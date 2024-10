Lyon : l’étudiante victime d’un accident de trottinette dans la montée de Choulans en état de mort cérébrale 

L’accident survenu ce mardi matin à 3h45, au croisement de la montée de Choulans et de la rue des Macchabées (Lyon 5e), a pris une tournure dramatique. L’étudiante coréenne, âgée de 21 ans et venue à Lyon dans le cadre d’un échange Erasmus, précise Le Progrès, se trouve en état de mort cérébrale. Domiciliée à proximité du lieu de l’accident, la victime circulait sur une trottinette électrique lorsqu'elle a percuté l'arrière d'un camion-citerne.

Le chauffeur du poids lourd qui roulait, d’après les témoins, à une vitesse modérée et respectait le feu vert, a été testé négatif aux dépistages d’alcool et de stupéfiants. Très choqué, il n’est pas mis en cause à ce stade de l’enquête. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes précises de la collision, avec notamment l’expertise de la trottinette et du camion, placés sous scellés.