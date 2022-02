Lyon : une "grainothèque" s’installe dans le 1er arrondissement

La "grainothèque" fera bientôt son apparition dans le 1er arrondissement de Lyon.

Né d’une collaboration entre la Mairie du 1er, les associations locales et les habitants, ce projet de grainothèque de quartier a pour objectif de "favoriser le développement de la biodiversité locale".

L’association des espèces Parmi’Lyon a mis cette initiative en place pour "récolter, échanger et disséminer des semences de plantes locales adaptées aux espaces urbains et conçues sur mesure pour la biodiversité des quartiers".

La grainothèque accueillera le grand public les jeudis de 17h à 19H à la MEC (Maison Ahmadou Kourouma), située 36 cours Général Giraud dans le 1er arrondissement de Lyon.

Cette grainothèque, dont l’inauguration aura lieu le 24 février prochain de 18h à 20h à la Maison de l’Economie Circulaire (MEC) au cœur du Jardin des Chartreux, est ouverte à toute personne qui souhaite obtenir des plantes gratuitement, sous forme de don ou de troc.

Dans un premier temps, son inauguration sera constituée d’une prise de parole des représentants de l’association, ainsi que de Laurence Hugues, adjointe à la Mairie du 1er arrondissement, déléguée à la transition écologique, à la démocratie, à la nature en ville et à la protection et que Nicolas Husson, adjoint au maire de Lyon, délégué à la biodiversité, la nature en ville et la protection animale.

S’en suivront des ateliers de "troc de graines", de "découverte de la biodiversité du 1er (collections d’insectes de l’arrondissement)", de vente d’arbustes et d’échanges avec les participants.