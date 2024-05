Avec 3200 emprunts en 14 mois, la Métropole de Lyon évoque le "franc succès" du Cargo Vélo'v

La collectivité annonce ce jeudi les résultats de la mise à disposition des habitants de l'agglomération de 20 Cargo Vélo'v en partenariat avec JCDecaux et Cargoroo et qui permettent de transporter jusqu'à 140 kilos de charge ou 2 enfants.

En 14 mois de service, ils ont fait l'objet de 3200 emprunts. Soit une moyenne de 7,5 utilisations quotidiennes.

Des chiffres à des années-lumière de ceux des Vélo'V classiques, qui revendiquent plus de 10,5 millions de locations annuelles, mais qui proposent un maillage bien plus important.

Si elle est fière du bilan, la Métropole de Lyon n'annonce pas encore la pérennisation du Cargo Vélo'v au-delà du 31 mai. Mais les signaux semblent au vert.

"Lors de l’expérimentation 22 958 kms ont été parcourus par les utilisateurs, un chiffre qui montre un réel intérêt envers ce nouveau service", se félicite la collectivité.

De son côté, le président Bruno Bernard espère également faire du vélo cargo un acteur toujours plus présent sur les routes de l'agglomération : "Cette expérimentation, inédite en France, nous l’avons voulu pour comprendre les besoins et les usages de vélos cargo sur la métropole de Lyon. Le nombre d’utilisation illustre très bien le fait que lorsque nous proposons un service de mobilité et de transport nouveau, les gens s’en saisissent, les adaptent à leurs besoins respectifs et les gardent en bon état. Le vélo doit être considéré comme un transport accessible à toutes et tous, en famille comme pour les professionnels. Cette expérimentation nous encourage à aller plus en avant pour développer le vélo cargo sur le territoire métropolitain".