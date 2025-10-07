Régulation dynamique des vitesses sur l'A7 : c'est quoi ce changement qui débute mercredi au sud de Lyon ?

À partir de ce mercredi 8 octobre, dès 7 heures, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est) met en service une régulation dynamique des vitesses sur l’autoroute A7, "dans le cadre de la démarche d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Étienne", annonce la préfecture du Rhône.
Ce dispositif, "destiné à améliorer la fluidité du trafic au sud de l’agglomération lyonnaise", concernera les trois voies de circulation en sens sud-nord,"entre l’échangeur de Ternay et l’échangeur avec le boulevard urbain sud (ex D 301), au niveau de Feyzin."
Selon les services de l'État, "des panneaux de polices variables indiqueront, dynamiquement et en temps réel, les vitesses réglementaires à respecter". La vitesse pourra varier "entre 50 km/h et 110 km/h suivant les tronçons et en fonction du trafic."
La préfecture précise que "cette modulation des vitesses va permettre, en cas de fort trafic, d’améliorer les conditions de circulation en retardant l’apparition des congestions et de renforcer la sécurité des usagers". Elle doit aussi "protéger les véhicules en queue de bouchon en réduisant la vitesse des véhicules en approche" et "participer à l’amélioration de la qualité de l’air" sur la section terminale de l’A7.
Cette régulation complète la voie réservée au covoiturage et aux véhicules propres, "mise en service en mars 2024". Lorsque cette voie est activée, "la vitesse réglementaire appliquée est fixée à 70 km/h sur toutes les voies." La régulation dynamique permettra désormais "d’abaisser cette vitesse jusqu’à 50 km/h en cas d’apparition d’embouteillages."
La préfecture du Rhône rappelle que "seul le comportement responsable des usagers permettra d’obtenir les effets attendus de la régulation dynamique des vitesses, à savoir moins de congestions et de nuisances."
Les détails du dispositif sont disponibles sur le site de la DIR Centre-Est.
C'est très bien de vouloir supprimer l'A7 mais on fait passer les voitures et les camions où ? C'est facile de supprimer sans proposer l'alternative. l'A46 est déjà complètement saturée.Signaler Répondre
co-voitureSignaler Répondre
et tu pourras profiter comme moi cheveux au vent à 70kmh/h
Après zizi béton, on a maintenant zizi compost.Signaler Répondre
Louis Pradel collait à son époque et à la société. Il accompagnait une "évolution". D'ou l'A7. Et personne n'y trouvait grand chose à redire.
Les composteurs actuels ne suivent pas leur temps. ils imposent leur vision. ( bien qu'elle puisse être respectable sur le fond ). Sans tenir compte des impératifs nationaux ou locaux.
Drôle de vision de la démocratie et de l'intérêt général.
Heureusement, seuls, maintenant sans alliances de renoncement, ils sont bien loin de l'Elysée et de Matignon. Voire même du gouvernement.
Être d'accord avec rien, sans proposer de projet VIABLE permet d'exister et même de s'enrichir parfois. Un certain leader autoproclamé, non élu, d'un certain parti à l'avenir incertain en est le parfait exemple. Cela dure généralement peu de temps. Le mur est droit devant pour les opposants systématiques.
Un projet de société ne peut pas avancer uniquement sur deux roues. Qui plus est, 2 roues propulsées par du matériel chinois à forte valeur ajoutée et au bilan carbone élevé dès sa création.
PS: n'oubliez pas de manger local. A prix d'or.
Toujours un plaisir de rouler entassés à 30 km/h les uns sur les autres sur les files de droite pendant que la voie covoiturage reste désespérément vide... Un poème !!!Signaler Répondre
+1000Signaler Répondre
Dévier cette autoroute hors de la ville résoudrait une grande partie des problèmes. De pollution et de circulation intra métropole.Signaler Répondre
Juste une question de volonté politique. ( et de budget. C'est pas moi c'est lui, on connaît)
Et après, on saurait réellement d'où vient la pollution . De la géographie, de la vallée de la chimie, des groupes électrogènes qui rechargent les voitures électriques des ministres en visite, etc...??
Tous des fantoches
Vivement la voiture autonome ! En attendant le ferroutage et le transport fluviale c'est la meilleure solution contre la pollution et les embouteillages.Signaler Répondre
ou que les gens respectent les vitesses annoncées, qu'ils ne soient pas juste des égoïstes. ca peut marcher aussiSignaler Répondre
ou les voituresSignaler Répondre
Il faut surtout supprimer totalement l'A7. Une autoroute en plein dans lyon c'est anormalSignaler Répondre
Tant qu'il y aura une voie dédiée au véhicule qui fonctionnent au charbon et au nucléaire et qui polluent à fabriquer et à recycler on aura quand même de gros bouchon, il faut supprimer cette voie.Signaler Répondre