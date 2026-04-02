Politique

De la Région à la Métropole de Lyon : Stéphanie Pernod future directrice de cabinet de Véronique Sarselli

De la Région à la Métropole de Lyon : Stéphanie Pernod future directrice de cabinet de Véronique Sarselli

Directrice de campagne durant les métropolitaines, Stéphanie Pernod va diriger le cabinet de Véronique Sarselli. Elle a démissionné ce jeudi 2 avril de son mandat de vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Deux femmes d'influence pour diriger la collectivité.

Après l'élection de Véronique Sarselli comme présidente de la Métropole de Lyon, la 1ère vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphanie Pernod, va la rejoindre pour diriger son cabinet. Ou plutôt continuer à la suivre, puisqu'elle gérait déjà sa campagne lors des élections métropolitaines.

L'Aindinoise a démissionné de son mandat régional ce jeudi à l'occasion de la séance plénière. Suite à sa prise de parole, Stéphanie Pernod a été longuement applaudie par les conseillers régionaux.

Elle va remplacer Julien Zloch, qui était le directeur de cabinet de Bruno Bernard lors du précédent mandat.

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Stéphanie Pernod Beaudon

métropole de Lyon

Véronique Sarselli

8 commentaires
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MARCOPAULO le 03/04/2026 à 13:33

Roman Abreu comme DGS ça aurait du sens non ?

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Pire encore le 03/04/2026 à 12:00
Et maintenant ? a écrit le 02/04/2026 à 17h44

On attend un DGS et une équipe de direction générale !! Youhou ! Ya quelqu'un ?
C'est morne plaine au sein des services. Une semaine déjà, et pas d'équipe dirigeante pour 9600 agents. Je croyais qu'ils étaient prêts à diriger la Métropole, qu'ils avaient dit.

Ils ont tellement voulu servir la soupe à tous, en multipliant les vice présidence (à la dénomination parfois "originale"), certains services ne savent toujours pas qui est leur élu de référence...

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did39 le 02/04/2026 à 20:07
Et maintenant ? a écrit le 02/04/2026 à 17h44

On attend un DGS et une équipe de direction générale !! Youhou ! Ya quelqu'un ?
C'est morne plaine au sein des services. Une semaine déjà, et pas d'équipe dirigeante pour 9600 agents. Je croyais qu'ils étaient prêts à diriger la Métropole, qu'ils avaient dit.

ça va arriver....la DG actuelle est toujours présente et traite les affaires courantes. Pas facile de débaucher des hauts fonctionnaires du jour au lendemain, il y a aussi les préavis et pour le moment aucun nom ne circule. meme Lyonmag ne dit rien, c'est dire...

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Ex Précisions le 02/04/2026 à 18:59
Soyons précis a écrit le 02/04/2026 à 17h22

Et toi toujours au raz des pâquerettes ?

Elles commencent à pousser d'ailleurs ;-)

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Presqu'ile le 02/04/2026 à 18:33

Diplômée d'une licence de philosophie (lol) mais experte en grenouillage politique, ça mène loin ...

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Et maintenant ? le 02/04/2026 à 17:44

On attend un DGS et une équipe de direction générale !! Youhou ! Ya quelqu'un ?
C'est morne plaine au sein des services. Une semaine déjà, et pas d'équipe dirigeante pour 9600 agents. Je croyais qu'ils étaient prêts à diriger la Métropole, qu'ils avaient dit.

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Soyons précis le 02/04/2026 à 17:22
Ex Précisions a écrit le 02/04/2026 à 16h51

Mme Pernod grande copine de Mme Ricard élue maire à Mornas ;-)

Et toi toujours au raz des pâquerettes ?

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Ex Précisions le 02/04/2026 à 16:51

Mme Pernod grande copine de Mme Ricard élue maire à Mornas ;-)

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