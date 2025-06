Près de Lyon : la circulation perturbée sur l’A46 nord et l’A7 après des accidents impliquant des poids lourds

L’A46 nord est encore fermée ce jeudi matin dans les deux sens de circulation entre Anse et Genay. Un poids lourd s’est en effet couché aux alentours de 3 heures du matin au niveau d’Ambérieux, en direction de Paris. Le chauffeur a été pris en charge par les secours en urgence relative. L’évacuation du camion pourrait encore prendre plusieurs heures avec au bout une déviation mise en place pour les automobilistes.

A noter également un autre accident quelques heures plus tard vers 6 heures mais cette fois-ci sur l’autoroute A7 en direction de Marseille au niveau de La Roche-de-Glun dans la Drôme. Un poids lourd, qui transportait des colis, s’est lui aussi couché sur les voies. Le conducteur a été légèrement blessé. L’A7 n’est plus accessible aux automobilistes entre Lyon et Valence. Une déviation a là aussi été mise en place avec au bout d’importants ralentissements.