles restées à 50 km/h, même si elle est plus marquée dans les premières.

Autre facteur déterminant : les aménagements urbains. "Séparer les flux permet d’améliorer la sécurité routière", insiste Grégory Doucet. La piétonisation, la création d’espaces plus larges pour les piétons et les cyclistes, ainsi que la réorganisation de certaines voies jouent un rôle clé selon ce dernier. La Métropole cite plusieurs exemples : avenue Tony Garnier, le nombre d’accidents est passé de 20 en 2019 à 3 en 2024. Sur la route de Genas, en pleine transformation pour l’arrivée du bus à haut niveau de service, un seul accident a été recensé cette année contre six en 2022.

Des travaux omniprésents… et dissuasifs

Si les Lyonnais s’agacent de l’omniprésence des chantiers, ceux-ci semblent aussi jouer un rôle dans la réduction des accidents. "Les travaux, très pénibles, sont une cause de sécurisation, Pendant les travaux, il y a beaucoup moins d’accident", souligne Bruno Bernard. Si certain juge ces aménagements temporaires comme accidentogène, la reconfiguration des voies impose une conduite plus prudente. La fermeture de certaine route empêche également complètement la circulation... Une tendance qui semble se prolonger une fois les aménagements finalisés.

Cependant, les élus admettent qu’il reste des efforts à faire. Mohamed Chihi, adjoint à la Sûreté et à la Sécurité, évoque la nécessité d’un renforcement des contrôles. En un an, la police municipale a réalisé 1 800 contrôles de vitesse et 200 rétentions de permis. Mais sans radars automatiques sur les axes à 30 km/h – une demande restée sans réponse du ministère de l’Intérieur –, difficile d’aller plus loin sur le volet répressif. Une demande réitérée par le président de la Métropole de Lyon. Grégory Doucet n'a également pas caché son souhait d'avoir des radars automatiques en zone 30.

Une baisse, mais des interrogations

La zone 30 a-t-elle suffi à faire chuter l’accidentologie ? Les chiffres montrent une corrélation, mais ils ne disent pas tout. L’évolution des mobilités, la piétonisation et les travaux semblent aussi avoir leur part de responsabilité. "Sans aménagement, il faudra demander à ceux qui les refusent comment ils comptent faire baisser le nombre d’accidents", tranche Grégory Doucet en faisant allusion à ses opposants.