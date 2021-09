Lyon : les agents de la mairie du 1er arrondissement devront désormais se déplacer en vélo électrique

Et la maire Yasmine Bouagga accueillait son ancienne tête de liste, Sylvain Godinot, devenu adjoint de Grégory Doucet chargé de la Transition Ecologique. Il n’était pas venu les mains vides puisque la Ville de Lyon a offert un vélo à assistance électrique ainsi qu’un vélo cargo électrique à la mairie d’arrondissement. Et ce sont les agents municipaux qui vont pouvoir les utiliser, ils ont comme consigne de pédaler quand leurs missions et trajets le permettent.

Le 1er arrondissement fait office de territoire pilote. Si les agents municipaux sont conquis et empruntent souvent les vélos, les autres territoires lyonnais auront droit aux mêmes cadeaux.

Mais c’est encore loin d’être gagné, de l’aveu même de la mairie du 1er qui évoque une "appréhension" chez ses agents quant à l’idée de ne plus prendre de voitures ou camionnettes pour se déplacer, notamment sur les Pentes de la Croix-Rousse.