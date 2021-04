Régionales 2021 : Bruno Bonnell (LREM) a trouvé ses têtes de liste, avec quelques revenants

Le député LREM du Rhône a souhaité "faire émerger de nouveaux profils" en intégrant à ses listes "au moins 15% de personnes n'ayant jamais eu de mandat électif".

Un mantra pas franchement appliqué pour le binôme choisi dans la Métropole de Lyon. Bruno Bonnell a fait appel à l'ancienne présidente du Sytral Fouziya Bouzerda (MoDem), qui avait perdu la plupart de ses mandats l'été dernier et qui n'est aujourd'hui qu'élue du 9e arrondissement de Lyon. Elle fera équipe avec Sarah Peillon, ancienne conseillère métropolitaine, et qui devient la porte-parole de Bruno Bonnell. A noter que l'une soutenait Gérard Collomb en 2020 et l'autre David Kimelfeld, de quoi organiser de sacrées retrouvailles !

Dans le Rhône, ce sont Nadine Baudet et Dominique Despras qui seront les têtes de liste. La première est opticienne dans le Beaujolais et le second, agriculteur, fut président de la FDSEA du Rhône.

A noter également qu'Arthur Empereur, ancien porte-flingues de Gérard Collomb et aujourd'hui conseiller de Jean Castex à Matignon, sera tête de liste LREM en Savoie.

Les têtes de liste LREM de Bruno Bonnell en Auvergne-Rhône-Alpes :

Métropole de Lyon : Fouziya Bouzerda / Sarah Peillon

Ain : Olga Givernet / Bernard Rey

Allier : Bénédicte Peyrol / Stéphane Larzat

Ardèche : Séverine Gyneys / Ambroise Méjean

Cantal : Catherine Amalric / Thomas Rossignol

Drôme : Célia de Lavergne / Jean-Michel Catelinois

Isère : Caroline Abadie / Laurent Thoviste

Loire : Christelle Créac'h / Quentin Bataillon

Haute-Loire : Cécile Gallien / Jérôme Sauvant

Puy-de-Dôme : Dominique Giron / Guy Lavocat

Rhône : Nadine Baudet / Dominique Despras

Savoie : Marina Ferrari / Arthur Empereur

Haute-Savoie : Kinka Igloi / Xavier Roseren