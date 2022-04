Lyon : un hub installé à la Confluence pour basculer le dernier kilomètre sur une livraison mode doux

Mais les élus lyonnais entendent multiplier les initiatives pour favoriser le report sur un mode doux pour le dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'en arrivant à Lyon, le véhicule motorisé déchargerait ses denrées pour qu'un cycliste ou un véhicule électrique prenne le relais et termine la course.

En ce mois d'avril, LPA et Lyon Confluence ont décidé d'expérimenter sur un an un hub de proximité dans le parking LPA Marché Gare à la Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon.

Deux entreprises, Swoopin et Rexel, ont été sélectionnées pour gérer le dispositif qui bénéficie de 88 places de stationnement au niveau -1 du parking mises à disposition par LPA.

"La société Swoopin effectue le déchargement des e-vans en surface et assure ensuite les livraisons en centre-ville grâce à sa flotte de 40 vélos-cargos électriques, un mode de transport peu encombrant et sans émission carbone. Le flux de vélos-cargos à l’intérieur du parc de stationnement est maitrisé et indiqué via une signalétique adaptée. Le fonctionnement du flux piéton n’est pas impacté par l’expérimentation", indique LPA dans un communiqué de presse.

Rexel de son côté utilise des véhicules à faibles émissions pour livrer et mettra également à disposition des artisans et des entreprises de la Confluence des cellules de consigne.

L'expérimentation programmée jusqu'à fin mai 2023 se fait dans le cadre de LEAD (Low Emission Adaptative Last-Mile Logistics through Digital Twins), un projet européen qui mobilise 6 métropoles, dont celle de Lyon.

Les données récoltées par l'IRT System X permettront à la Métropole de Lyon de "mesurer les impacts des expérimentations sur le trafic urbain, l'environnement et l'organisation de la logistique" et "tester la réplicabilité des solutions et simuler des scénarios d'organisation". Tout sera également partagé avec les cinq autres métropoles européennes de LEAD.