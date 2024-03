Autoroute A7 à 50km/h au sud de Lyon : le maire de Vienne trouve l'abaissement "incompréhensible et idiot"

La semaine, entre 7h et 9h30, les automobilistes doivent désormais respecter cette nouvelle limitation de vitesse sur environ 8 kilomètres, au lieu des 90km/h auxquels ils étaient habitués auparavant.

Sauf que cette mesure censée accompagner la mise en place d'une voie de covoiturage bouleverse les habitudes. A tel point que le maire de Vienne dénonce publiquement cet abaissement de la vitesse.

Au micro de BFM-TV, Thierry Kovacs reconnaît ne pas avoir réussi à rouler à moins de 60km/h sur la voie de droite car les autres automobilistes le collaient et le klaxonnaient lors de ses deux trajets réalisés sur cette portion depuis le 20 mars.

Sur les réseaux sociaux, il dénonce un changement "incompréhensible et idiot". "Toutes les études ont montré qu’une limitation de vitesse doit s’accompagner d’une reconfiguration du profil de la voirie. Or, l’autoroute A7 sur ce tronçon entre Ternay et Feyzin, avec ses deux fois trois voies conserve un caractère autoroutier qui rend dangereux une réduction de la vitesse à 50 km/h. Par ailleurs, on peut aussi s’interroger sur le fait de faire ralentir à ce point les automobilistes au droit la plateforme pétrochimique de Feyzin, l’un des sites industriels les plus émetteur de C02 de la région. Enfin, je ne peux que regretter que la demande des élus des Vienne Condrieu Agglomération d’abaissement de la vitesse à 90 km/h sur l’autoroute A7 entre Chasse-sur-Rhône et l’échangeur de Vienne-sud n’ait toujours pas été prise en compte par l’Etat", poursuit l'édile isérois.

Thierry Kovacs annonce avoir saisi la préfète de région Fabienne Buccio "afin qu'elle revienne notamment sur cet abaissement déraisonnable" de la vitesse.