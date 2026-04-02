De la Région à la Métropole de Lyon : Stéphanie Pernod future directrice de cabinet de Véronique Sarselli

Deux femmes d'influence pour diriger la collectivité.

Après l'élection de Véronique Sarselli comme présidente de la Métropole de Lyon, la 1ère vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphanie Pernod, va la rejoindre pour diriger son cabinet. Ou plutôt continuer à la suivre, puisqu'elle gérait déjà sa campagne lors des élections métropolitaines.

L'Aindinoise a démissionné de son mandat régional ce jeudi à l'occasion de la séance plénière. Suite à sa prise de parole, Stéphanie Pernod a été longuement applaudie par les conseillers régionaux.

Elle va remplacer Julien Zloch, qui était le directeur de cabinet de Bruno Bernard lors du précédent mandat.