"Jésus représenté comme un monstre moche" : le Rassemblement National demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’arrêter de financer des productions "Folimage"

Intitulé "Pourquoi les bébés sont-ils si moches ? Tu mourras moins bête", le nouveau documentaire diffusé par la chaîne de télévision Arte n’a pas laissé indifférent. Le groupe du Rassemblement National a montré son mécontentement ce mardi 8 juillet à travers un communiqué.

Dans ce documentaire, "Jésus est représenté comme un monstre moche qui se roule dans ses excréments et fait l’idiot", explique le groupe Rassemblement National. Mais ce n’est pas ce qui dérange le plus. En effet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a cofinancé cette production à hauteur de 50 000 euros via son fonds régional "Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma" et la société de production "Folimage", basée dans la Drôme.

Un financement qui ne plaît pas au Rassemblement National. "Rappelons que les artistes et réalisateurs sont libres de créer comme ils l'entendent dans notre pays, mais sans l'argent public de la Région et sans son fond cinématographique", ajoute le communiqué, avant de déclarer : "Le rôle de ce fond est de promouvoir la région Auvergne-Rhône-Alpes via le cinéma et non de déconstruire notre identité, d’insulter nos racines et traditions ou d'entrer dans des délires wokistes".

Le groupe du Rassemblement National n’a pas hésité aussi à rappeler le contexte économique tendu alors que les finances publiques sont sous tension et demande donc au président, Fabrice Pannekoucke, et à son conseiller spécial, Laurent Wauquiez, de ne plus cofinancer les productions de Folimage, mais aussi de recadrer les objectifs d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma afin d’éviter "ce genre de dérapages et de gaspillages".