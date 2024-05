Autoroute A7 à 50km/h au sud de Lyon : les 70km/h finalement rétablis

Après réflexion et au regard d'une première évaluation peu concluante, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est a décidé de revenir en arrière concernant la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute A7 entre Ternay et Feyzin.

Depuis le 20 mars, elle était de 50km/h entre 7h et 9h30 pour accompagner la mise en place d'une voie de covoiturage.

La préfecture annonce donc ce mercredi qu'à compter du mardi 21 mai, la vitesse sur cette portion en direction de Lyon repassera à 70km/h.

"Les questions concernant cette vitesse ont été nombreuses. Cette vitesse a été initialement choisie pour assurer la sécurité des usagers en réduisant le différentiel de vitesse entre d’une part les 2 files de droite (voie lente et voie centrale), potentiellement congestionnées, et d’autre part la voie réservée où le trafic se veut plus fluide et donc plus rapide. En effet, lorsque les vitesses de circulation entre deux voies sont trop différentes, les changements de voie sont plus délicats et peuvent être sources d’accidents", se justifient les services de l'Etat, reconnaissant ensuite que les différentiels de vitesse n'étaient "pas significatifs".

Attention, ce rétablissement des 70km/h sur les trois voies de l'A7 se fait là encore dans le cadre d'une expérimentation, avec un nouveau bilan qui sera effectué cet été.

Pour rappel, de nombreux automobilistes s'étaient émus de ce passage soudain d'une autoroute à 50km/h. A commencer par le maire de Vienne Thierry Kovacs qui avait fustigé un changement "incompréhensible et idiot" après avoir essayé de respecter la vitesse maximale autorisée et s'être fait copieusement klaxonné et insulté.