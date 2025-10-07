Régulation dynamique des vitesses sur l'A7 : c'est quoi ce changement qui débute mercredi au sud de Lyon ?

À partir de ce mercredi 8 octobre, dès 7 heures, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est) met en service une régulation dynamique des vitesses sur l’autoroute A7, "dans le cadre de la démarche d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Étienne", annonce la préfecture du Rhône.

Ce dispositif, "destiné à améliorer la fluidité du trafic au sud de l’agglomération lyonnaise", concernera les trois voies de circulation en sens sud-nord,"entre l’échangeur de Ternay et l’échangeur avec le boulevard urbain sud (ex D 301), au niveau de Feyzin."

Selon les services de l'État, "des panneaux de polices variables indiqueront, dynamiquement et en temps réel, les vitesses réglementaires à respecter". La vitesse pourra varier "entre 50 km/h et 110 km/h suivant les tronçons et en fonction du trafic."

La préfecture précise que "cette modulation des vitesses va permettre, en cas de fort trafic, d’améliorer les conditions de circulation en retardant l’apparition des congestions et de renforcer la sécurité des usagers". Elle doit aussi "protéger les véhicules en queue de bouchon en réduisant la vitesse des véhicules en approche" et "participer à l’amélioration de la qualité de l’air" sur la section terminale de l’A7.

Cette régulation complète la voie réservée au covoiturage et aux véhicules propres, "mise en service en mars 2024". Lorsque cette voie est activée, "la vitesse réglementaire appliquée est fixée à 70 km/h sur toutes les voies." La régulation dynamique permettra désormais "d’abaisser cette vitesse jusqu’à 50 km/h en cas d’apparition d’embouteillages."

La préfecture du Rhône rappelle que "seul le comportement responsable des usagers permettra d’obtenir les effets attendus de la régulation dynamique des vitesses, à savoir moins de congestions et de nuisances."

Les détails du dispositif sont disponibles sur le site de la DIR Centre-Est.