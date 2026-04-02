De la Région à la Métropole de Lyon : Stéphanie Pernod future directrice de cabinet de Véronique Sarselli

Deux femmes d'influence pour diriger la collectivité.
Après l'élection de Véronique Sarselli comme présidente de la Métropole de Lyon, la 1ère vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphanie Pernod, va la rejoindre pour diriger son cabinet. Ou plutôt continuer à la suivre, puisqu'elle gérait déjà sa campagne lors des élections métropolitaines.
L'Aindinoise a démissionné de son mandat régional ce jeudi à l'occasion de la séance plénière. Suite à sa prise de parole, Stéphanie Pernod a été longuement applaudie par les conseillers régionaux.
Elle va remplacer Julien Zloch, qui était le directeur de cabinet de Bruno Bernard lors du précédent mandat.
Roman Abreu comme DGS ça aurait du sens non ?Signaler Répondre
Ils ont tellement voulu servir la soupe à tous, en multipliant les vice présidence (à la dénomination parfois "originale"), certains services ne savent toujours pas qui est leur élu de référence...Signaler Répondre
ça va arriver....la DG actuelle est toujours présente et traite les affaires courantes. Pas facile de débaucher des hauts fonctionnaires du jour au lendemain, il y a aussi les préavis et pour le moment aucun nom ne circule. meme Lyonmag ne dit rien, c'est dire...Signaler Répondre
Elles commencent à pousser d'ailleurs ;-)Signaler Répondre
Diplômée d'une licence de philosophie (lol) mais experte en grenouillage politique, ça mène loin ...Signaler Répondre
On attend un DGS et une équipe de direction générale !! Youhou ! Ya quelqu'un ?Signaler Répondre
C'est morne plaine au sein des services. Une semaine déjà, et pas d'équipe dirigeante pour 9600 agents. Je croyais qu'ils étaient prêts à diriger la Métropole, qu'ils avaient dit.
Et toi toujours au raz des pâquerettes ?Signaler Répondre
Mme Pernod grande copine de Mme Ricard élue maire à Mornas ;-)Signaler Répondre