DHL ouvre un nouveau site à Lyon : vers un transport express plus vert et plus performant

DHL Express célèbre cette année ses 55 ans en marquant un tournant stratégique en France, et notamment à Lyon. Leader du transport express international avec 43 % de parts de marché dans l’Hexagone, l’entreprise investit 121 millions d’euros dans un site de pointe à Lyon-Saint Exupéry, son second plus gros investissement en France après Paris-Charles de Gaulle.

Ce nouveau site, qui ouvrira ses portes en juillet prochain, s’étend sur 50 000 m², soit l’équivalent de sept terrains de rugby, et permettra un accès direct aux pistes pour gérer les flux de colis internationaux et nationaux durant les 15 prochaines années.

La plateforme lyonnaise sera une infrastructure clé pour DHL, un "réseau unique" comme l’a annoncé Philippe Prétat, Directeur de DHL Express France, reliant par voie routière l’Europe du Sud, du Nord et Centrale. Avec quatre vols quotidiens réguliers, le lieu de l’investissement n’est pas anodin. Lyon s’inscrit dans une stratégie pour l’entreprise, la région Auvergne-Rhône-Alpes représentant en effet 22 % des volumes de DHL en France.

Cette nouvelle installation traitera jusqu’à 17 500 colis par heure, soit cinq fois plus qu’actuellement. Dotée d’équipements de pointe et grâce à un site "hybride", DHL Express permettra de réduire les délais de traitement, offrant des livraisons plus rapides et un meilleur confort de travail aux 400 collaborateurs, dont 40 nouveaux recrutements.

"La France est très vite devenue un pays clé de notre maillage international pour l'express. Ces dernières années, nous avons massivement investi pour y consolider nos infrastructures. Dans cette optique, la région Auvergne-Rhône-Alpes est essentielle pour notre entreprise. Nous sommes présents dans la région depuis plus de 40 ans et installés à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry depuis 1985. Ce nouveau projet témoigne de l'engagement du Groupe à renforcer le réseau français, un carrefour stratégique pour les échanges européens et mondiaux. Notre nouvelle plateforme bénéficie d'une situation géographique clé en la matière", a indiqué Philippe Prétat.

Si la volonté d’acquérir un service rapide et de qualité est une priorité, l’entreprise est également engagée dans la réduction de son empreinte carbone. DHL Express construit ce site dans le cadre de son objectif "Zéro émission" d’ici 2050. La plateforme disposera de 70 bornes de recharge pour véhicules électriques, d’un éclairage LED basse consommation et de systèmes de récupération d’eau de pluie.

En France, 67% de la flotte de DHL est déjà électrique, et l’entreprise vise 100 % d’ici 2030. Les 12 millions de livraisons "vertes" attendues en 2024 témoignent de cette ambition durable, soutenue par des innovations comme les livraisons à vélo et des partenariats locaux. Une "gestion intelligente de l’énergie", a indiqué Pascal Lamoureux, directeur régional du projet.