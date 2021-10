Lyon : en 2022, des marchandises seront livrées par bateau puis en vélo

Suite à leur appel à projets associant Ville et Métropole de Lyon pour de la logistique urbaine fluviale, c’est ULS qui a été retenu. La société aura la lourde tâche, dès début 2022, de proposer un service de livraison combinant transport sur le Rhône et en vélo.

Ainsi, des marchandises arrivées au port Edouard-Herriot seront envoyées par bateaux jusqu’au pont Morand entre les 1er et 6e arrondissements, puis seront prises en charge par des vélos à assistance électrique (VAE) avec remorques qui réaliseront le "dernier kilomètre" jusqu’aux particuliers, commerces alimentaires et restaurants.

Avec une ZFE de plus en plus restrictive et de probables piétonisations du centre-ville, c’est une étape importante à réaliser en amont.

ULS s’est engagé à mobiliser un bateau pouvant transporter jusqu’à 40 tonnes de marchandises. Ce qui représente l’équivalent de 50 camionnettes. Ce transport fluvial effectuera une rotation 6 jours sur 7 et sera relayé par une dizaine de VAE.

L’objectif est de transporter 8000 tonnes de marchandises par an. Avant de monter en gamme avec de nouveaux bateaux plus imposants, dépassant les 120 tonnes de marchandises, soit l’équivalent de 150 camionnettes de livraison, et d’augmenter les rotations quotidiennes.

CNR et VNF, ainsi que les deux collectivités écologistes visent ainsi les 50 000 tonnes transportées sur le Rhône d’ici 10 ans.

D’autant que d’autres candidats devraient être désignés d’ici la fin de l’année pour les deux derniers emplacements retenus : à savoir les ponts Lafayette et Wilson.