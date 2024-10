Utilisation du téléphone, écouteurs, absence de phares… Des dizaines d’usagers de modes doux contrôlés à Lyon

Ce mercredi en fin d’après-midi, aux alentours de 17h30, une opération de sensibilisation a réuni policiers et intervenants en sécurité routière au carrefour du Pont Lafayette et du Quai Augagneur, à Lyon. À l’approche de la nuit, les forces de l’ordre ont rappelé les règles de sécurité en insistant sur la visibilité, essentielle pour éviter les accidents. Une distribution de gilets jaunes était d’ailleurs organisée en parallèle, bien que cet élément ne soit pas obligatoire en agglomération, mais vivement conseillé à la nuit tombée.

“Avec le changement d’heure et la baisse de la luminosité, on observe beaucoup plus d’accidents, qui impliquent notamment les cyclistes ou les utilisateurs de mode doux type trottinettes,” a expliqué Juliette Bossart-Trignat, préfète déléguée à la défense et à la sécurité. "L’objectif aujourd’hui est de les sensibiliser aux dangers auxquels ils s’exposent."

Durant une heure, des dizaines d’utilisateurs en infraction ont été arrêtés et informés par la DIPN (Direction Interdépartementale de la Police Nationale), mobilisée pour cette action de prévention. Les infractions constatées les plus fréquentes : utilisation du téléphone, écouteurs portés en roulant, plusieurs personnes sur un même engin, ou encore l'absence de phares ou d’équipements rétroréfléchissants.

Pas de sanction cette fois-ci, l'objectif étant principalement de sensibiliser.

Si les chiffres d’accidents sont en baisse par rapport à l'année précédente, le bilan reste préoccupant. Depuis le début de l'année, 42 personnes ont perdu la vie dans le département, dont 5 cyclistes, 1 cyclomoteur, 1 EDPM (engin de déplacement personnel motorisé) type trottinette. La préfète a rappelé l'importance de la prudence pour tous les usagers : "Les chiffres sont plutôt bons, avec moins de morts et d’accidents que l’an dernier dans l'agglomération et la ville de Lyon. Mais il y a toujours trop de décès ; chaque victime est une de trop."

Face à l'augmentation du nombre d'usagers des modes doux, la Préfecture du Rhône réitère son appel à la vigilance, encourageant les automobilistes et les utilisateurs de mode doux à partager la route de manière responsable. "La cohabitation avec les automobilistes doit être bien prise en compte, et c'est aussi à eux de faire particulièrement attention," a conclu Juliette Bossart-Trignat.