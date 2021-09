Baisse de prix en vue pour les vélos à assistance électrique MyVelo'v

Lancé en 2018 par la Métropole de Lyon en association avec l'entreprise JCDecaux et son partenaire Cyclable, le service de location MyVelo'v proposait déjà un abonnement mensuel à 60€ par mois (50€ avec la formule annuelle). Pour cette rentrée 2021, la Métropole de Lyon a décidé de proposer un tarif plus accessible à tous. Depuis ce mercredi, il est possible de louer un vélo à assistance électrique pour une période de 3 mois minimum au prix de 35€ par mois (renouvelable). En changeant de tarif, le but est d'attirer plus Lyonnais à utiliser ce service.

"Nous avons souhaité proposer ce service à un prix attractif et abordable car notre volonté est de permettre à l'ensemble des grands Lyonnais de pouvoir tester les vélos à assistance électrique (…) Avec ce nouveau tarif, nous proposons à tout un chacun de découvrir un moyen de déplacement confortable, performant, bon pour l'environnement et la santé" explique Fabien Bagnon, vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives.

Une fois loué, le vélo est strictement personnel et entièrement équipé (porte-bagage, antivol). Des accessoires sont proposés en option comme des sacoches, des sièges enfant ou des paniers.