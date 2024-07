Près de Lyon : un voleur à l'arraché arrêté grâce à la vidéosurveillance

Mardi 2 juillet 2024, aux alentours de midi, rue Martin Basse à Caluire-et-Cuire, une femme de 74 ans a été victime d'un vol à l'arraché. Un individu lui a dérobé son collier avant de prendre la fuite. La victime a rapidement déposé plainte au commissariat local, fournissant un signalement précis de son agresseur.

Les policiers ont utilisé les caméras de vidéosurveillance de la ville pour identifier le suspect. Plus tard dans la journée, vers 18 h 00, une patrouille de police, munie de la description du suspect et de son véhicule, a repéré ce dernier stationné avenue de Poumeyrol.

Peu de temps après, ils ont vu un homme correspondant exactement au signalement fourni par la victime monter dans le véhicule.

Cet homme, âgé de 24 ans et défavorablement connu des services de police, a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. La perquisition de son véhicule a permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs bijoux en or dissimulés dans un tissu, ainsi que 4450 euros en espèces.

L'enquête a rapidement révélé que le suspect était impliqué dans, au moins deux autres vols à l'arraché commis en juin 2024. Lors de son audition, il a reconnu les faits.

Entendu sur d'autres procédures similaires, il a avoué sa participation à plusieurs d'entre elles, portant le total à cinq faits antérieurs.

Les services de police ont contacté les victimes afin qu'elles puissent récupérer leurs biens. Le suspect a quant à lui été présenté au parquet de Lyon le 4 juillet 2024 en vue d'une comparution immédiate.