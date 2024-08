Lyon : plusieurs perturbations à venir dans les prochains jours sur les tramways T7 et T4

Avis aux supporters qui ont prévu d’aller voir la petite finale féminine de football entre l’Allemagne et l’Espagne, prévue ce vendredi en fin d’après-midi. Selon TCL, la ligne T7 menant au stade de Lyon à Décines ne circulera pas entre 11h45 à 18h30, étant donné que le mouvement social s’étend jusqu’à la fin des JO à Lyon. Des navettes seront mises en place.

En début de semaine prochaine, les lundis et mardis, le trafic nocturne du T4 sera également perturbé. Déjà raccourcie depuis le 19 juin (et jusqu’au 23 août prochain) entre La Borelle et Thiers Lafayette, la ligne 4 du tramway aura pour terminus la gare Part-Dieu à partir de 21h30 (depuis La Borelle). Ces deux jours-là, les derniers départs dans les deux sens sont prévus à 00h40.

Une opération d’élagage doit être menée par les équipes de maintenance du réseau TCL.