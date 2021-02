Lyon : pour la St-Valentin, il drague une femme et lui vole son sac 

Et ce, notamment du côté du 1er arrondissement de Lyon où la police a dû intervenir non loin de la rue René Leynaud. Vers 19h30, et malgré le couvre-feu toujours en vigueur, un adolescent âgé de 16 ans est allé engager la discussion avec une personne assise sur un banc du jardin de l’Esplanade.

L’individu en a profité pour s’emparer du sac à main de la victime, avant de prendre la fuite à pied. Accompagnée de deux passants, la femme victime du vol a poursuivi le malfaiteur, jusqu’à le rattraper.

Alertés, les policiers de la BAC ont interpellé l’adolescent puis ont retrouvé le sac à main. Ce dernier avait été abandonné derrière une jardinière. Placé en garde à vue, le suspect a nié les faits. Il sera présenté au parquet ce mardi.