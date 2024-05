Lyon : un festival dédié à la boule lyonnaise ce dimanche

La boule lyonnaise est mise à l’honneur ce dimanche à l’occasion d’un festival. Le rendez-vous est donné dans le 1er arrondissement de Lyon au boulodrome Clos Galsem qui a accueilli les plus grands joueurs du monde selon Nicolas Damon, président de l’Office des sports de Lyon Ier.

À partir de 13h, petits et grands pourront s’initier à cette discipline née dans la capitale des Gaules.

Pour pimenter l’événement et faire ressortir les compétiteurs, un concours est prévu. Par équipes de trois à quatre, amateurs et confirmés tenteront de remporter le trophée du festival.

"Le concours est un prétexte. Le but est de donner à nouveau envie aux Lyonnais de jouer à la boule lyonnaise" explique Nicolas Damon.

Une communauté éparse en quête de réunion

"Il y a beaucoup de communautés de boulistes à Lyon qui ne se connaissent pas" affirme Nicolas Damon. Avec ce festival, le président espère réunir tous ces clubs afin qu’ils puissent, ensemble, faire rayonner ce sport.

Par ailleurs, tout comme la pétanque, la boule lyonnaise attire de plus en plus de jeunes qui redynamisent le loisir. "On doit relier les deux générations pour l’avenir. Nos anciens qui le souhaitent pour attirer et les jeunes pour faire valoir ce sport" complète Nicolas Damon.

Le président a beaucoup d’espoir derrière ce festival. "Mon vœu le plus cher est que chaque arrondissement organise son propre festival. Ainsi nous pourrions organiser un concours sur la place Bellecour" avoue-t-il.

Après l’annulation du 110ème tournoi de bouliste de la Pentecôte, Lyon renoue avec son héritage sportif grâce à l’Office des sports du 1er arrondissement de Lyon.