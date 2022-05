Lyon : les Vélo’v électriques de retour, bientôt des Vélo'v cargo déployés ?

Pourtant, 2022 a débuté avec un couac car les e-Vélo’v avaient été retirés de la circulation suite à un dysfonctionnement des batteries de ces deux-roues à assistance électrique. JCDecaux a eu besoin de six mois pour organiser ce rappel, trouver la faille, la réparer puis tester à nouveau les batteries. Et enfin, redéployer le service entre Rhône et Saône. Depuis plusieurs semaines, e-Vélo’v est de nouveau disponible pour les abonnés.

Et ce ne devrait pas être la seule nouveauté de l’année.

La mèche a été vendue par Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie et des Mobilités actives. Sur son compte LinkedIn - car oui, l’élu écologiste ne se prend pas la tête avec les internautes que sur Twitter -, il a répondu "très bientôt #teasing" à une personne qui lui demandait "A quand les Vélo’V cargo?".

Compte-tenu de la place que prend un vélo-cargo, en longueur et en largeur, par rapport à un Vélo’v classique, les stations seront-elles parfaitement adaptées à ces futurs nouveaux locataires ? JCDecaux sait que pour conserver son attractif marché Vélo'v/publicités, il doit marcher sur des oeufs avec les écologistes et satisfaire leurs moindres désirs.

Enfin une solution vertueuse pour vos déménagements en ville ?